Il Regno Unito ammette di aver inviato i marines in Ucraina





di Andrew Anglin

Questo sembra un grosso problema, ma non sta ottenendo alcuna copertura nei media occidentali.

I media occidentali stanno parlando di come Joe Biden abbia reso legale il matrimonio omosessuale, ancora una volta. Era già legale, ma ora è doppiamente legale, e questa è una storia molto importante, mentre le forze della NATO che svolgono operazioni militari contro le forze russe in Ucraina non sono affatto un grosso problema.

RT :

I Royal Marines britannici hanno condotto operazioni ad alto rischio in Ucraina ad aprile, ha scritto il tenente generale Robert Magowan nel giornale ufficiale della forza. Prima dell’ammissione di Magowan, le affermazioni della Russia secondo cui le truppe della NATO erano attive in Ucraina erano state respinte da analisti e media occidentali.

I membri del 45 Commando Group dei Royal Marines hanno lasciato l’Ucraina a gennaio dopo aver evacuato l’ambasciata britannica a Kiev in Polonia. Tuttavia, circa 300 membri dell’unità d’élite sono stati rimandati nel paese ad aprile per ristabilire la missione britannica a Kiev, prima di condurre “altre operazioni discrete”, ha scritto Magowan sulla rivista della forza, secondo un rapporto del Times . martedì.

Queste operazioni si sono svolte “in un ambiente estremamente delicato e con un alto livello di rischio politico e militare”, ha affermato Magowan, che in precedenza ha servito come comandante generale dei Royal Marines ed è ora vice capo di stato maggiore della difesa presso il ministero della Difesa.

⚡️ The Royal Marines have taken part in covert operations in Ukraine, a senior general Robert Magowan has admitted for the first time. #RussiaUkraineWar https://t.co/czHEr0y9dk — UkraineWorld (@ukraine_world) December 13, 2022

A proposito, l’avevo detto per tutto questo tempo. Ho detto che insieme alle PMC (che sono solo soldati della NATO che combattono per una compagnia privata pagata dai governi occidentali), c’è il 100% di possibilità che le forze della NATO operino nel paese a titolo ufficiale.

La gente mi chiamava paranoico o schizzato per questo.

Come mai non era ovvio che ciò sarebbe sicuramente accaduto?

Sebbene Magowan non abbia specificato che tipo di missioni hanno svolto i commando, la sua dichiarazione segna la prima volta che il Regno Unito ha ammesso che le sue truppe hanno condotto operazioni speciali in Ucraina. Il ministero della Difesa ha rifiutato di confermare precedenti resoconti di forze speciali britanniche che addestravano truppe ucraine a Kiev ad aprile.

Il presidente russo Vladimir Putin ha descritto il conflitto in Ucraina come uno tra la Russia e “l’intera macchina militare occidentale” e ha affermato a settembre che ci sono intere unità militari in Ucraina “sotto il comando de facto di consiglieri occidentali”.

Le parole di Putin erano state respinte dai media occidentali. ” Non ci sono prove che le forze di terra della NATO partecipino in Ucraina “, disse all’epoca alla BBC Edward Arnold del think tank del Royal United Services Institute . “ Né dei comandanti della NATO che dirigono le unità ucraine sul campo di battaglia. C’è anche una probabilità molto bassa che ciò accada in futuro poiché la Nato cerca di mitigare i rischi di escalation ».

British special forces in Ucraina

Sì, certo – stavano mentendo su questo. Ma letteralmente tutto ciò che hanno detto sull’Ucraina era vero, incluso il Fantasma di Kiev e che questo regime è una democrazia.

O forse mentono su tutto. Ma hey, qualunque cosa – questi sono “i nostri valori” e chi siamo.

Non preoccuparti però, non siamo assolutamente in guerra con la Russia.

Questa è solo una guerra per procura del tutto normale e molto sicura che sicuramente non si intensificherà mai in alcun modo.

Possiamo continuare così per sempre. Finora ci è costato solo un paio di trilioni di dollari e non c’è alcun rischio.

Possiamo solo avere una guerra civile permanente in Ucraina, in modo che il pubblico possa radunarsi.

Non succederà nulla.

Fonte: https://www.unz.com/aanglin/uk-admits-to-sending-the-marines-into-the-ukraine/

Traduzione: Luciano Lago