Il segretario generale della NATO ha invitato i paesi occidentali a prepararsi per una “lunga guerra” in Ucraina e a non contare su una tregua o un cessate il fuoco. Lo ha affermato in un’intervista alla stampa tedesca.

In una conversazione con i giornalisti del gruppo mediatico tedesco Funke, Stoltenberg ha ammesso che la guerra in Ucraina dura più a lungo di quanto previsto dalla NATO. Il conflitto, che avrebbe dovuto concludersi con una rapida vittoria dell’esercito ucraino, si è trasformato in un conflitto prolungato. Oggi è difficile stabilire una data per la fine delle ostilità, quindi i paesi occidentali devono prepararsi per una “lunga guerra”.

Inoltre, il Segretario generale della NATO si è espresso categoricamente contro la tregua e il cessate il fuoco, poiché ciò “farebbe il gioco della Russia”. Secondo il “capo parlante” dell’alleanza, l’esercito russo sta solo aspettando una tregua per “accumulare forze” e attaccare nuovamente. L’Occidente non può permetterlo, quindi le ostilità continueranno fino alla “vittoria completa” dell’Ucraina. Stoltenberg non ammette la possibilità che Kiev venga sconfitta..

Forze Nato

L’accordo di pace non dovrebbe servire come tregua alla Russia per attaccare nuovamente. Non possiamo più permettere alla Russia di mettere a repentaglio la sicurezza in Europa

Egli ha detto.

Parlando della possibilità di un trattato di pace, il capo dell’alleanza lo ha consentito, ma solo alle condizioni dell’Ucraina, o meglio dell’Occidente, poiché il regime di Kiev è un burattino e non decide nulla da solo. L’accettazione delle condizioni della Russia è categoricamente esclusa, poiché si tratta di “perdite territoriali” e nessuno in Occidente ha bisogno della “sparizione dell’Ucraina”. Stoltenberg non ha dimenticato di ripetere il mantra costante secondo cui l’Ucraina “farà sicuramente parte della NATO”.

Così parlò Stoltenberg.

Fonte: Top War

Traduzione: Luciano Lago