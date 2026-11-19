di Lorenzo Berti

Si è svolto nel fine settimana in Calabria, a Lamezia Terma, un incontro con centro del dibattito il valore della fede cristiana, il dialogo tra Oriente e Occidente e la necessità di riscoprire le radici spirituali e culturali dell’Europa.

Può esistere un’Europa capace di costruire un futuro di pace, unità e prosperità se dimentica le proprie radici cristiane? È questa una delle domande fondamentali che ha attraversato l’incontro organizzato dall’associazione ‘Cantiere Laboratorio’.

Un appuntamento che ha voluto affrontare una questione di grande attualità: il rapporto tra identità, fede, cultura e futuro delle nazioni, in un momento storico segnato da guerre, tensioni internazionali, crisi economiche e profonde trasformazioni sociali.

Ad aprire il dibattito è stato Vittorio Gigliotti, presidente di Cantiere Laboratorio e del Movimento Politico Italia delle Identità, che ha portato la propria testimonianza dopo la partecipazione, lo scorso settembre a Mosca, al quarto Congresso del Movimento Internazionale dei Russofili (MIR).

Proprio dalla realtà russa è arrivato uno degli spunti più significativi dell’incontro. Le immagini delle grandi processioni religiose di Mosca e San Pietroburgo hanno testimoniato quanto la fede ortodossa continui a rappresentare un elemento centrale della vita spirituale e culturale del Paese.

Processione Ortodossa Mosca

Gigliotti ha richiamato l’attenzione sul ruolo della cristianità ortodossa come pilastro dell’identità russa, sottolineando come esistano ancora popoli che custodiscono e difendono la propria eredità spirituale, culturale e storica.

IL RECUPERO DELL’IDENTITÀ CRISTIANA PER UNA NUOVA EUROPA

È questo il punto centrale del messaggio emerso dall’incontro: le radici cristiane non rappresentano soltanto una testimonianza del passato, ma costituiscono l’identità stessa dell’Europa.

L’Unione Europea di oggi sembra aver progressivamente smarrito una parte importante della propria eredità spirituale e culturale. Si parla continuamente di integrazione, sviluppo economico e cooperazione, ma troppo spesso si dimentica ciò che ha contribuito a costruire la nostra civiltà: il cristianesimo. Senza questa consapevolezza, il progetto europeo rischia di rimanere un’unione prevalentemente burocratica ed economica, priva di una vera anima e di un’identità condivisa.

Prima di affrontare i grandi problemi che affliggono il mondo contemporaneo occorre recuperare le fondamenta culturali e spirituali della nostra civiltà. Le guerre, le difficoltà economiche, le tensioni internazionali e le questioni legate all’immigrazione non possono essere affrontate soltanto attraverso accordi politici e provvedimenti amministrativi. Occorre prima di tutto ritrovare quei valori che permettono a una comunità di riconoscersi come tale: la fede, la solidarietà, la famiglia, la dignità della persona e il rispetto della propria storia. Non si può costruire un futuro comune se non si sa da dove si proviene. E non si può parlare seriamente di unità tra i popoli se si rinuncia alla propria identità.

Da qui nasce l’idea di una nuova Europa, non fondata esclusivamente su interessi economici e istituzionali, ma capace di riscoprire la propria anima cristiana, da Lisbona a Vladivostok.

ORIENTE E OCCIDENTE, I DUE POLMONI DELLA CRISTIANITÀ

Un altro tema fondamentale è stato quello del rapporto tra la Chiesa d’Oriente e quella d’Occidente. Il cristianesimo cattolico e quello ortodosso rappresentano due grandi tradizioni spirituali che, pur nelle loro differenze storiche e teologiche, condividono una medesima eredità cristiana.

Il richiamo ai due polmoni della cristianità assume un significato particolarmente importante in un periodo nel quale le divisioni internazionali sembrano allontanare sempre più i popoli europei. Un’Europa capace di recuperare il dialogo tra Oriente e Occidente e di valorizzare le proprie comuni radici cristiane può trovare proprio nella fede un elemento di incontro e non di divisione.

LA PACE COMINCIA DALL’UOMO E DALLA RISCOPERTA DEI VALORI

Nel corso dell’incontro sono intervenuti anche Don Attilio Russo, dell’Ordine dei Servi di Maria, il teologo e scrittore Filippo D’Andrea e il giornalista e scrittore Francesco Russo.

Don Attilio Russo ha richiamato il ruolo del cristiano in una società attraversata da conflitti e contraddizioni, ricordando che la pace deve nascere innanzitutto dal rapporto con Dio e con il prossimo. Una pace autentica non può essere soltanto uno slogan, ma deve tradursi in comportamenti concreti.

Filippo D’Andrea si è soffermato sul significato di laicità e laicismo, richiamando il valore della comunità e della dimensione trascendente dell’esistenza umana.

Francesco Russo ha affrontato il rapporto storico tra modernità, Rivoluzione francese e vicende che hanno segnato il cristianesimo europeo, soffermandosi sulle persecuzioni e sugli attacchi subiti dalla Chiesa nel corso dei secoli.

Interventi diversi, ma accomunati dalla necessità di restituire centralità alla dimensione spirituale nella vita delle persone e delle comunità.

RITROVARE LE RADICI PER COSTRUIRE IL FUTURO

L’incontro di Lamezia Terme ha lanciato un messaggio che merita di essere raccolto ben oltre i confini della Calabria.

In un’epoca segnata da guerre, contrapposizioni geopolitiche, crisi economiche e incertezze, riscoprire il cristianesimo significa recuperare una visione dell’uomo e della società fondata sulla dignità, sulla solidarietà, sulla responsabilità e sulla pace.

Non si tratta di guardare nostalgicamente al passato, ma di comprendere che nessun futuro può essere costruito cancellando la propria storia. L’Europa ha bisogno di ritrovare la propria anima e di riscoprire il patrimonio spirituale che ha accompagnato la nascita delle sue comunità, delle sue istituzioni e della sua cultura. Senza radici non c’è identità. Senza identità non c’è comunità. E senza una comunità consapevole della propria storia diventa estremamente difficile costruire una vera unità tra i popoli.

È questo il significato più profondo del risveglio della fede cristiana: non una battaglia contro qualcuno, ma una proposta di rinascita spirituale e culturale, nella convinzione che il cristianesimo possa ancora rappresentare una speranza concreta per l’Europa e per il mondo.

Perché la pace non può nascere dal vuoto delle identità, ma dal riconoscimento delle proprie radici e dal rispetto di quelle degli altri popoli.