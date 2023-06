Il riscaldamento globale e il confronto dell’Occidente contro il resto del mondo

di Thierry Meyssan

La teoria della causa antropica del riscaldamento globale sarà presto al centro del confronto tra Occidente e Russia. Sebbene nessuno contesti che alcune parti del mondo si stiano riscaldando, al momento non esiste una spiegazione alternativa per questo fenomeno. Ma rinomati scienziati presenteranno un’altra teoria alla COP-28 di Dubai. Si dà il caso che quesi siano membri dell’Accademia Russa delle Scienze.

La teoria secondo cui il riscaldamento globale è osservabile in tutto il pianeta ed è causato dall’attività umana è stata resa popolare dall’Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC); una commissione delle Nazioni Unite.

Non ho esperienza in materia climatica e non mi permetto di giudicare se questa teoria sia vera o falsa, ma sono un esperto di politica internazionale e posso valutare il lavoro di questa commissione delle Nazioni Unite.

Circa dieci anni fa scrissi che, come suggerisce il nome, l’IPCC non è assolutamente un’accademia accademica, ma un gruppo intergovernativo, (1) . Le sue conclusioni non sono quindi il frutto di un approccio scientifico, ma di un dibattito politico.

L’IPCC è stato creato su iniziativa del primo ministro britannico, Margaret Thatcher, per sostenere la sua lotta contro i sindacati dei minatori. Non sorprende che abbia concluso che l’uso del carbone è dannoso per l’ambiente, mentre l’energia nucleare è auspicabile. Questo non è un teorema scientifico, ma una posizione politica.

Inoltre, ho sottolineato che la creazione di diritti di emissione di gas serra non è un’iniziativa intergovernativa, ma un’idea della Joyce Foundation, implementata dalla Climate Exchange Ldt. (2). Ogni stato redige la propria legislazione al riguardo. Riceve una certa quantità di diritti di emissione che distribuisce come meglio crede alle aziende. Chi li utilizza solo parzialmente può rivendere i diritti non utilizzati su una borsa specializzata di Chicago.

Lo statuto di questa Fellowship è stato scritto da un avvocato dell’allora sconosciuta Joyce Foundation, un certo Barack Obama (futuro Presidente degli Stati Uniti). La chiamata agli investitori per il lancio di questa Borsa è stata organizzata da Al Gore (futuro vicepresidente degli Stati Uniti) e da David Blood (ex direttore della banca Goldman Sachs). Puoi considerare queste persone come attivisti ambientali in buona fede o truffatori di alto livello, è una questione di prospettiva.

Nel tempo, questo dispositivo politico ha assunto una patina scientifica e buone intenzioni, tanto che è diventato difficile metterlo in discussione. Tuttavia, esiste una teoria scientifica alternativa per spiegare il riscaldamento globale. Lo affermava il geofisico croato Milutin Milanković durante il periodo tra le due guerre.

L’orbita terrestre varia secondo tre cicli naturali: la sua eccentricità, la sua obliquità e la precessione degli equinozi. Ognuna di queste variazioni segue un ciclo perfettamente calcolabile, compreso tra 20.000 e 100.000 anni. Queste tre variazioni combinate influenzano l’insolazione della Terra e quindi il suo clima. Questa teoria è stata confermata nel 1976 dallo studio delle carote di ghiaccio durante la perforazione di Vostok (Antartide). Ma non spiega tutto.

Artico, navi russe

L’Accademia Russa delle Scienze ha appena annunciato una terza teoria, anch’essa basata sull’osservazione della natura. Secondo lei, “ La causa principale dei disastri climatici locali è la crescente emissione di idrogeno naturale dovuta alle forze gravitazionali alternate della luna e del sole, che causano buchi nello strato di ozono. Il conseguente aumento della temperatura e la miscelazione di ozono e idrogeno sono le principali cause degli incendi boschivi e delle steppe ”.(3).

L’Accademia delle Scienze non si accontenta di mettere in discussione il dogma dell’IPCC, contesta anche il dispositivo volto a ridurre i buchi nello strato di ozono. Vale a dire la Convenzione di Vienna e il Protocollo di Montreal “ la cui attuazione ha spazzato via intere sotto-industrie dell’industria chimica senza intaccare le dimensioni dei buchi dell’ozono, che sono solo aumentate ”.

La teoria dell’Accademia Russa delle Scienze si basa anche sull’idea che il riscaldamento globale non è un fenomeno comparabile a seconda delle regioni del mondo. Tuttavia, abbiamo appena misurato che, contrariamente a un cliché diffuso, la temperatura dell’Oceano Pacifico .si sta raffreddando.(4).

Il lavoro dell’Accademia Russa delle Scienze sarà presentato alla fine di novembre-inizio dicembre alla COP-28 a Dubai. È già iniziata una battaglia politica per mettere a tacere gli scienziati. Si tratta della designazione del presidente dell’assemblea che può dare la parola agli intrusi o, al contrario, ridurli al silenzio. Tocca a Mohammed bin Zayed, il sovrano degli Emirati Arabi Uniti, sceglierlo. Ha nominato Sultan al-Jaber come suo ministro dell’Industria. Immediatamente, parlamentari degli Stati Uniti e dell’Unione Europea hanno scritto al Segretario Generale delle Nazioni Unite, António Guterres, chiedendogli di opporsi. La loro argomentazione, come sempre, è irrilevante per il loro obiettivo. Sostengono che Sultan al-Jaber sia anche presidente della Abu Dhabi National Oil Company (Adnoc). Sarebbe quindi giudice e giudicato. Raccomandano, al contrario, di nominare un lobbista per i combustibili non fossili. Sarebbe anche giudice e partito, ma per il campo avverso.

Se gli scienziati russi parleranno alla COP-28, è probabile che l’assemblea si spacchi in due, non su criteri scientifici, ma su criteri politici. I sostenitori degli anglosassoni contro quelli della Russia (il resto del mondo). Indubbiamente, il dogma dell’IPCC diventerà presto l’idea fissa degli occidentali e lo zimbello del resto del mondo.

Thierry Meissan

Fonte: Rete Voltaire

Traduzione: Gerard Trousson