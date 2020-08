Il secolo eurasiatico è già iniziato

da Redazione





L’ossessione americana per la strategia globale ha portato all’abbandono in patria e la prima vittima sarà il dollaro

di Scott Foster (*)

Nel 1997 Zbigniew Brzezinski scriveva: “L’Eurasia è il supercontinente assiale… È imperativo che non emerga nessuno sfidante eurasiatico, capace di dominare l’Eurasia e quindi anche di sfidare l’America. “

I geo-strateghi americani sono rimasti ossessionati da questa idea, così come gli oppositori e i fautori dell’ascesa della Cina.

Ma cosa succede se non esiste un unico sfidante eurasiatico? E se il commercio e gli investimenti tra i diversi centri di potere situati tra la costa atlantica dell’Europa e il Pacifico occidentale cresceranno semplicemente fino a diventare significativamente più grandi dell’attività economica totale degli Stati Uniti?

In effetti, questo è già avvenuto

Ci sono variazioni nei dati forniti dall’FMI, dalla Banca mondiale e da altre fonti, ma nel 2019 gli Stati Uniti rappresentavano circa il 25% del PIL globale su base nominale (dollaro USA), ma solo il 15% in base alla parità del potere d’acquisto (PPP ).

L’Eurasia rappresentava poco più del 55% del PIL mondiale su base nominale e quasi il 60% su base PPP. Su base nominale, le componenti principali dell’economia eurasiatica erano il 21% dell’UE, il 16% della Cina, il 6% del Giappone, il 4% dell’Associazione delle nazioni del sud-est asiatico (ASEAN) e l’India il 3%. Giappone, Corea del Sud, Taiwan e ASEAN insieme rappresentavano il 12%.

Su base PPP, le cifre corrispondenti erano il 13% dell’UE, il 20% della Cina, il 4% del Giappone, il 6% dell’ASEAN e l’8% dell’India. Le economie combinate dell’Asia orientale e del sud-est asiatico rappresentavano il 13%.

Questo suggerisce che India, Cina e ASEAN sono le maggiori opportunità del mercato mondiale, con il maggior potenziale di crescita in termini nominali se il dollaro diminuisce.

Anche Cina, India e ASEAN rappresentano circa il 45% della popolazione mondiale contro meno del 5% degli Stati Uniti. Tutta l’Eurasia rappresenta oltre il 60%.

Anche le economie turca e russa sono notevolmente più grandi su base PPP di quanto non lo siano su base nominale. Nel 2019, l’economia russa era circa due quinti delle dimensioni della Germania su base nominale, ma la stessa dimensione su base PPP.

Eurasia Mappa

L’economia turca era meno di un quinto della dimensione della Germania su base nominale, ma più della metà su base PPP.

Naturalmente, anche gli Stati Uniti fanno parte di un mercato più ampio: l’USMCA (Accordo USA-Messico-Canada), precedentemente noto come NAFTA (Accordo di libero scambio nordamericano). Ma questo non cambia lo squilibrio fondamentale con l’Eurasia.

Le tre nazioni del Nord America rappresentano circa il 28% del PIL globale su base nominale, il 20% su base PPA e il 6,5% della popolazione mondiale.

L’altra grande economia latinoamericana, il Brasile, commercia con l’Eurasia circa 2,5 volte di più di quanto fa con l’USMCA.

Qilu Europe-Asia freight train is ready to leave at a platform in Yantai city, east China’s Shandong province, 13 February 2020.

L’Eurasia si collega internamente

All’inizio di giugno, il primo treno merci diretto a Tiburg nei Paesi Bassi è partito da Hefei, la capitale della provincia cinese di Anhui, che si trova a ovest di Nanchino. Ora ci sono 20 rotte merci ferroviarie che collegano Hefei e l’Europa.

Secondo l’agenzia di stampa cinese Xinhua, quest’anno sono più di 200 i treni partiti da Hefei su queste tratte.

Da quando è stata istituita la rotta per Duisburg, in Germania, nel 2011, i treni merci hanno collegato circa 60 città in Cina con 50 città in 15 paesi europei, arrivando fino a Londra e Madrid.

A maggio, più di 1.000 treni merci hanno viaggiato tra la Cina e l’Europa, con un aumento di oltre il 40% su base annua. Il volume del carico è aumentato di quasi il 50%. L’Eurasia è collegata internamente, senza la partecipazione americana.

I treni merci hanno sostituito il trasporto aereo, marittimo e stradale interrotto dal Covid-19, ma questo ha solo accelerato una tendenza a lungo termine.

