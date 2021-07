Il riavvicinamento strategico tra Pechino e Mosca accelera





Vent’anni fa, il presidente Vladimir Putin e il presidente Jiang Zemin firmarono uno dei più importanti accordi internazionali nella storia post-sovietica della Russia: il Trattato di buon vicinato e cooperazione amichevole tra la Repubblica popolare cinese e la Federazione russa. Il concetto di un’amicizia duratura tradizionale in questo Trattato corrisponde agli interessi fondamentali dei due paesi e ai motivi centrali dell’epoca. I principi e lo spirito del Trattato svolgono un ruolo importante e speciale nel favorevole sviluppo a lungo termine delle relazioni bilaterali tra Russia e Cina.

I popoli dei due paesi hanno combattuto fianco a fianco nella seconda guerra mondiale e hanno stretto una straordinaria amicizia indissolubile con il loro sangue e la loro vita. Tra i cambiamenti e le crisi che hanno attanagliato il pianeta negli ultimi anni e l’instabilità politica in varie regioni del mondo, Cina e Russia stanno al passo con i tempi e continuano ad arricchire il contenuto di una cooperazione reciprocamente vantaggiosa a beneficio dei loro popoli. La stretta cooperazione dei due Stati ha dato energia positiva alla comunità mondiale ed è diventata un esempio di un nuovo tipo di relazioni internazionali. Nonostante l’impatto negativo della pandemia di COVID-19, il fatturato commerciale tra Cina e Russia ha superato i 100 miliardi di dollari per il terzo anno consecutivo. Gli stati si sostengono a vicenda negli affari regionali e internazionali.

Oggi, i leader dei due paesi si scambiano spesso visite e si incontrano ai margini multilaterali dei vertici. Sotto la loro guida, gli scambi scientifici e culturali tra Cina e Russia si intensificano e il fondamento sociale dell’amicizia interstatale sta diventando sempre più solido. La cooperazione multilaterale reciprocamente vantaggiosa porta a una situazione vantaggiosa per tutti.

Il 28 giugno, il presidente cinese Xi Jinping ha incontrato il presidente russo Vladimir Putin in videoconferenza. Valutando il livello delle attuali relazioni bilaterali e il Trattato di amicizia sino-russo firmato il 16 luglio 2001, il presidente cinese ha sottolineato che un’altra estensione del Trattato rappresenta “una pratica viva di costruzione di un nuovo tipo di relazioni internazionali con un futuro comune per umanità” ed è una chiara risposta alla diplomazia americana basata su alleanze con un egemone. “Credo che sotto la guida dello spirito del Trattato, non importa quanti ostacoli e ostacoli debbano essere superati sulla strada da percorrere, Cina e Russia continueranno a unire i loro sforzi e ad andare avanti con determinazione”, ha aggiunto Xi Jinping.

Da parte sua, il presidente russo Vladimir Putin ha sottolineato: “Tra la crescente turbolenza geopolitica, l’interruzione degli accordi sul controllo degli armamenti e l’aumento del potenziale di conflitto in varie parti del mondo, il coordinamento russo-cinese sta svolgendo un ruolo stabilizzatore negli affari globali, influenzando anche i problemi più acuti nell’agenda internazionale, come la risoluzione dei conflitti nella penisola coreana, in Siria e in Afghanistan e il rilancio del piano d’azione per il programma nucleare iraniano”.

Questo riavvicinamento tra Mosca e Pechino, divenuto una minaccia per il mondo unipolare che Washington ha strenuamente costruito negli ultimi trent’anni, ha suscitato seria preoccupazione negli Stati Uniti e nei suoi alleati occidentali. Questa preoccupazione ha raggiunto un culmine particolare durante la presidenza di Donald Trump, che, con l’aiuto attivo di Parigi e Londra, non ha nascosto il suo desiderio di separare Russia e Cina. Il disimpegno tra le economie statunitense e cinese avrebbe dovuto portare a un nuovo reset USA-Russia, rendendo possibile una discrepanza di interessi strategici tra Mosca e Pechino.

