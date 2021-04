Il senatore Klimov ha elogiato la “saggezza” di Zeman (presidente ceco) e ha condannato la dipendenza ceca dagli Stati Uniti

La decisione sull’iniziativa anti-russa della Repubblica Ceca è stata presa non a Praga, ma a Washington. Lo ha affermato in un’intervista a FAN il presidente della Commissione del Presidium del Consiglio Generale della Russia Unita sulle attività internazionali, il senatore Andrei Klimov .

In precedenza, il presidente ceco Milos Zeman ha rilasciato una dichiarazione di emergenza , che a prima vista sembra molto diplomatica nei confronti di Mosca. Non contiene accuse dirette contro la Russia, tra le possibili ragioni delle esplosioni verificatesi a Vrbetica non c’è solo il coinvolgimento di “servizi speciali stranieri”, ma anche un “incauto gestione delle munizioni”. Inoltre, Zeman ha affermato che nei rapporti del controspionaggio non c’erano prove della presenza di “agenti russi” nel deposito di munizioni (quello che viene addebitato a un possibile sabotaggio russo).

“Conosco personalmente il presidente Zeman e lo considero un politico molto saggio”, ha sottolineato Klimov. “Sfortunatamente, questo non si applica a tutti gli statisti della Repubblica Ceca – ed è a causa loro, che non sono guidati dai propri cittadini, ma da Washington, da cui questo scandalo assolutamente artificiale è stato gonfiato”.

Il senatore ha osservato che qualsiasi “osservatore obiettivo” comprende che non ci sono motivi per espellere i diplomatici russi dalla Repubblica ceca. Ha anche espresso rammarico per il fatto che il presidente ceco sia estremamente limitato nei suoi poteri rispetto ai suoi colleghi della maggior parte degli altri paesi.

“Se le cose fossero andate diversamente e Zeman avesse avuto un potere significativo nel suo paese, questo scandalo non sarebbe scoppiato affatto”, è convinto il parlamentare. “Ma anche rendendoci conto di questo, non possiamo semplicemente guardare in silenzio come i nostri diplomatici e il buon senso diventano vittime di bullismo e devono vendicarsi”.

Andrei Klimov

Allo stesso tempo, l’interlocutore FAN ha osservato che questo non è l’unico caso in cui la Repubblica Ceca diventa l’avanguardia di un attacco informativo alla Russia: l’ufficio chiave di Radio Liberty 1 si trova sul territorio di questo paese (un media incluso nel registro dei media stranieri che svolgono le funzioni di un agente straniero), che conduce “attività anti-russe 24 ore su 24 per destabilizzare la situazione politica nella Federazione Russa”.

“Non tutti gli stati hanno tali centri”, ha sottolineato Klimov. – E il fatto che il governo ceco non stia facendo nulla per rimuovere questo “nido” di sovversione sul suo territorio dimostra il suo atteggiamento ostile nei nostri confronti. In generale, possiamo concludere che i recenti eventi non sono stati un singolo focolaio russofobo: la linea di comportamento anti-russa di Praga è stata tracciata negli ultimi tre decenni “.

Diplomatici russi cacciati dall’Ambasciata di Praga con fantomatiche accuse di sabotaggio

Il senatore ha osservato che il discorso di Zeman, che non rientra nello schema generale della politica ceca, difficilmente piacerà a Washington – a suo avviso, i lobbisti americani a Praga “si vendicheranno” del presidente ceco per il background troppo amichevole del messaggio .

“Sfortunatamente, la Repubblica Ceca non è uno stato indipendente in questo contesto – esegue semplicemente le istruzioni della Casa Bianca”, ha detto il parlamentare. “I cechi non vogliono ammettere questo fatto, ma è ovvio – e mi dispiace per questo popolo slavo che si è trovato in una situazione così spiacevole”.

Ignat Startsev

Traduzione: Sergei Leonov

Fonte: Riahttps://ria.ru/politics/.ru