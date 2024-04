Il ritiro dell’esercito da Gaza semina il panico tra gli alti funzionari israeliani

I ministri di estrema destra ribadiscono la loro frustrazione per la possibile fine dell’assalto, minacciando di lasciare il governo per l’idea di un governo palestinese di una Gaza postbellica

Le tensioni continuano a crescere all’interno del governo israeliano, con i partiti di estrema destra che esprimono frustrazione per il contenimento della guerra nella Striscia di Gaza.

Il ministro della Sicurezza nazionale Itamar Ben Gvir del partito Otzma Yehudit ha dichiarato l’8 aprile tramite il suo account X che se il primo ministro Benjamin Netanyahu

” decide di porre fine alla guerra senza un grande attacco a Rafah per sconfiggere Hamas, non avrà il mandato per continuare a servire come primo ministro. »

Lunedì Bezalel Smotrich del Partito Religioso Sionista ha invitato il primo ministro a convocare immediatamente una riunione del Gabinetto di Sicurezza per discutere l’attuale stato della guerra a Gaza.

” L’unico organismo autorizzato a prendere decisioni cruciali in tempo di guerra è l’intero Gabinetto [di Sicurezza], ma sfortunatamente non è così che vanno le cose “, ha detto Smotrich in una nota.

“ Vediamo decisioni prese in un piccolo Gabinetto [di guerra] senza la nostra approvazione, senza tenere informato l’intero Gabinetto, sotto pressioni internazionali che danneggiano la dinamica della guerra e i nostri interessi di sicurezza ”, ha aggiunto.

Le dichiarazioni di Ben Gvir e Smotrich arrivano il giorno dopo il ritiro del grosso delle truppe israeliane da Gaza, che i media ebraici hanno descritto come la fine ufficiale dell’operazione di terra israeliana nella Striscia, fino a nuovo avviso.

Ministro della sicurezza ,J Ben Gvir , noto estremista

Domenica sera, il capo di stato maggiore dell’esercito israeliano Herzi Halevi ha parlato del ritiro dicendo: “ Abbiamo ancora molte truppe a Gaza e la guerra sarà lunga. »

Solo una brigata è ancora a Gaza in seguito a queste operazioni di ritiro, descritte dal giornalista Sherit Avitan Cohen come un “ prerequisito ” per le operazioni effettuate a Rafah. Centinaia di soldati rimangono a Gaza per proteggere il corridoio Netzarim, che divide in due l’enclave e viene utilizzato dalle forze israeliane per impedire il ritorno delle popolazioni sfollate nel nord della Striscia di Gaza.

Il signor Cohen ha aggiunto, tuttavia, che le operazioni a Rafah sono state rinviate più volte, senza sapere il motivo.

Inizialmente Israele aveva pianificato un attacco su vasta scala alla città tristemente sovraffollata, che ospita più di un milione di palestinesi assediati, la maggior parte dei quali sono stati sfollati da altre parti della Striscia di Gaza. Washington ha fatto pressioni su Israele affinché limitasse i raid e le operazioni nella città più meridionale come parte della ” lotta contro il terrorismo ” .

Gideon Saar, ministro della Knesset e membro del partito di destra Nuova Speranza , ha detto domenica che

“ Il ritiro graduale delle truppe e l’intensità della pressione militare negli ultimi mesi ci stanno allontanando dai nostri obiettivi di guerra” , aggiungendo che ciò è “direttamente collegato al rifiuto di elaborare un nuovo scenario per gli ostaggi ”.

Questa non è la prima volta che i ministri di estrema destra esprimono frustrazione per quello che viene visto come un rallentamento dell’offensiva a Gaza. Lo stesso Ben Gvir lo ha espresso in più occasioni, minacciando più di una volta di ritirarsi dal governo.

Smotrich ha lanciato minacce simili anche riguardo all’idea di un governo palestinese di una Gaza postbellica.

Fonte: The Cradle

Traduzione: Luciano Lago