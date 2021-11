Il Segretario Generale della NATO, Stoltenberg, ha perso il contatto con la realtà e rischia di provocare una catastrofe in Europa

Konstantin Gavrilov, che guida la delegazione russa ai colloqui di Vienna sulla sicurezza militare e sul controllo degli armamenti, ha commentato le dichiarazioni della NATO sulle armi nucleari statunitensi nell’Europa orientale.

Il capo dell’Alleanza, Jens Stoltenberg, ha affermato che se la Germania si rifiuta di ospitarli, potrebbero finire nella parte orientale della regione. A questo proposito ne informa edizione Izvestia.

Gavrilov crede che tali parole di Stoltenberg indichino che questi ha finalmente perso il contatto con la realtà. Bruxelles è completamente riluttante a ridurre le tensioni in Europa.

“Invece di rispondere all’appello della Russia per allentare le tensioni in Europa, un alto funzionario della NATO afferma che la NATO si avvicinerà ancora di più ai confini del nostro paese in termini di armi nucleari”, ha affermato.

Il rappresentante russo ritiene che sia tempo che Stoltenberg comprenda le conseguenze delle sue parole. La situazione in Europa ha già raggiunto un punto di ebollizione e qualsiasi parola imprecisa può portare a un’esplosione. La Russia farà tutto il necessario per proteggersi da lui.



Washingron cerca di provocare una guerra sporca in Europa

Le tensioni in Europa stanno ormai diventando esplosive con epicentro in Ucraina, nel conflitto del Donbass e nella crisi verificatasi tra Bielorussia,Polonia e paesi baltici per la questione dei migranti.

Non solo in Europa ma altrettanti rischi di conflitto esistono su altri fronti caldi del mondo causati dalla politica aggressiva dell’Amministrazione USA.

Se l’Occidente continuerà a fornire armi all’Ucraina, istigando Kiev ad attaccare, inevitabilmente costringerà uno scontro militare con la Russia, che avrà sviluppi non facilmente prevedibili.

Allo stesso modo, continuando le azioni provocative di Washington contro la Cina, successivamente è sicuro che gli USA dovranno affrontare un conflitto con la Cina su Taiwan, in contemporanea, nessuno dei quali ha alcuna possibilità di vincere. Russi e cinesi hanno stretto una partnership contro l’aggressione occidentale, principalmente statunitense, nelle sfere politica, economica e militare.

L’atro scenario di guerra si trova in Siria, dove nei giorni scorsi i turchi (membro della Nato) hanno minacciato direttamente le installazioni militari e le truppe russe; Se dovessero effettivamente attaccare i russi in Siria, la Russia ha chiarito che risponderà al fuoco. Le truppe turche sono ora sul terreno anche in Ucraina, coinvolte in operazioni di combattimento contro le Forze di Difesa del Donbass. Anche questa è un’escalation importante e recente.

Forze russe in Crimea

La Russia prepara la sua risposta

Fra questi scenari è nel Donbass che la situazione è più incendiaria. In risposta alle recenti provocazioni e atti terroristici ucraini, la Russia sta nuovamente inviando una task force militare al confine con l’Ucraina, come ha fatto nella primavera di quest’anno, che ha fermato la pianificata offensiva USA/Ucraina.

Dopo che l’offensiva è stata cancellata e la situazione è degenerata, le truppe russe si sono ritirate dal confine, ma ora sono tornate di nuovo. Questa volta, le indicazioni sono che le formazioni russe si stanno preparando, come minimo, a entrare nel Donbass come forze di pace, e forse arrivare fino a Kharkov e Odessa come liberatori. Forse anche a Kiev.

Come hanno chiarito le recenti parole di Putin, Lavrov, Medvedev e altri, i russi ora hanno deciso che il tempo delle chiacchiere è finito. C’è un vecchio detto sui russi che si applica perfettamente alla situazione attuale: “I russi sono lenti a sellare i loro cavalli, ma quando lo fanno, cavalcano molto, molto velocemente”.

Quei cavalli ora sono stati sellati.