Ridurre l’esposizione al dollaro

L’unico motivo per condurre scambi o investimenti all’interno dell’Eurasia in dollari USA è la convenienza, ei leader americani attenti alle sanzioni lo hanno reso meno conveniente anno dopo anno.

Per un motivo o per l’altro, gli Stati Uniti hanno imposto sanzioni economiche a più di 15 stati e territori eurasiatici, inclusi singoli cittadini ed entità aziendali. I suoi obiettivi includono Cina, Corea del Nord, Myanmar, Iran, Pakistan, Siria, Turkmenistan, Kirghizistan, Russia, Ucraina, Bielorussia, Turchia e Germania.

La risposta è stata graduale, ma prevedibile.

All’inizio di quest’anno, i membri dell’Organizzazione per la cooperazione di Shanghai – Cina, Russia, Kazakistan, Kirghizistan, Tagikistan, Uzbekistan, India e Pakistan – hanno deciso di spostare il commercio e gli investimenti reciproci dal dollaro USA alle loro valute nazionali.

dollaro e yuan

Il commercio si sta allontanando dai dollari USA

La Cina e la Russia sono le più lontane in questo processo. Negli ultimi cinque anni, la quota di scambio denominata in dollari tra i due è scesa da circa il 90% a meno del 50%.

Secondo i dati della banca centrale russa, la ripartizione nel primo trimestre del 2020 è stata del dollaro, 46%; euro, 30%; e rublo e yuan, 24%.

L’euro ha raggiunto il dollaro nel commercio Russia-UE e sembra probabile che lo supererà nel prossimo futuro. L’India e la Russia commerciano sempre più nelle proprie valute, così come l’India, l’Iran, la Turchia e l’Iran.

Da settembre 2019, Rosneft, il più grande esportatore di petrolio della Russia, ha prezzato i nuovi contratti in euro.

Motore di crescita scaduto

Fino a poco tempo, l’America rappresentava un’opportunità di crescita per il resto del mondo. Ora, essendo diventata protezionista e interferendo attivamente nelle economie di alleati, nemici e neutrali allo stesso modo, rappresenta una minaccia per la crescita di altre nazioni.

L’Eurasia e il resto del mondo non devono prenderla e non lo faranno.

L’Eurasia è la sua opportunità di crescita. Il commercio dell’UE con il resto dell’Eurasia – quasi la metà con la Cina – è più del doppio del commercio con gli Stati Uniti. Il commercio dell’India con il resto dell’Eurasia – di cui meno di un quarto con la Cina – è cinque volte maggiore del suo commercio con gli Stati Uniti.

Il commercio del Giappone con la sola Cina è 1,4 volte quello con gli Stati Uniti. Le esportazioni della Corea del Sud in Cina sono superiori di oltre l’80% rispetto alle esportazioni negli Stati Uniti. L’elenco potrebbe continuare.

Gli Stati Uniti hanno registrato deficit commerciali dagli anni ’70. E, con l’eccezione di un piccolo avanzo nel 1991, ha registrato disavanzi delle partite correnti dall’inizio degli anni ’80. Con milioni di posti di lavoro e gran parte della sua leadership industriale persa a causa dell’outsourcing, gli americani hanno finalmente deciso che è abbastanza.

Trump e Biden – Repubblicani e Democratici – concordano su questo punto.

Non importa chi vinca le elezioni a novembre, gli Stati Uniti non tornano come motore della crescita economica globale. Invece, sta adottando le politiche mercantiliste di sostituzione delle importazioni che hanno costruito le economie “miracolose” dell’Asia orientale.

Nel frattempo, il Giappone e la Germania possono rivendicare il mantello del libero scambio. Nella foga del momento, l’ironia di questo non è pienamente apprezzata.

Questa non è un’aberrazione a breve termine. Potrebbe volerci una generazione agli Stati Uniti per correggere i propri squilibri economici e sociali, ricostruire la propria base industriale e riformare il proprio sistema educativo.

Studi recenti da fonti come il Pew Research Center e l’Università di Washington hanno classificato gli Stati Uniti dal 24 ° al 38 ° posto nel mondo in termini di assistenza sanitaria e istruzione, matematica e scienze. Questo è un buco profondo da cui arrampicarsi.

L’Eurasia non è monolitica e non costituisce un blocco antiamericano, ma è economicamente molto più grande, ha persone più istruite e più scolarizzate e si sta avvicinando al numero in diminuzione di tecnologie in cui l’America detiene ancora il comando.

Mentre gli Stati Uniti si dedicano al compito di mettere ordine in casa propria, il secolo eurasiatico è già iniziato.

*Scott Foster è un analista di LightStream Research, Tokyo.

Fonte: Asia Times

Traduzione: Luciano Lago