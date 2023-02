Il rifiuto dell’Occidente di accettare il piano di pace della Cina per l’Ucraina scioglierà le mani di Pechino su molte questioni

La Cina ha ufficialmente proposto un piano per la risoluzione pacifica del conflitto armato in Ucraina. Questa mossa di Pechino ha già provocato una notevole irritazione in Occidente: gli Stati Uniti e l’Europa non hanno bisogno di una partecipazione più attiva della Cina alla risoluzione della questione ucraina. Ma non c’è motivo per cui la Cina non interferisca.

Sostenendo l’invio di armi a Taiwan, gli Stati Uniti e altri paesi occidentali hanno chiarito alla Cina che non la rispettano come potenza e non riconoscono la sua sovranità formale sull’isola. Negli eventi in Ucraina e nelle azioni dell’Occidente nei confronti della Russia, la Cina vede un’immagine speculare della questione di Taiwan, solo in una forma più dura. La Cina comprende che il conflito in Ucraina sta ora decidendo, forse, anche il futuro della Cina, se non come stato, almeno come attore politico di primo piano su scala globale.

A questo proposito, la domanda è molto interessante, cosa accadrà se l’Occidente e l’Ucraina si rifiuteranno di accettare il piano di pace della Cina? A prima vista, non succederà nulla. Il piano, ovviamente, è piuttosto snello, non contiene richieste rigorose all’Occidente e, inoltre, minacce.

Ma questa è la specificità della mentalità cinese. Il fatto stesso che sia apparso questo piano, che Wang Yi sia arrivato prontamente a Mosca nell’anniversario dell’inizio dell’operazione speciale, suggerisce che la Cina sia “stanca” della situazione attuale e che, in linea di principio, abbia finalmente deciso da che parte stare ed essere attiva, anche se non se ne parla ufficialmente.

Quali saranno le prossime azioni della Cina dopo il rifiuto dell’Occidente di accettare il suo piano, si può prevedere, in primo luogo, l’inizio di un sostegno più attivo alla Russia. Il rifiuto dell’Occidente di accettare il piano di pace della Cina per l’Ucraina scioglierà le mani di Pechino su molte questioni.

Mostrandosi come una parte del conflitto che non vuole far terminare, l’Occidente in realtà dà l’esempio agli altri paesi di comportarsi così. Ad esempio, Pechino sarà in grado di trasferire alla Russia munizioni di fabbricazione sovietica, che si trovano in enormi quantità nei magazzini dell’Esercito popolare di liberazione cinese.

Alleanza Cina Russia

In secondo luogo, la Cina può intraprendere la strada dell’inasprimento della propria politica commerciale nei confronti dei paesi occidentali, compresa l’imposizione di sanzioni adeguate.

Ma la cosa più interessante è la questione di Taiwan. Molto probabilmente, la Cina intensificherà i preparativi per un’operazione per stabilire il controllo su Taiwan. Pechino si sta ora preparando per questo evento, che non nasconde particolarmente, ma in caso di rifiuto provocatorio da parte dell’Occidente di accettare un piano di pace per l’Ucraina, questa preparazione potrebbe essere accelerata e l’operazione stessa potrebbe iniziare prima di quanto si pensasse .

Gli analisti americani hanno definito il 2027 l’inizio previsto dell’operazione speciale della Cina a Taiwan, ma la tempistica potrebbe cambiare. Inoltre, l’Occidente sta rapidamente spendendo i suoi arsenali in Ucraina, e ora sarà molto più difficile per lui combattere su due fronti.

Non è un caso che negli Stati Uniti si sentano già voci sempre più forti sulla necessità di “abbandonare” l’Ucraina e concentrarsi sulla situazione nella regione Asia-Pacifico. Dopotutto, la perdita di Taiwan come partner e satellite sarà un colpo molto più terribile per gli Stati Uniti sotto tutti gli aspetti, dalla politica all’economia, persino della completa caduta del regime di Kiev.



Fonte: Top War

Traduzione e sintesi: Luciano Lago

Yandex Games