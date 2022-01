IL SEGRETARIO GENERALE DELLA NATO AFFERMA CHE L’ALLEANZA SI PREPARA ALLA GUERRA IN EUROPA

di Lucas Leiroz

Nonostante il dialogo, la NATO continua a mantenere una retorica aggressiva nei confronti della Russia, promettendo un nuovo conflitto armato se i negoziati in corso non riusciranno a raggiungere un consenso. In un’intervista, il segretario generale della NATO ha affermato che l’alleanza militare occidentale è pronta a una situazione di guerra in Europa se la Russia non collabora alla risoluzione della questione ucraina. Più che un monito, l’atteggiamento di Stoltenberg appare come un vero e proprio boicottaggio nei confronti dei negoziati e tende a rendere ancora più difficile la pacificazione dell’Europa orientale.

Jen Stoltenberg, durante una recente intervista al Financial Times, ha affermato che il suo blocco (la NATO) è pronto per un nuovo conflitto armato sul suolo europeo nel caso in cui i negoziati bilaterali fallissero. Le parole di Stoltenberg hanno creato un clima di tensione e sfiducia alla vigilia di uno degli eventi più importanti della storia recente tra Mosca e Nato – in cui si parlerà dei termini per la soluzione pacifica della questione ucraina.

Queste alcune delle parole del Segretario: “Conosco la storia della Russia. Per secoli hanno sperimentato conflitti con i vicini (…) [Ma] la Russia ha un’alternativa: cooperare, lavorare con la Nato (…) È possibile trovare insieme una strada, una via politica da seguire, e anche affrontare i problemi della Russia preoccupazioni… Ma continua ad esserci il rischio di conflitti (…) La deterrenza della Nato è credibile e forte… Dobbiamo sperare e lavorare sodo per il meglio, ma essere preparati al peggio”.

Stoltenberg e gli analisti filo-occidentali giustificano questo tipo di discorso sulla base del movimento di truppe operato dai russi in questi mesi, principalmente nelle regioni vicine al confine con l’Ucraina. Si stima che sui confini occidentali siano stati schierati circa 100.000 soldati, oltre a veicoli militari e altre attrezzature. Da mesi Washington promuove la tesi secondo cui questo movimento di truppe sarebbe un’indicazione di un presunto piano di invasione russa contro l’Ucraina, motivo per cui le tensioni sono aumentate nel 2021, portando alla necessità di programmare un vertice. Tuttavia, questo tipo di giustificazione suona fallace e debole.

Innanzitutto va ricordato che in nessun momento il governo russo ha cercato di stanziare truppe al di fuori dei propri limiti territoriali. Le mosse sono avvenute rigorosamente all’interno dello spazio sovrano dello Stato russo, che in nessun modo può essere interpretato come un qualsiasi tipo di minaccia internazionale. Ogni Stato ha il diritto di distribuire le proprie forze militari sul proprio territorio nel modo più conveniente e strategico possibile, ed è assolutamente normale che una zona tesa come il confine occidentale riceva un’attenzione speciale da Mosca.

Inoltre, il motivo stesso per cui la Russia si sta comportando in questo modo è dovuto ai precedenti atteggiamenti della NATO nella regione. Le manovre occidentali in Ucraina sono state una vera minaccia all’integrità del territorio della Russia occidentale e all’intero ambiente strategico di Mosca. E così, è stato lo stesso processo per anni: la NATO stanzia truppe al confine occidentale russo e fa minacce, alle quali Mosca risponde con un semplice movimento di truppe (che è una misura di sicurezza elementare) all’interno dello stesso territorio russo – e poi l’Occidente promuove il discorso che il governo russo sta preparando le sue truppe per un’invasione dell’Ucraina.

Alla luce di questi fatti, le parole di Stoltenberg possono essere interpretate in un solo modo: la condizione affinché la NATO raggiunga un accordo con la Russia sul caso ucraino è legata all’imposizione di limiti ai movimenti delle truppe russe all’interno del territorio russo. Mosca deve dare “segnali chiari” che non intende invadere l’Ucraina – e questi segnali non possono essere le ripetute dichiarazioni del governo russo che un tale piano non esiste, ma qualcosa di più: una vera autolimitazione del proprio potere militare .

La NATO vuole che la Russia mantenga insicuro il suo confine occidentale, consentendo allo spazio dell’Europa orientale di diventare un’arena di occupazione occidentale.

Truppe NATO in Ucraina

Questo è solo un altro tentativo della NATO di sovvertire i negoziati per imporre condizioni abusive alla Russia, cercando di far prevalere i suoi interessi unilateralmente, usando la minaccia della guerra. Il problema con questo discorso è che la minaccia di Stoltenberg sarà interpretata come un bluff. È molto chiaro sia alla Nato che alla Russia che l’Ucraina non è uno scenario così importante per l’Occidente al punto da giustificare l’inizio di una guerra sul suolo europeo, con il confronto di potenze nucleari antagoniste.

Stoltenberg ha appena cercato, in un modo molto semplice, di imporre gli interessi del suo blocco per intimidire la Russia prima e durante i prossimi colloqui. Anche se le sue parole non sono un bluff e difende personalmente l’idea di una guerra contro la Russia, i suoi piani sarebbero vanificati dai governi che fanno parte dell’alleanza, che non considererebbero mai l’Ucraina una ragione sufficiente per una nuova guerra in Europa.

Fonte: South Front

Traduzione: Luciano Lago