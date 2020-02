Il sacerdote racconta come Hezbollah ha protetto i cristiani durante la guerra in Siria

da Redazione

di Mohammed Eid

Molti cristiani siriani ringraziano la resistenza per aver permesso loro di rimanere nelle loro città e villaggi che sono state attaccate dai terroristi di Takfiri. Hezbollah ha lavorato con l’esercito siriano per difendere queste comunità cristiane.

Padre Elias Zahlawi, pastore della Chiesa di Nostra Signora di Damasco, ha riferito al libanese Al-Ahed News che la presenza di Hezbollah è diventata sinonimo di sicurezza, soprattutto perché i combattenti della resistenza rispettano pienamente tutte le santità Cristiane nel Paese.

Ecco perché Hezbollah è intervenuto in Siria

Padre Elias Zahlawi non ha cercato di nascondere il suo piacere quando gli è stato chiesto della presenza di combattenti di Hezbollah nelle città cristiane. Questi uomini sono stati i suoi più accaniti difensori quando le città e le città furono attaccate dai Takfiri.

Padre Zahlawi inizia salutando la Siria, il Libano e l’intero mondo arabo, in particolare la Palestina.

“La domanda su Hezbollah è un piacere per me e possiamo chiederci cosa sarebbe successo in Libano se non fosse stato per Hezbollah. La resistenza ha agito in modo umano in Libano, impedendo permanentemente a “Israele” di assumere il controllo del paese dopo che la comunità internazionale ha chiuso un occhio perché [“Israele”] è il suo figlioccio viziato. Hezbollah rappresentava la naturale reazione alla barbarie perseguitata da “Israele” e la resistenza in Libano era l’immunità definitiva per impedire al nemico “israeliano” di pensare di attaccare il Libano.

Quando ha osato farlo nel 2006, purtroppo pianificando con i principali paesi e alcuni stati arabi, il nemico ha scoperto che la resistenza era più forte di quanto pensasse.

Padre Zahlawi afferma che “la resistenza è solida nella sua filosofia, spirito e pratica”. Questa opinione si basa sulle cose che ha appreso sul comportamento della resistenza nel sud del Libano, sul suo rispetto per tutte le comunità cristiane in quella regione dopo la liberazione e su ciò che ha sentito da Sua Eminenza, Sayyed Hassan Nasrallah, un che ha descritto come un essere umano eccezionale.

“Quando Hezbollah intervenne in Siria per sostenere l’esercito siriano, lo fece perché sapeva che la caduta della Siria sarebbe stata l’inizio della caduta di altri paesi. E se non fosse intervenuto, il Libano sarebbe stato il prossimo ”, ha spiegato.

Questo è ciò che mi hanno detto le persone che si sono prese cura di al-Qusayr e Yabroud

Padre Elias Zahalawi

Il patrono della Chiesa della Dama di Damasco ha sottolineato che non ha ancora incontrato funzionari della resistenza.

“Vorrei averlo fatto”, ha detto. «Sto ascoltando Sua Eminenza Sayyed Hassan Nasrallah con grande ammirazione. Lo dico francamente perché è un uomo eccezionale e storico. È venuto da noi al momento giusto e non solo in Libano ma in tutto l’Oriente. Onestamente, quello che so di Hezbollah e dei suoi combattenti in Siria è venuto dai residenti delle città di al-Qusayr e Yabroud nella regione di Al Qalamoun. Ho contattato molti di loro e queste persone mi hanno detto che i combattenti di Hezbollah erano modelli di comportamento e lo dico con tutta onestà e grande emozione. Parlarono della loro disciplina e rispetto per la legge, nonché dei loro onorevoli rapporti con tutte le persone. Molti di loro volevano persino essere vicini alla gente quando le tribolazioni si intensificarono.

Padre Elias Zahlawi afferma che non è possibile per le persone che affrontano la morte combattere ogni giorno come hanno fatto i combattenti della resistenza in Siria, con tale nobiltà e sacrificio, con persone che si sentono a proprio agio vicino a loro.

“È noto che la maggioranza dei residenti nella città di al-Qusayr sono cristiani. Gran parte della popolazione di Yabroud è anche cristiana. Ho sentito la sensazione di tranquillità che la residenza ha intorno. Da qui applaudo a Hezbollah per il fatto che la sua posizione nei confronti delle santità cristiane era simile alla sua posizione nei confronti di tutte le persone in Siria. Hezbollah non può trattare i luoghi santi cristiani in modo diverso da come tratta le persone in Siria “.

Padre Elias Zahlawi ha espresso la sua gratitudine a Sua Eminenza Sayyed Hassan Nasrallah attraverso Al-Ahed per il suo “pensiero creativo che gli ha permesso di produrre e innovare questa partita.

Vorrei rassicurare molti in Libano e fuori dal Libano, ma in particolare in Libano, riguardo agli obiettivi di Hezbollah perché Hezbollah, come ho capito e conclusivo, è fedele a ciò che Sayyed Hassan Nasrallah ha detto. È fedele al Libano, fedele alla sua umanità, fedele alla Siria, fedele al suo nazionalismo e fedele alla Palestina, che si sta difendendo come stanno facendo i siriani.

Fonte: Al Ahed / Annur TV

Traduzione: Luciano Lago