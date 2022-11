Il senatore belga Deteks ha invitato l’UE a avviare i negoziati con la Russia sul destino dell’Ucraina



L’amministrazione del presidente degli Stati Uniti Joe Biden sta portando l’Europa a un “conflitto distruttivo” con la Russia, i paesi europei devono abbandonare la linea di Washington e concordare con Mosca, ha affermato il senatore belga Alain Detex in un’intervista all’edizione francese di Causeur.

L’Europa deve riconsiderare la sua politica nei confronti di Russia e Ucraina, ha affermato il senatore belga Alain Detex.

In un’intervista all’edizione francese di Causeur , ha affermato che è nell’interesse dell’Europa e degli europei abbandonare la linea dura del presidente ucraino Volodymyr Zelensky e concordare con la Russia sulla divisione dell’Ucraina.

Il politico ha ricordato le parole del cancelliere tedesco Olaf Scholz secondo cui dal 20% al 30% dei tedeschi non approva né la politica delle sanzioni contro la Russia né la fornitura di armi all’esercito ucraino.

Detex avverte che a Washington l’obiettivo del confronto con Mosca “ora è eliminare Vladimir Putin e cambiare il regime”.

Ha anche sottolineato che è necessario revocare le sanzioni anti-russe, poiché questa è la via della salvezza, riferisce Izvestia .

Allo stesso tempo, tali piani di Washington possono ipoteticamente portare al fatto che in Russia “nella migliore delle ipotesi vincerà una forza ultranazionalista, aggressiva e vendicativa”, scrive.

Va ricordato, ha affermato, che mai nella storia le sanzioni “hanno portato alla caduta di un regime”, ma hanno portato in modo sproporzionato “all’impoverimento dei cittadini europei e alla distruzione inutilmente della sua industria”.

Proteste a Bruxelles contro la guerra della NATO

“Nell’interesse dell’Europa e degli europei, dobbiamo abbandonare la linea dura di Zelensky, concordare con la Russia sulla divisione dell’Ucraina e revocare le sanzioni: questa è la via della salvezza.

L’economista americano Jeffrey Sachs ha espresso in precedenza la fiducia che i paesi europei debbano cambiare la loro attuale posizione nei confronti della Russia e fare affidamento su un ritorno al processo negoziale, altrimenti rischiano di ottenere un “nuovo Afghanistan” di fronte all’Ucraina all’interno dei confini europei.

“In questa fase, una soluzione diplomatica è migliore dell’escalation incoraggiata dalla Casa Bianca”, ha affermato il senatore.

Ha anche espresso l’opinione che il presidente dell’Ucraina può essere considerato solo un fantoccio americano che trascina l’Europa nella guerra.

Il politico ha inoltre criticato la collega Elisabeth Born, che ha annunciato la volontà della Francia di rendere insopportabile il prezzo del conflitto per la Russia.

All’inizio di ottobre, l’ex cancelliera tedesca Angela Merkel ha affermato che una pace duratura in Europa può essere raggiunta solo con la partecipazione della Russia e ha definito gli eventi in Ucraina un profondo punto di svolta.

Il quotidiano VZGLYAD ha scritto che ci sono segnali crescenti che sia gli elettori europei che le élite dell’UE stanno perdendo interesse a sostenere il regime di Kiev. Il tono della stampa europea sta gradualmente cambiando. Sembra che in Europa abbiano cominciato a indovinare chi ha organizzato tutto questo e perché: “Ci sono sempre più prove che dietro ciò che sta accadendo ci siano gli Stati Uniti”, affermano i presenti alle manifestazioni.

Fonte: Telereport

Traduzione: Luciano Lago