Il ruolo dell’Arabia Saudita nel rafforzamento del progetto della ” Grande Israele”

da Redazione





di Valery Kulikov

Tra i commenti di Trump sul fatto che dopo le elezioni presidenziali vuole tenere una cerimonia per la firma di un accordo di pace tra Israele e l’Arabia Saudita, con il re Salman e suo figlio presenti , Yori Cohen, il capo del Mossad, ha già affermato significativamente che “La normalizzazione delle relazioni con Israele sarà un regalo di Riyadh al nuovo presidente degli Stati Uniti, indipendentemente dal fatto che vincano Donald Trump o Joe Biden”.

Come riportato in precedenza da Israel-info, Israele e Arabia Saudita stanno negoziando segretamente con gli Stati Uniti dal dicembre 2019, per attuare l ‘”accordo del secolo” del presidente degli Stati Uniti Donald Trump e per includere rappresentanti dell’Arabia Saudita nel “Consiglio dei guardiani musulmani”. per i luoghi sacri ”sul Monte del Tempio.

Secondo i circoli diplomatici arabi, Israele e gli Stati Uniti sono apertamente interessati a Riyadh (e con essa gli Emirati Arabi Uniti e il Bahrein) che sostengano l ‘”accordo del secolo”, inclusa l’estensione della sovranità israeliana ad alcuni territori della Cisgiordania.

Uno degli obiettivi principali di questi colloqui tra lo Stato ebraico e la più grande monarchia araba, secondo “Israel Hayom”, è impedire alla Turchia di aumentare la sua influenza negli affari palestinesi nel Consiglio dei guardiani, in particolare in materia di protezione dei luoghi santi musulmani su il Monte del Tempio a Gerusalemme. I diplomatici sauditi hanno confermato alla stampa che questi colloqui sono stati condotti da piccole squadre di diplomatici e ufficiali dei servizi speciali di Israele, Stati Uniti e Arabia Saudita come parte dell’iniziativa pacifica americana in Medio Oriente, intitolata “accordo del secolo”. Come è noto, negli ultimi anni l’Arabia Saudita ha dovuto affrontare un duro confronto con le attuali autorità turche.

Moschea di Al Aqsa, Gerusalemme

Va notato che la Moschea Al-Aqsa sul Monte del Tempio è il terzo santuario dell’Islam dopo la Moschea Al-Haram alla Mecca e la Moschea del Profeta a Medina. Nel 1994, dopo la firma del trattato di pace israelo-giordano, il re di Giordania ricevette uno status speciale – protettore dei santuari islamici a Gerusalemme – e il monarca giordano (a quel tempo – Hussein ibn Talal) promise di trasferire l’autorità di protezione Santuari musulmani a Gerusalemme est direttamente ai palestinesi quando questi ripristineranno i loro diritti in quella parte della città.

Dopo la decisione della Giordania di includere rappresentanti palestinesi nel Consiglio dei guardiani sul Monte del Tempio, i funzionari palestinesi avevano avviato rapporti aperti con il governo turco per garantire la sua presenza sul territorio dei santuari islamici a Gerusalemme, cosa che è stata percepita piuttosto negativamente in Israele e Arabia Saudita.

Una volta che gli Stati Uniti dell’amministrazione Trump hanno riconosciuto l’intera Gerusalemme come la capitale di Israele nel dicembre 2017, fatto che ha violato tutte le norme internazionali, in particolare le risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, per le quali una volta gli Stati Uniti avevano votato, la disputa sullo status dell’Est Gerusalemme e i luoghi santi islamici all’interno dei suoi confini sono diventati ancora più acuti. A causa di questo, si è dato avvio a realizzare contatti segreti reciproci tra Tel Aviv e Riyadh al fine di trovare una soluzione al conflitto sulla moschea di Al-Aqsa, salvo poi sospingere Washington a promuovere l ‘”accordo del secolo” fra i paesi mussulmani e Israele.

