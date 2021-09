Il russo Tu-22M3 potrebbe distruggere la flotta NATO nel Mediterraneo in 2 ore

In caso di minaccia, i bombardieri strategici russi Tu-22M3 saranno in grado di polverizzare la flotta Nato nel Mar Mediterraneo in due ore.

Il recente dispiegamento di bombardieri russi Tu-22M3 in Siria ha permesso all’esercito russo di effettuare un attacco simulato contro le forze dell’Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico (NATO) guidata dagli Stati Uniti nel Mar Mediterraneo, secondo quanto riportato giovedì dal portale Avia.pro .

Come si è scoperto, per raggiungere i loro obiettivi, i bombardieri russi a lungo raggio avranno bisogno solo di circa due ore per attaccare con successo distruggere le navi della NATO nel Mar Mediterraneo , mentre gli attacchi stessi possono essere lanciati anche dallo spazio aereo contro le forze nemiche, spiega il rapporto di seguito.

Al momento, l’Alleanza Atlantica sta cercando di dimostrare alla Russia la sua superiorità in queste acque, tuttavia, come hanno dimostrato le recenti spedizioni di Tu-22M3 russi in Siria, in caso di conflitto, i bombardieri russi, che vengono chiamati “assassin Carriers” , possono attaccare con successo le navi della NATO nel più breve tempo possibile.

Si sono registrati nuovi incidenti tra i sistemi di difesa aerea russi, schierati in Siria, e aerei statunitensi e britannici, nel Mediterraneo.

Il Túpolev Tu-22M3, uno degli incubi della NATO durante la Guerra Fredda, è un aeromodello a lungo raggio in grado di svolgere missioni nucleari, convenzionali, antinave e di ricognizione. È un aereo d’attacco versatile, inizialmente progettato per operazioni in Europa e in Asia, ma in grado di svolgere missioni intercontinentali contro gli Stati Uniti, se necessario.

Bombardieri russi su base strategica

A maggio, la Russia ha schierato per la prima volta tre bombardieri strategici Tu-22m3 nella sua base aerea di Hmeimim per operazioni antiterrorismo, situata nella provincia siriana di Latakia (ovest) e ha annunciato che dopo aver completato le loro missioni, gli aerei torneranno alle loro basi permanenti sul territorio russo.

In precedenza, Mosca ha anche utilizzato i suoi bombardieri strategici, tra cui Tu-160, Tu-95MS e Tu-22M3 in operazioni antiterrorismo condotte su richiesta del governo siriano in Siria dal 2015.

Dallo stesso aeroporto di Hmeimim situato nel Mediterraneo orientale, Mosca ha fatto decollare a più riprese aerei per intercettare caccia spia statunitensi e aerei che cercavano di raccogliere dati sulla presenza militare russa in Siria.

Fonte:Hispantv

Trduzione: Luciano Lago