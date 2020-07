Il relatore delle Nazioni Unite denuncia i metodi israeliani di punizione collettiva

da Redazione

“È un affronto alla giustizia e allo stato di diritto vedere che tali metodi continuano ad essere utilizzati nel ventunesimo secolo e che i palestinesi continuano a essere puniti collettivamente”, ha detto Lynk, in un rapporto pubblicato questo venerdì dal sito Web dell’Alto Commissario per le Nazioni Unite per i diritti umani (OHCHR).

Il relatore delle Nazioni Unite per i diritti umani, Michael Lynk, ha condannato i metodi di punizione collettiva praticati da (Israele) e ha chiesto l’intervento della comunità internazionale.

Notando che tali pratiche utilizzate dagli israeliani sono viste come gravi violazioni contro i palestinesi, incluso il loro “diritto alla vita, libertà di movimento, salute, alloggio adeguato e standard di vita adeguati”, Link ha insistito sul fatto che la punizione collettiva , è un fatto importante nelle violazioni del regime di Tel Aviv, “è proibito dal diritto internazionale e non ci sono eccezioni consentite”.

Nel suo rapporto, consegnato alla 44a sessione del Consiglio dei diritti umani, Lynk ha affermato che la strategia (israeliana) per controllare la popolazione palestinese “viola una regola fondamentale praticamente di tutti i moderni sistemi giuridici”.

Secondo il relatore, l’entità dell’impatto devastante della politica di punizione collettiva di Israele può essere vista in modo più sorprendente nell’assedio di 13 anni di Gaza, che ora soffre di un’economia completamente crollata, infrastrutture devastate e un sistema di servizi sociali che funzionano a malapena.

Gaza, Grande campo di concentramento

Sebbene, ha aggiunto, la giustificazione israeliana per l’imposizione della chiusura di Gaza fosse quella di controllare il movimento di resistenza palestinese (Hamas) e garantire la sicurezza di (Israele), ma il vero impatto di questo assedio è la devastazione dell’economia di Gaza. , causando una sofferenza incommensurabile ai suoi due milioni di cittadini.

Inoltre, Lynk ha denunciato la (continua) politica israeliana di demolizione punitiva delle case palestinesi, affermando che dal 1967 questo regime ha distrutto più di 2.000 case palestinesi, violando chiaramente l’articolo 53 della Quarta Convenzione di Ginevra.

I palestinesi affrontano anche la minaccia del piano annessionista promosso dal primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, in linea con il cosiddetto “accordo del secolo” presentato a gennaio dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump, per annettere parti della Cisgiordania occupata.

Fonte: Al Mayadeen

Traduzione: Gerard Trousson