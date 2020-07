Il Segretario di Stato Pompeo afferma di voler difendere la dignità umana. Ma è ipocrita e selettivo

da Redazione

Brian Cloughley

L’anno scorso ci sono state manifestazioni di protesta a Hong Kong contro il governo locale e il governo di Pechino. Vi furono due morti: uno di uno studente caduto da un parcheggio a molti piani e uno di un uomo di 70 anni che fu colpito da un mattone lanciato da un manifestante vestito di nero. Con disappunto e frustrazione di Washington e dei principali media statunitensi, non vi furono altri decessi, sebbene la violenza abbia attirato una vasta copertura dei media occidentali..

Commentando le proteste, il Segretario di Stato americano Pompeo ha dichiarato che “Noi abbiamo lo stato di diritto; La Cina no. Abbiamo libertà di parola e abbracciamo la protesta pacifica. Loro non lo fanno. “

Il 26 maggio sono iniziate massicce manifestazioni negli Stati Uniti, a seguito della morte di un uomo di colore, George Floyd, che era stato detenuto e trattato in modo spaventoso dalla polizia di Minneapolis, Minnesota. Come osservato dalla BBC , “la morte di Mr Floyd è avvenuta poco dopo la morte di Ahmaud Arbery e Breonna Taylor. Il signor Arbery, 25 anni, è stato ucciso il 23 febbraio mentre faceva jogging in Georgia, dopo che i residenti avevano affermato di assomigliare a un sospetto di furto con scasso. Breonna Taylor, 26 anni, era un’assistente sanitaria che è stata colpita otto volte quando la polizia è entrata nel suo appartamento nel Kentucky. “

Le proteste hanno raccolto forza e la reazione della polizia è stata spietata. Secondo il New York Times “il presidente Trump ha consegnato un ultimatum ai manifestanti di Minneapolis il 29 maggio e ha suggerito che i militari avrebbero potuto usare la forza armata per reprimere le rivolte. Su Twitter, Trump ha chiamato i “criminali” i manifestanti e ha detto: “Quando inizia il saccheggio, iniziano le riprese”. “

Successivamente, il Times ha riferito che “le dimostrazioni sono continuate negli Stati Uniti domenica [1 giugno] mentre la nazione si preparava per un’altra estenuante notte di disordini per le sparatorie della polizia e la morte di George Floyd , tra la crescente preoccupazione che le tattiche aggressive delle forze dell’ordine che intendevano imporre, l’ordine mentre stavano invece infiammando le tensioni. I video hanno mostrato agenti di polizia nelle ultime notti usando manganelli, lacrimogeni, spray al pepe e proiettili di gomma su manifestanti, contro passanti e giornalisti, spesso senza preavviso o apparentemente non provocati. Il filmato, che è stato ampiamente condiviso online, ha messo in evidenza le stesse lamentele sul comportamento della polizia che hanno suscitato proteste in almeno 75 città degli Stati Uniti “.

Quindi Pompeo ha tenuto un briefing mediatico sul rapporto degli Stati Uniti sulla libertà religiosa internazionale. Avendo finito di castigare nazione dopo nazione per il loro comportamento, l’incontro è stato aperto a domande, quindi un giornalista ha chiesto informazioni sui violenti disordini che si stavano verificando in tutti gli Stati Uniti e ha chiesto a Pompeo direttamente: “Qual è la sua opinione sulle proteste?”

L’inchiesta è stata indirizzata alla persona che è “il membro di più alto livello del gabinetto. . . il terzo più alto funzionario del ramo esecutivo del governo federale degli Stati Uniti “, ed è ragionevole aspettarsi che Pompeo avrebbe risposto come si addice al titolare di un ufficio così importante a livello nazionale. Il mondo ha aspettato una risposta definitiva a questa domanda semplice, ma importante.

Ed ha aspettato invano, perché il portavoce del Dipartimento di Stato , Morgan Ortagus, in modo rapido ha chiuso la sessione delle domande, intervenendo e sminuendo i fatti.. Grazie, questo è tutto..” E il segretario Pompeo, l’uomo che l’anno scorso ha dichiarato che “gli Stati Uniti sono gravemente preoccupati per i disordini politici e le violenze in atto ad Hong Kong … chiediamo al direttore generale Carrie Lam di promuovere la responsabilità integrando la revisione del Consiglio indipendente sui reclami della polizia con un indipendente l’indagine sugli incidenti legati alla protesta “, ha dimostrato la sua schiacciante preoccupazione per i disordini politici e la violenza della polizia in America dicendo ” Fantastico. Grazie a tutti ”e prevenendo ulteriori domande.

