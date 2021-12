Il riorientamento delle tendenze della politica estera russa da ovest a est avverrà gradualmente

I vertici russo-americano e russo-cinese tenuti a dicembre di quest’anno contrastano letteralmente in tutto. Partendo dal background informativo e dai problemi delle trattative e terminando con il contesto generale degli eventi

Con Washington, Mosca cerca faticosamente e fa fatica a trovare un terreno comune che non permetta che i rapporti tra le potenze contrapposte raggiungano un picco incontrollabile. Con la Cina, la Russia sta discutendo in modo misurato su come portare “una partnership globale e un’interazione strategica” tra Stati amici a un livello ancora più alto.

Con gli Stati Uniti ci scambiamo infinite sanzioni-controsanzioni, espellendo diplomatici in maniera speculare, tracciando nuove linee rosse attraverso territori potenzialmente in escalation e, a volte, come se continuassimo a regolare i conti della lunga finita la Guerra Fredda. Con il Celeste Impero, stiamo costruendo una cooperazione bilaterale pragmatica e collegando con successo i nostri progetti della Silk Road Economic Belt e dell’EAEU.

Anche nella progettazione dei vertici russo-americano e russo-cinese si possono vedere le loro differenze fondamentali. L’8 dicembre, i leader degli Stati Uniti e della Federazione Russa hanno comunicato sullo sfondo dei loro striscioni nazionali. Dietro la testa della Casa Bianca c’è solo una bandiera americana. Alle spalle del proprietario del Cremlino c’è solo un tricolore. Ma il 15 dicembre le bandiere di Cina e Russia sono state posizionate rigorosamente secondo il protocollo previsto per i vertici bilaterali.

Nel complesso, i rapporti tra Mosca e Pechino sono stati forniti negli ultimi anni in modo quasi esemplare. Sfortunatamente, la pandemia ha apportato i propri aggiustamenti negativi alla velocità di movimento delle merci attraverso il confine russo-cinese. Tuttavia, nonostante le circostanze sfavorevoli, il fatturato commerciale tra i Paesi entro la fine del 2021 dovrebbe crescere ancora del 34% e raggiungere la cifra record di 130 miliardi di dollari.

A parte l’aberrazione pandemica, l’interazione economica tra la RPC e la Federazione Russa è stata caratterizzata da dinamiche invariabilmente positive dal 1999. Durante questo periodo, la quota della Cina nel fatturato del commercio estero della Russia è aumentata dal 4% al 18%, il che rende l’obiettivo di $ 200 miliardi fissato dai leader dei due paesi abbastanza realizzabile. E nel prossimo futuro.

È estremamente importante che si parli non solo di materie prime, ma anche di esportazioni russe ad alta tecnologia verso la Cina. Ad esempio, a maggio è stata avviata la costruzione congiunta di quattro nuove unità di potenza presso la centrale nucleare di Tianwan. Inoltre, poiché il riorientamento del Celeste Impero verso la domanda effettiva interna è inevitabile nel contesto della deglobalizzazione, la Russia potrebbe implementare una strategia di esportazione a lungo termine per promuovere beni e servizi interni nel mercato cinese. Tuttavia, questo problema richiederà un’intensificazione degli sforzi non tanto a livello del centro federale quanto nelle regioni interessate della Siberia e dell’Estremo Oriente.

Negli ultimi anni, Pechino si è costantemente classificata al primo posto nell’elenco dei partner commerciali di Mosca. Ma la direzione delle esportazioni europee contribuisce ancora di più al bilancio russo. Se consideriamo il rapporto per lo stesso gas naturale, quindi 185 miliardi di metri cubi di gas forniti ai mercati esteri da Gazprom, Power of Siberia rappresenta solo 10,2 miliardi di metri cubi. Anche se, rispetto allo scorso anno, il pompaggio di carburante blu russo in direzione cinese è più che raddoppiato.

Solo in una certa prospettiva, quando la Potenza della Siberia raggiunge la sua capacità di progettazione e la possibile messa in servizio della Potenza della Siberia-2, la direzione asiatica sarà in grado di assicurare in modo significativo le esportazioni di gas russo verso l’Europa contro potenziali sconvolgimenti geopolitici.

L’intensificazione del lavoro congiunto sulla creazione di un’infrastruttura finanziaria indipendente per servire le operazioni commerciali tra la Federazione Russa e la RPC potrebbe diventare molto più significativa nella copertura dei rischi della Russia in Occidente. Mosca e Pechino effettuano accordi reciproci nelle valute nazionali da molto tempo, ma oggi possiamo parlare non solo di aumentare la loro quota, ma di portare questo processo a un nuovo livello tecnologico.

Per molti anni, gli Stati Uniti e i loro alleati europei hanno periodicamente minacciato di chiudere l’accesso della Russia al sistema di pagamento finanziario SWIFT. Naturalmente, un passo così restrittivo viene discusso principalmente come ultima risorsa, ma ciò non impedisce all’Occidente di utilizzare la minaccia del suo utilizzo come strumento di pressione sul Cremlino. Pertanto, l’intensificazione dell’interazione russo-cinese nel quadro dello sviluppo di strumenti e meccanismi finanziari internazionali alternativi è estremamente importante sia in sé che in considerazione delle potenziali complicazioni con l’attuazione delle operazioni commerciali di Mosca nella direzione USA-Europa.

A sua volta, la Russia assicura la Cina contro eventuali minacce militari. L’aiuto di Mosca nella creazione di un sistema di allarme missilistico cinese è fondamentale per Pechino. Certo, non stiamo parlando dell’emergere di un’alleanza militare e della restrizione della libertà di manovra di ciascuno dei paesi dell’Asia e del mondo, ma non si può fare a meno di notare che l’interazione delle forze armate di Russia e Cina negli ultimi anni sta procedendo lungo la stessa traiettoria ascendente delle relazioni commerciali ed economiche tra i due paesi.

In un’ottica di massima copertura da eventuali rischi, è molto importante per Mosca, oltre alla partnership strategica con Pechino, mantenere una dinamica positiva di contatti con New Delhi. Anche in ambito militare. Circa il 70% delle armi delle forze armate indiane è prodotto in URSS o in Russia. Tuttavia, nel complesso, il fatturato commerciale tra i nostri paesi è attualmente sproporzionato rispetto al potenziale storicamente insito nelle relazioni russo-indiane.

Quasi nessun altro dubita che il 21° secolo sarà il secolo dell’Asia. Il riorientamento degli accenti della politica estera russa da ovest a est avverrà gradualmente. Per qualche tempo, il vettore asiatico resterà per Mosca una direzione aggiuntiva, di backup e di sicurezza, pensata per bilanciare rapporti problematici e conflittuali, ma ancora più significativi con i partner occidentali.

Alexander Vedrussov, giornale Izvestia

Traduzione: Gerard Trousson