Il senatore USA Sanders attacca Netanyahu per aver dato potere ai sionisti razzisti



Sanders critica il primo ministro israeliano per aver conferito potere ai sionisti “razzisti” all’interno del suo regime di apartheid, fomentando l’escalation della violenza contro la Palestina.

Domenica il senatore americano Bernie Sanders ha raddoppiato le sue critiche al primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, dicendo che non solo ha dato potere ai “razzisti palesi” nel suo regime, ma ha anche dato loro la possibilità di fomentare il recente round di violenza. Israeliano contro il Popolo palestinese.

In un’intervista alla televisione CBS , Sanders ha detto che gli Stati Uniti devono avere un “approccio imparziale” al conflitto israelo-palestinese, aggiungendo che la nazione americana deve unire le persone piuttosto che “fornire armi per uccidere i bambini. Innocente.

Alla domanda su come si possa ottenere questo “approccio imparziale” che chiede a Washington, il veterano legislatore democratico dello stato del Vermont ha commentato che la situazione sembra “molto difficile”.

“Sebbene tu abbia un governo israeliano di destra razzista, la situazione sta peggiorando, se possibile. E tutto quello che sto dicendo è che gli Stati Uniti d’America devono guidare il mondo nell’unire le persone, non semplicemente fornire armi per uccidere i bambini nella Striscia di Gaza “, ha detto.

Il senatore democratico Bernie Sanders ha criticato l’approccio del governo statunitense per giustificare il “comportamento antidemocratico e razzista” del regime israeliano.

Il politico ha ricordato che le forze israeliane in “quest’ultima serie di attacchi hanno ucciso 70 bambini e 40 donne e distrutto gran parte delle infrastrutture della Striscia di Gaza in una comunità che è già stata uno dei territori più inabitabili al mondo”.

Arresto di bambini palestinesi

In risposta a un’altra domanda, se le critiche al regime israeliano debbano essere mitigate per impedire l’ascesa dell ‘”antisemitismo” negli Stati Uniti, Sanders ha indicato che la retorica dovrebbe essere abbassata, ma, ha sottolineato, senza dimenticare i fattori reali che stanno stimolando, che altro non è che la politica di apartheid delle autorità israeliane promossa sia contro la popolazione palestinese della Cisgiordania occupata che contro l’enclave costiera di Gaza.

“Penso che il nostro obiettivo sia molto semplice: capire che ciò che sta accadendo oggi nella Striscia di Gaza è insostenibile. Quando hai il 70% dei giovani disoccupati, quando le persone non possono lasciare la loro comunità, quando gli impianti di depurazione vengono distrutti, questo è insostenibile ”, ha concluso.

Le critiche nelle file democratiche per il ruolo degli Stati Uniti nell’escalation delle tensioni nei territori occupati da Israele sono sempre più note e diffuse tra i membri del Congresso e i senatori di questa formazione politica.

Alcuni membri del Congresso USA chiedono indagini sui crimini israeliani a Gaza

L’ex candidato democratico alle elezioni presidenziali del 2020 ha recentemente esortato il suo collega e presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, a riconsiderare i 4 miliardi di dollari in aiuti militari che Washington concede ogni anno al regime di Tel Aviv, considerando che non dovrebbero essere usati per “violare i diritti umani”, richiesta che è stata respinta dalla Casa Bianca.

Fonte: Hispan Tv

Traduzione: Lucino Lago