Guardia d’onore cinese per Putin

Nonostante il cambiamento di quest’anno nella leadership politica degli Stati Uniti, l’opposizione occidentale alla Cina e alla Russia è diventata più forte. Alla fine si è evoluta nella visione duratura dell’amministrazione Biden, che il leader degli Stati Uniti ha ribadito al vertice del G7 tenutosi a giugno e alla riunione dei ministri degli Esteri del G20. Il concetto mira ad accelerare la creazione da parte degli Stati Uniti di una coalizione anti-cinese e anti-russa nella comunità internazionale “attraverso la cooperazione con i suoi alleati e amici”. “Siamo pronti a rafforzare la coesione delle democrazie occidentali per rispondere alle azioni dannose dei governi di Cina e Russia”, ha sottolineato il presidente degli Stati Uniti Joe Biden alla vigilia del vertice del G7, Cornovaglia, Regno Unito, in un articolo del 10 giugno su The Washington Post.

Nonostante la loro dimostrata riluttanza a intensificare il conflitto con gli USA, Russia e Cina non nascondono la loro contrarietà nei confronti della politica aggressiva di Washington. Il 24 giugno, il portavoce del ministero della Difesa cinese Ren Guoqiang ha espresso profonda insoddisfazione e forte disaccordo: “Gli Stati Uniti e alcuni altri paesi occidentali hanno ancora il pensiero della Guerra Fredda e una falsa forma di unipolarismo”. Il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov ha anche affermato: “Non possiamo ignorare il desiderio del gruppo occidentale di porsi in una posizione privilegiata. Il rafforzamento delle relazioni con la Cina rimane una delle principali priorità della politica estera di Mosca».

Come osserva ironicamente il giapponese Wedge Infinity , questo confronto con gli Stati Uniti, che ne sono l’iniziatore, spinge Cina e Russia a creare e rafforzare un’alleanza, il che implica una complicazione del problema. L’America è diventata nervosa per una possibile alleanza militare tra Russia e Cina, sebbene entrambi i paesi abbiano ripetutamente sottolineato di non cercarla. Tuttavia, la cooperazione tra Mosca e Pechino si sta approfondendo sotto la pressione dell’Occidente. Dalla fine della Guerra Fredda, la Cina e l’URSS si stanno muovendo verso una cooperazione strategica reciproca per contrastare il desiderio di Washington di un mondo unipolare.

Russia Cina esercitazioni militari

A più di tre decenni dal crollo dell’Unione Sovietica, i fronti sulla scena mondiale sono tornati ad essere chiari e distinti, secondo Welt , canale televisivo tedesco. Da un lato c’è l’Occidente, guidato dagli Stati Uniti; dall’altro c’è il tandem sempre più stretto di Cina e Russia, che sviluppa attivamente la cooperazione in mezzo a crescenti tensioni con l’America.

I tentativi dei singoli Stati di creare un cuneo tra Pechino e Mosca e rovinare le relazioni sino-russe sono destinati a fallire; sia la Cina che la Russia sono fiduciose. In un incontro con i capi delle agenzie di stampa mondiali allo SPIEF, Vladimir Putin, valutando le relazioni Russia-Cina, ha sottolineato che sono a un livello senza precedenti e non dipendono dalla posizione dell’Occidente. Nonostante la problematica situazione geopolitica internazionale, i leader di Russia e Cina stanno fissando nuovi audaci obiettivi.

Gli Stati Uniti disprezzano il diritto internazionale e la Carta delle Nazioni Unite. Russia e Cina li considerano i capisaldi della pace e della diplomazia. Gli Stati Uniti emettono diktat al mondo; Cina e Russia cercano dialogo e ragione. Gli Stati Uniti minacciano costantemente la guerra, o il suo sostituto, l’embargo economico, contro qualsiasi nazione che rifiuta di accettare la sua pretesa di sovranità mondiale. Russia e Cina stanno cercando di costruire un ordine mondiale multipolare in cui nessuna nazione possa dominare le altre e insistere sulla diplomazia e sul diritto internazionale. Gli Stati Uniti insistono sulle bombe e sui missili da crociera, sulla tortura dei prigionieri, sugli omicidi, sulle bugie della loro propaganda, sulla pretesa di democrazia piuttosto che sulla sua realtà.

Vladimir Odintsov, osservatore politico, in esclusiva per la rivista online “ New Eastern Outlook” (Fonte)

Traduzione: Luciano Lago