Repressione polizia Minneapolis

Il 19 aprile Pompeo ha condannato l’arresto a Hong Kong di 15 persone accusate di essere leader dei disordini, twittando che “l’applicazione della legge politicizzata è incompatibile con i valori universali di libertà di espressione, associazione e assemblea pacifica”, mentre era di ritorno nel suo paese è stato riferito che “Dozzine di giornalisti che si occupano di proteste contro il razzismo che hanno scosso gli Stati Uniti hanno riferito di essere stati presi di mira dalle forze di sicurezza usando gas lacrimogeni, proiettili di gomma e spray al pepe”.

Esistono molte descrizioni di Pompeo, ma la performance sopra descritta ne fa venire in mente una in particolare, e questo dimostra quanto sia ipocrita.

Non sorprende che Pompeo sia un sostenitore di vecchia data del campo di prigionia americano nella baia di Guantanamo a Cuba, dove il Washington Post ci informa “Sono rimasti 40 detenuti … su un totale originale di 780. Di questi, solo due sono stati condannati da commissioni militari; altri sette sono stati accusati e sono stati processati; tre sono stati raccomandati per il processo; e il resto non sono stati condannati ma è stato ritenuto impossibile trasferirli per motivi di sicurezza o altro. E così dozzine di uomini vivono ancora nel limbo. “

È difficile credere che un paese democratico come l’America possa negare il diritto alla giustizia di qualsiasi persona nel senso classico di “il trattamento equo ed equo di tutti gli individui ai sensi della legge”.

Lo scorso ottobre Pompeo ha pronunciato un discorso alla American Association of Christian Counselors durante il quale ha annunciato che “devo essere intenzionale – ognuno di noi deve essere intenzionale – a ritagliarsi del tempo per perseguire la missione di difesa della dignità umana”, che è un ammirevole sentimento – ma nel libro di Pompeo non si estende alla difesa della dignità umana di coloro che sono incarcerati nel campo di prigionia di Guantanamo. Il New York Times ha sottolineatoad aprile che da oltre quindici anni gli Stati Uniti hanno trattenuto cinque uomini sospettati di aver pianificato gli attacchi terroristici dell’11 settembre, ma “piuttosto che portare gli imputati a New York per processarli dopo le loro catture in Pakistan nel 2002 e nel 2003, gli Stati Uniti hanno inviato loro in una rete segreta di prigioni gestite all’estero dalla CIA ”dove“ Khalid Shaikh Mohammed, accusato di essere l’architetto degli attacchi, è stato imbarcato 183 volte. Tutti e cinque gli imputati sono stati brutalizzati, isolati e tenuti in isolamento. “

Inoltre, nel Washington Post Peter Jan Honigsberg, professore di giurisprudenza all’Università di San Francisco, scrisse che “ventisei dei 40 uomini rimasti nella prigione sono considerati ” per sempre prigionieri “. Non possono essere processati perché le prove a carico sono insufficienti o inaffidabili, poiché sono state ottenute attraverso la tortura. Tuttavia, questi uomini sono anche considerati troppo pericolosi per essere rilasciati. Probabilmente moriranno a Guantanamo, mai accusati, mai processati e mai condannati. “

Non c’è un briciolo di dignità, umanità o compassione da scoprire a Washington riguardo a questa saga di ferocia – e non vi è stata alcuna preoccupazione dal cristiano di buon cuore, il signor Pompeo, che ha annunciato il 9 luglio che stava per pubblicare un rapporto del Dipartimento di Stato che sarebbe “un’importante riaffermazione di come gli Stati Uniti pensano dei diritti umani e dei nostri diritti inalienabili e del nostro ruolo, il ruolo degli Stati Uniti, nel mondo nel preservare quei diritti per tutte le persone che sono fatte immagine di Dio “.

Guantanamo Prigionieri degli USA

In ogni caso la nozione di “diritti” di Pompeo non si estende all’inclusione dei giornalisti picchiati e colpiti con proiettili di gomma dalla polizia degli Stati Uniti, o per quelli “per sempre prigionieri” che sono stati torturati dalla CIA e ora sopravvivono in uno squallore eterno in un campo di concentramento illegale . La visione di Pompeo sulla vita può essere descritta come selettiva, quando si tratta di sostenere la dignità umana. O forse sarebbe più appropriato descrivere il suo atteggiamento come ipocrisia cronica.

Fonte: Strategic Culture

Traduzione: Luciano Lago