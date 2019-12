Il Santo Natale si festeggia anche nella Siria pacificata

da Redazione

In un ambiente di luci di musica, di allegria e di piena pace, nelle differenti città siriane sono iniziati i preparativi per festeggiare le feste del Natale e della fine dell’Anno. Giganteschi alberi di Natale sono stati installati nelle piazze e nei luoghi emblematici delle principali città siriane come Damasco, Aleppo, Latakia, Homs e varie altre.

Il consolidamento della pace e della stabilità in questi territori ha permesso che tali preparativi si potessero estendere anche a Maharden, nel centro del paese e Khabab nella provincia meridionale di Daraa, in entrambe le città si è allontanata la minaccia del terrorismo grazie all’Esercito Siriano.

Le cerimonie hanno compreso, oltre a recital di musica e canti di Natale, anche fuochi d’artificio mentre si adornano con luci le Chiese, le strade e i luoghi più caratteristici.

Le celebrazioni per le feste di Natale e per la Fine Anno in Siria comprendono le zone a maggiornaza cristiana o mussulmana e i preparativi quest’anno sono considerati senza precedenti per grandezza dall’inizio della guerra contro il terrorismo nel 2011.

La popolazione siriana nelle città liberate dalla morsa del terrorismo jihadista si sente alleggerita da un incubo, quello di vivere nel terrore degli attentati e degli attacchi.

Festeggiamenti per il Natale in Siria

Adesso la gente ha voglia si scendere in strada, la famiglie con i loro bambini per lanciarsi nelle danze, nei giochi e nel tripudio, nelle preghiere per ringraziare il proprio Dio per essere scampati a quel destino che da Washington, da Rijad, da Parigi e dalle altre capitali, i dominanti americani e occidentali avevano riservato loro: quello di vivere sotto un califfato salafita, sotto il tallone dei nuovi barbari.

Una festa di tutto il popolo siriano in omaggio al proprio esercito di coscritti e nel ricordo dei propri caduti, martiri sacrificatisi per la libertà della loro Patria.

Luciano Lago