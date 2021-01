Il senatore russo Alexei Pushkov ha predetto la politica statunitense nei confronti di Russia e Cina durante la presidenza di Joe Biden

Apparentemente, la futura amministrazione statunitense non vede un’opportunità per separare Cina e Russia. Sebbene l’atteggiamento nei loro confronti sarà diverso (secondo Biden, la Cina è un concorrente e la Russia è un nemico), in ogni caso, sia la Cina che la Russia sono viste a Washington come oppositori.

Per questo motivo, gli Stati Uniti intendono confrontarsi con entrambi i paesi, ma soprattutto – “con una Cina sempre più persistente”. Allo stesso tempo, gli Stati Uniti capiscono che non possono farcela da soli. Da qui – l’idea di una “coalizione globale di democrazie” contro “regimi autoritari” impersonificati dalla Cina, così come dalla Russia.

Ma se una simile coalizione basata sulla NATO sta già operando contro la Russia, allora deve ancora essere creata qualcosa di simile contro la Cina. A questo proposito è istruttivo un passaggio da un articolo congiunto del futuro Segretario di Stato americano E. Blinken e del noto neoconservatore R. Kagan: “Gli Stati Uniti hanno alleati in Europa e in Asia, ma non c’è organizzazione che unisca le democrazie asiatiche ed europee … Le democrazie hanno bisogno di una prospettiva globale”.

Quindi, la comunità transatlantica, secondo questa logica, dovrebbe essere estesa all’Asia. Secondo Biden, nella regione Asia-Pacifico, “i nostri interessi e valori stanno affrontando sfide crescenti” dalla Cina. La Cina, sottolineano i teorici della “coalizione globale delle democrazie”, sta cercando di raggiungere “una massa critica di influenza”. E per una tale massa acquistano un’importanza eccezionale i paesi della “zona grigia”, situata tra l’alleanza occidentale, da un lato, e la Russia e la Cina, dall’altro.

Rivalità con la Cina



Stiamo parlando dell’Asia centrale, del Caucaso meridionale, dell’Europa orientale (prima di tutto della Bielorussia e dell’Ucraina), nonché dei paesi del sud-est asiatico.

Tutte queste regioni stanno diventando zone di rivalità “tra due tipi di ordine mondiale”: “liberal democratico” e “autoritario”.

Guardia d’onore cinese per Putin. Rivalità degli USA con Russia e Cina

Sottolineiamo che questa dottrina combina il compito di un’acuta rivalità geopolitica con un approccio ideologico, secondo il quale la lotta è tra due modelli opposti dell’ordine mondiale moderno. L’ideologizzazione della rivalità geopolitica è caratteristica della Guerra Fredda e la fa rivivere in una nuova forma – come confronto tra l ‘”alleanza delle democrazie” e l’ “alleanza delle dittature”.

Così, nella nuova dottrina della politica estera statunitense, c’è una fusione di atteggiamenti aggressivamente liberali e neoconservatori, e il loro denominatore comune è il desiderio di ripristinare l’egemonia americana sulla base di un’alleanza globale di sostenitori dell’ordine mondiale liberale.