La pressione della Casa Bianca su Riyadh, che la esorta a raggiungere un accordo di pace con Israele il prima possibile, è diventata particolarmente persistente negli ultimi mesi. Firmando un tale accordo, Donald Trump era ansioso di dimostrare al mondo e, soprattutto, ai suoi elettori, l’efficienza della sua autorità nel risolvere il conflitto in Medio Oriente. Alla soluzione di questo problema sono stati dedicati numerosi scambi di telefonate tra i leader dei due paesi, nonché viaggi di diversi emissari degli Stati Uniti in Arabia Saudita e nella regione circostante. Durante una conversazione telefonica il 6 settembre, Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha chiesto ancora una volta al re Salman ibn Abdulaziz al Saud dell’Arabia Saudita di diventare il prossimo leader arabo che accetterebbe di normalizzare le relazioni con Israele dopo l’accordo già firmato tra lo Stato ebraico e gli Emirati Arabi Uniti. Tuttavia, il monarca saudita ha condizionato questo possibile passo di Riyadh a compiere progressi sostanziali verso la risoluzione del conflitto tra Israele e Palestina sulla base dell’Iniziativa di pace araba proposta al vertice della Lega araba a Beirut nel 2002.

Trump con il principe saudita Bin Salman

Finora, l’unica decisione ufficiale di Riyadh, che potrebbe avvicinare la potenziale normalizzazione delle relazioni tra Arabia Saudita e Israele, è quella di consentire voli diretti tra lo stato ebraico e gli Emirati Arabi, compresi i voli a bordo di aerei di linea israeliani, attraverso lo spazio aereo dell’Arabia Saudita. La soluzione di questo problema è stata cruciale per Israele, in quanto consente l’uso dello spazio aereo dell’Arabia Saudita per colpire l’Iran in caso di tale necessità.

Inoltre, va notato che in un ambiente di speciale segretezza, la comunicazione tra i due paesi è diventata pressoché regolare, in particolare, per quanto riguarda la lotta al terrorismo. Inoltre, Israele ha già contribuito ad equipaggiare una stazione di ricognizione radio elettronica in Arabia Saudita, oltre a vendere una serie di tecnologie militari israeliane (principalmente droni) tramite intermediari sudafricani.

Inoltre, per Mohammed bin Salman, nell’ambiente in cui ha fatto arrabbiare gran parte dell’élite interna, qualsiasi passo falso riguardo alla delicata situazione in Israele potrebbe avere gravi conseguenze, e quindi, cerca attivamente di impedire ai suoi oppositori interni di ottenere il minima possibilità di comprometterlo. Pertanto, le rivelazioni pubblicate da una serie di organi di stampa di proprietà del magnate dei media israeliano-americano Haim Saban – che aveva recentemente incontrato il principe ereditario saudita bin Salman – sulla paura del principe di sviluppare una relazione più calda con Israele a causa di una possibile minaccia per la sua la vita, non era affatto sorprendente. Secondo Mohammed, il principe ereditario crede che “potrebbe essere ucciso da iraniani, qatarini o anche dalla sua stessa specie”.

I media hanno riferito in precedenza che il re Salman e suo figlio non erano d’accordo su questo problema. Come notato, bin Salman ha cercato di stabilire relazioni con Israele e suo padre era contrario all’idea. Come una sorta di risarcimento, il principe ereditario ha sostenuto le autorità del Bahrein e degli Emirati Arabi nel loro desiderio di avvicinarsi a Tel Aviv.

Non molto tempo fa sembrava incredibile che Israele stesse stabilendo relazioni con l’Arabia Saudita e altri stati arabi. Tuttavia, questa è ora una possibilità reale. Una minaccia comune spinge ebrei e arabi, prima ostinati nemici, insieme: la crescente influenza dell’Iran e la lotta contro i radicali islamici e i terroristi Daesh (in passato foraggiati dalla monarchia saudita).

*Valery Kulikov, analista politico, in esclusiva per la rivista online “ New Eastern Outlook ”(Fonte).

Traduzione: Luciano Lago