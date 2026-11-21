di Aysu Biçer

Un comandante militare afferma che la Forza Cibernetica Nazionale sta prendendo di mira anche i gruppi della criminalità organizzata e avverte che gli stati ostili dovranno affrontare delle conseguenze in caso di attacchi informatici.

Il Regno Unito sta conducendo operazioni informatiche offensive contro Russia, Cina, Iran e Corea del Nord, come confermato pubblicamente per la prima volta da un alto funzionario militare britannico.

Il generale Rob Magowan, capo del Comando per le operazioni cibernetiche e speciali del Regno Unito, ha indicato che la Forza cibernetica nazionale (NCF) sta conducendo operazioni offensive contro stati avversari, in un contesto di crescente minaccia informatica.

“Il dominio cibernetico, come lo chiamiamo noi, sta assumendo un’importanza crescente nella condotta della guerra “, ha dichiarato Magowan a Sky News nella sua prima intervista da quando ha assunto il grado di generale a quattro stelle all’inizio di quest’anno.

Alla domanda se la Forza Cibernetica Nazionale stesse conducendo operazioni offensive, ha risposto: “Assolutamente, e lo abbiamo sempre detto chiaramente ” .

“Esistono numerose minacce in tutto il mondo e abbiamo chiarito che Russia, Cina, Iran e Corea del Nord rappresentano una minaccia per il nostro stile di vita e conducono operazioni nel cyberspazio “, ha affermato.

“Questi Paesi devono comprendere che le loro operazioni nel cyberspazio avranno un costo, ed è proprio questo il ruolo della nostra forza cibernetica “, ha aggiunto.

Magowan ha inoltre specificato che questa forza era mirata a colpire sia i gruppi criminali organizzati sia gli individui coinvolti in attività online dannose, comprese quelle che nuociono ai minori.

“Questi individui causano danni online, anche ai nostri figli. Contrastare queste attività è parte integrante dell’approccio della Forza Cibernetica Nazionale “, ha sottolineato.

Inaugurazione della nuova sede centrale

Queste dichiarazioni giungono dopo l’inaugurazione ufficiale, avvenuta all’inizio di questa settimana, della nuova sede della National Cyber ​​Force a Samlesbury, nel Lancashire, da parte di Re Carlo III.

Sebbene i dettagli delle operazioni di questa unità rimangano in gran parte classificati, gran parte della sua attività si svolge da strutture situate nel Regno Unito, in particolare presso Ribble House, a Samlesbury.

Magowan ha spiegato che le forze dell’ordine stavano utilizzando tecniche di sfruttamento delle reti informatiche per raccogliere informazioni sulle infrastrutture digitali avversarie e condurre operazioni al loro interno.

“Attraverso lo sfruttamento delle reti informatiche, abbiamo la capacità di comprendere l’architettura e le reti di un avversario e di garantire di poter produrre effetti all’interno di tali reti “, ha affermato.

Definendo la minaccia informatica per il Regno Unito “significativa” , Magowan ha sottolineato che le capacità offensive del Paese offrono alle forze armate britanniche ulteriori opzioni per rispondere alle minacce emergenti.

Fonte: Anadolu

Traduzione: Gerard Trousson