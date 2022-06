Il russo Lavrov a Teheran mentre l’Iran cerca il riallineamento post-Ucraina

Ospitando l’omologo russo Sergei Lavrov, il ministro degli Esteri iraniano, Hossein Amir-Abdollahian ha ribadito giovedì il sostegno dell’Iran per una fine diplomatica della guerra in Ucraina.

Amir-Abdollahian stava parlando in una conferenza stampa insieme a Lavrov, arrivato in Iran mercoledì in una visita di due giorni che sembra rafforzare ancora di più la cooperazione fra Mosca e Teheran. Secondo quanto riferito, i colloqui hanno riguardato l’accordo nucleare iraniano del 2015 e il rafforzamento del commercio bilaterale mentre continuano le ricadute degli effetti della crisi Ucraina.

“Riteniamo che le azioni americane compiute attraverso la NATO facciano parte delle cause della crisi”, ha affermato Amir-Abdollahian. “Tuttavia, la Repubblica islamica non vede la guerra come una soluzione e accoglie con favore i colloqui politici…”

Lavrov ha sottolineato l’importanza di aggiungere “profondità” all'”altezza” delle relazioni esistenti tra Iran e Russia e ha suggerito che gli “esperti” dovrebbero lavorare su “modi per convalidare” l’accordo di cooperazione ventennale in linea di principio raggiunto a febbraio, secondo alcuni analisti iraniani ha prodotto ancora pochi benefici. Il ministro degli Esteri russo ha anche fatto un’osservazione obliqua sull’estensione della “protezione dell’intelligence”, probabilmente riferendosi a una maggiore cooperazione in materia di sicurezza.

‘Comprensione corretta’

Il ministro degli Esteri russo si è detto d’accordo con i sentimenti sull’Ucraina espressi mercoledì dal presidente Ebrahim Raisi, che aveva avvertito della necessità di essere “attivi di fronte ai tentativi di espandere l’influenza della NATO in qualsiasi parte del mondo, compresa l’Asia occidentale, il Caucaso e Asia centrale”. Lavrov ha ringraziato l’Iran “per la sua corretta comprensione delle radici di questo problema”.

Mentre la Russia, insieme alla Cina, ha votato contro la risoluzione dell’8 giugno critica nei confronti dell’Iran sollevata dagli Stati Uniti e da tre stati europei all’Agenzia internazionale per l’energia atomica (AIEA), gli sforzi di Mosca per scontare le esportazioni – in particolare petrolio e acciaio – possono avere conseguenze negative per Iran, compreso il taglio della sua competitività nel fornire la Cina.

Ma qualsiasi nuovo modello non è chiaro. Secondo Petro-Logistics, gli analisti del commercio petrolifero, le esportazioni di petrolio dell’Iran sono balzate da una media di 461.000 barili al giorno a maggio a 961.000 tra il 1 giugno e il 19 giugno. La Cina è stata facilmente il principale mercato del greggio iraniano da quando gli Stati Uniti nel 2018 hanno imposto la “massima pressione ‘ sanzioni, minacciando un’azione punitiva contro terzi, quando Washington ha lasciato l’accordo nucleare del 2015, il Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA).

Reuters ha riportato il 22 giugno l’arrivo in Cina di una spedizione di 2 milioni di barili di petrolio iraniano. La maggior parte degli ultimi carichi, si diceva, riguardava riserve statali e non, come spesso accadeva in precedenza, acquisti da parte di piccole raffinerie indipendenti.

L’approccio “indipendente” dell’India

Petroliera russa

Prima di ricevere Lavrov a Teheran, l’8-10 giugno Amir-Abdollahian ha visitato l’India, che non solo ha resistito agli appelli statunitensi ed europei di boicottare le esportazioni di petrolio russo, ma ha aumentato i suoi acquisti al punto che Mosca è diventata il mese scorso il suo secondo fornitore di greggio, dopo l’Iraq. .

Alcuni analisti in India hanno accolto favorevolmente l’approccio “indipendente” del primo ministro Narendra Modi, paragonandolo favorevolmente alla decisione di New Delhi del 2007 sotto la pressione degli Stati Uniti di non procedere con un gasdotto dall’Iran, una mossa che ha seguito il voto dell’India all’AIEA in 2005 per deferire l’Iran al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. L’India si è astenuta dal voto dell’8 giugno che censura l’Iran al consiglio di amministrazione dell’AIEA.

Durante la visita di Abdollahian, il primo ministro indiano Narenda Modi ha twittato l’8 giugno, il giorno della risoluzione sulla censura dell’AIEA: “Le nostre relazioni [con l’Iran] hanno beneficiato reciprocamente entrambi i paesi e hanno promosso la sicurezza e la prosperità regionale”.

Mentre il commercio tra Russia e India nel 2021 è stato di circa 13 miliardi di dollari, un valore piccolo rispetto ai 750 miliardi di dollari di Mosca con l’Unione Europea, alcuni analisti russi sostengono che ora aumenterà rapidamente e che le proiezioni di 30 miliardi di dollari entro il 2015 necessitano di una revisione al rialzo. E mentre è improbabile che il piccolo commercio dell’Iran con la Russia, sebbene in espansione, si avvicini ai 25 miliardi di dollari entro il 2025 , un altro aspetto del riallineamento post-ucraino potrebbe essere il ruolo crescente dell’Iran come hub commerciale tra la Russia e i suoi mercati asiatici, in particolare l’India.

Autore: Iran International Newsroom

Traduzione: Fadi Haddad (Beirut)