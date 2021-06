Il Regno Unito Insiste: non riconosciamo la Crimea come Russia; continueremo a entrare nel mare antistante





Parlando due giorni dopo lo scontro sul Mar Nero, il primo ministro britannico Boris Johnson ha insistito sul fatto che la Royal Navy aveva avuto ragione nel difendere la libertà di navigazione e ha sottolineato che la Gran Bretagna non riconosce i tentativi della Russia di annettere la Crimea. “Queste sono acque ucraine ed è stato assolutamente giusto usarle per andare da A a B”, ha commentato.

Nel frattempo, in una dichiarazione ai membri del Parlamento britannico, il segretario alla Difesa Ben Wallace ha sottolineato che la Royal Navy “sosterrà sempre il diritto internazionale e non accetterà interferenze illegali con passaggi innocenti”. La Gran Bretagna continuerà ad effettuare il transito nelle acque che circondano la Crimea poichè non riconosce l’annessione di questa alla Russia e tale annessione costituisce una minaccia diretta.

L’incidente di questa settimana ha sottolineato le crescenti tensioni navali nel Mar Nero, dove la Russia sta consolidando le difese della Crimea per rafforzare la sua posizione marittima dominante nella regione.

La Russia ha preso per la prima volta il controllo della penisola ucraina di Crimea all’inizio del 2014, dopo un referendum vinto con maggioranza schiacciante dai sostenitori del ritorno della penisola alla Madrepatria russa a cui è seguita un’operazione militare lampo che ha preso il controllo della penisola e ha colto completamente alla sprovvista la NATO e gli USA, i quali già avevano fantasticato di costituire basi NATO sulla penisola.

L’Occidente e la UE non hanno legittimato l’annessione e la Crimea nel frattempo questa si è integrata come una regione della Federazione Russa.

Il presidente Vladimir Putin aveva dichiarato che ormai la questione della Crimea è definitivamente chiusa e che ogni centimetro del territorio della penisola è stato bagnato dal sangue russo nelle guerre sostenute dalla Russia per la difesa di questo territorio dal 1758 in poi.

Crimea navi nello stretto di Kerch

Forze russe in Crimea



Di conseguenza, la Crimea rimane sotto controllo russo, ma è ancora considerata dalla comunità della NATO come parte dell’Ucraina e questo alimenta le tensioni.

Il controllo sulla Crimea ha notevolmente ampliato l’impronta marittima della Russia. Dal 2014, ciò ha consentito a Mosca di adottare una serie di misure volte a limitare il trasporto ucraino nel Mar Nero e nel vicino Mar d’Azov.

Nel novembre 2018, la Russia ha scatenato una piccola crisi diplomatica quando ha attaccato e catturato una piccola flottiglia di tre navi ucraine mentre tentavano di attraversare lo stretto di Kerch che collegava il Mar Nero e il Mar d’Azov. Lo scontro è stato visto come un’escalation significativa nella guerra non dichiarata tra i due paesi. La Marina russa ha anche regolarmente interrotto la navigazione mercantile che si spostava da e verso i porti ucraini del Mar d’Azov in quello che i critici dicono equivale a un blocco parziale.

Gli anglo USA, esperti dei tanti blocchi navali attuati nel corso degli anni (da Cuba al Venezuela, allo Yemen, ecc.) non permettono che la Russia possa attuare un blocco navale difensivo presso le sue coste nel Mar Nero (N.d.R.)..

Le tensioni fra la Russia e l’Ucraina hanno portato a ulteriori sanzioni internazionali. Rimane una apparente riluttanza a imporre ulteriori misure e questo ha alimentato i timori a Kiev che un Cremlino incoraggiato possa cercare di espandere il suo blocco navale e tagliare del tutto l’Ucraina dal Mar Nero. Nella primavera del 2021, le preoccupazioni esistenti sui piani navali della Russia si sono approfondite quando Mosca ha spostato un numero di navi aggiuntive nel Mar Nero.

Con questa minaccia marittima incombente in mente, molti osservatori ucraini sono stati comprensibilmente contenti all’inizio di questa settimana di vedere la Marina britannica sfidare il Cremlino e sfidare apertamente le rivendicazioni della Russia sulle acque territoriali intorno alla Crimea occupata. L’ex primo ministro ucraino Arseniy Yatsenyuk ha catturato l’atmosfera a Kiev quando ha twittato : “La nave da guerra britannica ha chiarito: la Crimea è l’Ucraina. Grazie, la Royal Navy di Sua Maestà.”

La Russia si prepara a rispondere in modo deciso alle prossime minacce delle unità navali della Royal Navvy. Gli sviluppi di questa sfida potrebbero sfuggire di mano.

Fonte: Atlantic Council

Traduzione e sintesi: Luciano Lago