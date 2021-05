04 Mag Il regime più tirannico del mondo non riesce a smettere di blaterare sui “diritti umani”

Il regime più tirannico del mondo non riesce a smettere di blaterare sui “diritti umani”







Di Caitlin Johnstone

“L’America non si tirerà indietro dal nostro impegno per i diritti umani e le libertà fondamentali”, si legge in un tweet dell’altro giorno dall’account Twitter presidenziale. “Nessun presidente americano responsabile può tacere quando vengono violati i diritti umani fondamentali”.

Il tweet, un estratto dal discorso al Congresso preparato dal presidente degli Stati Uniti , è stato ritwittato sabato dal Segretario di Stato Tony Blinken con la didascalia: “Difenderemo sempre i diritti umani in patria e all’estero”.

Come tutti i segretari di stato statunitensi, le dichiarazioni pubbliche di Blinken si concentrano in modo schiacciante sull’affermazione che altre nazioni violano i diritti umani e che è dovere dell’America difendere tali diritti. Il che è molto senza senso, considerando il fatto che il governo degli Stati Uniti è il peggior violatore dei diritti umani sul pianeta Terra.

E non è nemmeno vicino.

Non c’è nessun altro governo che gira intorno al pianeta con centinaia di basi militari e lavora per distruggere qualsiasi nazione che disobbedisce alle proprie direttive tramite invasione, guerre per procura, blocchi, guerre economiche, colpi di stato inscenati e operazioni segrete. Non c’è nessun altro governo sulla terra la cui violenza abbia ucciso milioni di persone e decine di milioni di sfollati solo dall’inizio di questo secolo. Non c’è nessun altro governo che intraprende guerre senza sosta in tutto il mondo e lancia decine di bombe al giorno su esseri umani in nazioni straniere per perpetuare il suo dominio di ferro sul nostro pianeta.

E dice così tanto su chi controlla le narrazioni dominanti nella nostra società che queste azioni non sono considerate violazioni dei diritti umani. Chiaramente dovremmo tutti avere il diritto umano a non essere assassinati dagli esplosivi lanciati dal cielo, a aerei o da droni senza pilota, e noi nelle nazioni in cui questo non accade comunemente saremmo molto turbati se questo improvvisamente iniziasse ad accaderci. Chiaramente è un abuso dei diritti umani anche far morire di fame deliberatamente i bambini perché non approvi le persone che gestiscono nell governi nella loro parte del mondo. Chiaramente è un abuso dei diritti umani trasformare una nazione in macerie e caos a scopo di lucro e controllo geostrategico, gli esempi non mancano dall’Iraq, alla Libia, alla Siria, Somalia, Yemen, Afghanistan, ecc…

Non passa giorno in cui il governo degli Stati Uniti non stia commettendo queste azioni, sia direttamente che attraverso i suoi stati vassalli imperiali. Eppure il Segretario di Stato americano passa tutto il giorno a twittare che altri governi sono colpevoli di violazioni dei diritti umani. questo perché, per quanto riguarda il potere, il controllo narrativo della propaganda è tutto .

Se l’omicidio di massa non è un abuso dei diritti umani, allora “diritti umani” è un concetto privo di significato. Ma anche se le campagne di bombardamento e altri atti di macellazione militare non trasgrediscono la tua definizione personale di diritti umani, gli Stati Uniti non si preoccupano ancora dei diritti umani.

Come ha recentemente segnalato il giornalista Mark Ames , alcuni anni fa i manager della narrativa imperiale erano molto entusiasti di informarci che il presidente filippino Rodrigo Duterte era un dispotico violatore dei diritti umani, ma ultimamente non abbiamo sentito molto parlare di che bruto malvagio sia. .

Allora, cos’è successo? Duterte ha smesso di promuovere le uccisioni extragiudiziali di tossicodipendenti e si è trasformato spontaneamente in un tenero e sdolcinato difensore dei diritti umani?

Ovviamente no.

Quello che è successo, come fa notare Ames, è che Duterte ha smesso di giocherellare pubblicamente con l’idea di passare da Washington a Pechino come aveva fatto da quando era entrato in carica, passando a una linea dura contro la Cina a sostegno del signore imperiale di lunga data di Manila.

Abbiamo visto il cambiamento nella copertura perché Washington e le sue filiali imperiali si preoccupano solo degli abusi dei diritti umani nella misura in cui possono essere sfruttati contro le poche nazioni rimaste autonome come la Cina che hanno insistito sulla propria sovranità invece di lasciarsi convertire in stati vassalli dell’ Impero centralizzato dagli USA. Lo sappiamo non solo dalle osservazioni a occhio nudo del comportamento dell’impero di anno in anno, ma anche perché lo hanno detto apertamente.

Come non mi stanco mai di ricordare ai lettori , un memo trapelato del Dipartimento di Stato del 2017 ha spiegato in un inglese semplice come gli Stati Uniti si preoccupano dei diritti umani solo quando possono essere utilizzati come armi contro i loro nemici, e hanno una politica permanente di ignorarli quando sono iolati apertamente dai loro alleati / stati vassalli (esempio Arabia Saudita, Monarchie del Golfo, Egitto, ecc..).

Nel dicembre 2017 Politico ha pubblicato una nota interna che era stata inviata il maggio precedente all’allora Segretario di Stato Rex Tillerson dal virulento neocon Brian Hook. Il promemoria ha fornito informazioni utili su come appare quando un mostro tossico della palude orienta un neofita politico verso i meccanismi interni dell’impero, spiegando il modo in cui i “diritti umani” sono in realtà solo uno strumento da sfruttare cinicamente per promuovere l’obiettivo dell’egemonia planetaria . Sembra un vecchio veterano che spiega il retroscena al nuovo ragazzo nell’episodio pilota di una nuova serie TV.

“Nel caso di alleati statunitensi come Egitto, Arabia Saudita e Filippine, l’amministrazione è pienamente giustificata nell’enfatizzare buone relazioni per una serie di ragioni importanti, tra cui l’antiterrorismo, e nell’affrontare onestamente i difficili compromessi riguardo ai diritti umani “, ha spiegato Hook nel promemoria.

“Una linea guida utile per una politica estera realistica e di successo è che gli alleati dovrebbero essere trattati in modo diverso – e migliore – rispetto agli avversari”, ha scritto Hook. “Non cerchiamo certo di sostenere gli avversari dell’America all’estero; cerchiamo di metterli sotto pressione, competere con loro e sconfiggerli. Per questo motivo, dovremmo considerare i diritti umani come una questione importante per quanto riguarda le relazioni degli Stati Uniti con Cina, Russia, Corea del Nord e Iran. E questo non è solo a causa della preoccupazione morale per le pratiche all’interno di quei paesi. È anche perché premere quei regimi sui diritti umani è un modo per imporre costi, applicare contropressioni e riguadagnare l’iniziativa strategicamente “.