Il Regime USA getta la maschera e impone il suo “Pensiero Unico” sulla Rete Web

Gli Stati Uniti, quali “padroni del Discorso”, Bloccano i siti web non conformi all’Atlantismo ed a Israele

MEP: Gli Stati Uniti bloccano i media iraniani, siriani e palestinesi per mettere a tacere il dissenso

Un eurodeputato sostiene che il sequestro dei domini dei media iraniani e regionali riflette la visione selettiva degli Stati Uniti sulla libertà di espressione.

Mick Wallace, un membro del Parlamento europeo (PE) per l’Irlanda, ha dichiarato martedì in un’intervista all’agenzia di stampa iraniana Press TV che il governo degli Stati Uniti ha una “visione molto selettiva verso la libertà di espressione e la democrazia” mentre accusa altri paesi di violare un diritto così inalienabile.

Ciò detto, ha precisato che “il regime statunitense non tollera realmente il dissenso e cerca di zittirlo”, riferendosi alla recente acquisizione dei siti web delle reti Al -Alam e Press TV , appartenenti alla Radio e Televisione dell’Islam Repubblica dell’Iran (IRIB), trasmessa rispettivamente in arabo e inglese, così come la rete yemenita Al-Masirah , tra gli altri mezzi di trasmissione regionali in Asia occidentale.

L’eurodeputato ha aggiunto alle sue osservazioni che la mossa di Washington di chiudere una lunga lista di media che sfidano la narrativa dell’imperialismo statunitense è un esempio lampante del fatto che gli Stati Uniti non possono più vantarsi di promuovere la democrazia in tutto il mondo.

“Fanno solo quello che vogliono per mantenere al sicuro le fonti finanziarie americane e chiunque osi sfidarle sarà messo a tacere”, ha sottolineato Wallace.

Kevin Barrett, giornalista e comunicatore radiofonico con un dottorato in studi islamici e arabi, ha anche censurato, in un’altra intervista a Press TV, il provvedimento dell’amministrazione statunitense, presieduta da Joe Biden, di impadronirsi del dominio web di questi tre media.

Censura USA sui siti di informazione non conforme

“La filosofia che governa gli Stati Uniti è una sorta di forma rabbiosa di neoliberismo che sembra metastatizzare in una sorta di spirale di stupidità a grandi linee”, ha osservato Barrett, per evidenziare che tutto indica che gli americani non sono in grado di assimilare che lì sono media alternativi a livello globale che possono offrire un altro punto di vista diverso dal loro e, quindi, secondo lui, cercano di metterli a tacere bloccando e sequestrando i loro domini in rete.

Il governo degli Stati Uniti ha bloccato, oltre ad Al-Alam , Press TV e Al-Masirah , diversi altri siti web appartenenti ai movimenti di Resistenza di Siria, Iraq e Palestina, tra cui l’agenzia di stampa irachena Al-Maloomah , nonché il sito web di il canale televisivo Al-Kawthar TV .

Vale la pena ricordare che la misura restrittiva degli Stati Uniti colpisce solo i domini sotto il suo controllo, come .com e .net, quindi Press TV e Al-Alam rimangono disponibili nel loro dominio iraniano .ir.

Sia HispanTV che Press TV e Al-Alam , tra gli altri media alternativi iraniani, sono stati in precedenza obiettivi della censura dei media statunitense. Questa situazione si verifica mentre queste reti TV hanno avuto una grande accoglienza sui social network negli ultimi anni.

L’Impero USA censura la rete Internet. Le tesi contro il dominio di USA e Israele devono scomparire dalla rete



Fonte: hispantv.com/noticias/politica

Nota: L’offensiva del Dipartimento di Stato USA dimostra il vero volto di coloro che si atteggiano a “paladini della democrazia e della libertà”. Sono gli stessi che accusano gli altri di reprimere la libertà di espressione nei loro paesi e che cercano di diffondere la loro propaganda come “padroni del discorso”, inibendo alle fonti indipendenti di diffondere una visione alternativa degli avvenimenti rispetto alle narrazioni propagandistiche degli USA e dei loro alleati.

Sono in molti tuttavia, in ogni parte del mondo, coloro che oggi iniziano ad aprire gli occhi ed a comprendere la vera natura del regime USA e dei suoi sistemi di propaganda a senso unico. Il fronte della Resistenza si sta accrescendo e include sempre nuove adesioni fra coloro che non si piegano al dominio egemonico degli Stati Uniti e dei loro vassalli.

Traduzione e nota: Luciano Lago