Il Ruolo criminale della Casa dei Saud (Arabia Saudita) nella diffusione del Wahabismo

La Casa di Saud non dovrebbe scusarsi con il mondo per aver creato l’epidemia del Wahabismo ?

“Il finanziamento saudita delle scuole religiose e delle moschee dove si predica il fanatismo wahabita e l’investimento in tali organismi per diffondere il pensiero wahabita è un fatto che risale al periodo della Guerra Fredda. Questo avvenne quando i paesi alleati chiesero all’Arabia Saudita di utilizzare le risorse del Regno durante questa guerra, per impedire all’Unione Sovietica di infiltrarsi nel mondo islamico , di cui i successivi governi sauditi hanno perso le tracce e ora vogliamo tornare a The Way, “questo è ciò che il principe ereditario saudita Mohammed bin Salman ha detto al quotidiano americano “Washington Post”, in un’intervista con lui nel marzo 2018.

Questa affermazione del principe ereditario bin Salman (alleato ed amico dei leader occidentali) è stata un chiaro ed esplicito riconoscimento della responsabilità dell’Arabia Saudita nella diffusione dell’epidemia di Wahabismo che ha ucciso il mondo e sta ancora provocando massacri di gente innocente, ed è arrivata a confermare quello che è certo, ovvero che l’Arabia Saudita non è solo responsabile della diffusione di questa epidemia, ma ha anche rivelato il ruolo funzionale del regime di Al Saud nel servire schemi americani, occidentali e sionisti, che prendono di mira arabi e musulmani in primo luogo, prima di tutti gli altri.

Il motivo che ci ha spinto a tornare su questa confessione rilasciata dal più alto funzionario dell’Arabia Saudita, sul ruolo del suo Paese nella diffusione dell’epidemia di Wahabismo nel mondo, è il clamore che l’Arabia Saudita ha sollevato di recente sullo sfondo del ministro libanese dell’Informazione , George Qardahi, descrivendo la guerra allo Yemen come inutile e che deve finire, ne siamo certi Si trattava anche di un tumulto che è arrivato in ottemperanza agli ordini emessi dagli “alleati” sauditi a Washington e Tel Aviv, dove l’Arabia Saudita ha chiesto al Libano di scusarsi per questa descrizione che il ministro Qardahi ha dato alla guerra imposta allo Yemen quasi sette anni fa.

Bin Salman con Netanyahu

Se c’è qualcuno che dovrebbe scusarsi con il mondo, soprattutto con i popoli arabi e islamici, è il regime di Al Saud, che c’era dietro tutti i disastri che sono accaduti e stanno ancora accadendo al mondo islamico, tutti i disastri che hanno colpito lo Yemen , Siria, Iraq, Afghanistan, Somalia, Pakistan, Sudan, Libia, Algeria, Mali, Nigeria e molti paesi dell’Asia, dell’Africa e dell’Europa, tutto a causa dell’epidemia di Wahabismo che il regime di Al Saud ha creato ed esportato nel mondo, e su ordine americano, con il riconoscimento del principe ereditario di questo regime.

Se non fosse stato per l’ipocrisia e l’avidità dell’Occidente, con l’America in testa, nel mondo non sarebbe passata inosservata la dichiarazione di Ibn Salman, e questo mondo non si sarebbe accontentato di chiedere alla famiglia Saud di scusarsi con il mondo per il grande crimine che hanno commesso contro l’umanità, ma anche punendoli e costringendoli a risarcire le vittime dell’epidemia wahabita che ha un numero delle vittime maggiore dell’epidemia di Corona, più che raddoppiato.

Bin Salman ricevuto con gli onori all’Eliseo di Parigi da Macron

La responsabilità della Casa di Saud non può essere sollevata, semplicemente riconoscendo che “hanno perso il sentiero e ora vogliono tornare sul sentiero”. riportare indietro l’orologio dei popoli e dei paesi in cui l’epidemia di Wahhabismo ha portato distruzione. Occorre che la famiglia Saud si scusi con il mondo e lo risarcisca, se ci fosse giustizia e l’umanità nell’attuale sistema mondiale, non si sarebbe accontentato di scuse e risarcimenti, e avrebbe punito l’Arabia Saudita wahhabita come ha punito la Germania nazista.

Fonte: Al Alam.ir

Traduzione: Fadi Haddad