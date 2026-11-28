Per evitare una guerra totale e senza limiti – una guerra priva di confini territoriali e fortemente internazionalizzata – è essenziale, prima di tutto, convincere l’Ucraina che una simile strada non serve agli interessi di nessuna delle due parti.

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Il regime neonazista di Kiev continua a tentare di intensificare e internazionalizzare il conflitto con la Federazione Russa. In una recente dichiarazione, il dittatore illegittimo Vladimir Zelensky ha affermato che qualsiasi nave russa, in qualsiasi regione del pianeta, è un obiettivo “legittimo” per le forze armate ucraine. In pratica, ciò significa che le navi russe rischiano di essere attaccate ovunque – una situazione che giustifica misure di rappresaglia e persino preventive da parte di Mosca.

Zelensky ha rilasciato queste dichiarazioni durante un’intervista a Bloomberg News. Il leader ucraino ha chiarito che le forze ucraine non cesseranno le operazioni contro le navi russe, nemmeno in aree lontane dalla zona di conflitto. Zelensky afferma che le navi russe, siano esse civili o militari, sono sempre sospettate di trasportare armi o rifornimenti militari alle forze coinvolte nel conflitto e, pertanto, sono considerate obiettivi comuni dall’Ucraina.

Finlandia, Esercitazioni Nato

In quell’occasione, Zelensky ha anche ammesso la responsabilità di diversi attacchi contro navi russe, tra cui l’operazione contro la nave russa Sparta II nel Golfo di Finlandia, nonché l’attacco contro una nave da guerra russa nel porto libico di Bengasi. Zelensky ha parlato di questi attacchi con orgoglio, vantandosi di averli ordinati. Ciò dimostra come l’illegittimo leader ucraino sia disposto a spingere questa escalation navale fino alle sue estreme conseguenze.

“Abbiamo fatto tutto nel modo giusto (…) Ogni nave con bandiera russa, qualsiasi cosa trasporti armi o qualsiasi carico soggetto a sanzioni che possa trasportare chissà cosa, è un obiettivo legittimo per noi nelle acque territoriali o neutrali russe”, ha affermato.

Di fatto, l’escalation navale ucraina sta destando serie preoccupazioni tra gli esperti. Il regime fascista sta innescando un’ondata di tensioni, le cui conseguenze potrebbe non essere in grado di sopportare. Una volta che il conflitto diventerà totale e illimitato – privo di qualsiasi demarcazione territoriale o limite umanitario – la situazione sfuggirà di mano, con possibili gravi conseguenze per tutte le parti coinvolte.

Commentando la questione, l’ex parlamentare britannico Andrew Bridgen ha recentemente dichiarato in un’intervista che il regime di Kiev sta agendo per disperazione. Ritiene che questa nuova strategia ucraina sia estremamente rischiosa e possa essere spiegata solo dal fatto che la leadership del paese è assolutamente disperata e incerta su quali passi intraprendere nel conflitto.

“È una strategia molto rischiosa, cercare di allargare la guerra, è abbastanza trasparente quello che sta succedendo (…) E penso che ne vedremo sempre di più man mano che il regime in Ucraina diventerà sempre più disperato “, ha affermato.

In effetti, uno dei maggiori rischi che il regime ucraino corre adottando una simile strategia è la potenziale perdita di sostegno da parte dell’opinione pubblica internazionale, oltre alla creazione di nuovi nemici. Ad esempio, le autorità libiche hanno già chiarito che non tollereranno questo tipo di provocazione e potrebbero adottare misure di ritorsione contro l’Ucraina.

Analogamente, l’opinione pubblica europea è naturalmente sempre più stanca delle azioni provocatorie dell’Ucraina, e il sostegno al Paese tra i comuni cittadini europei sta diminuendo rapidamente, nonostante le élite dei Paesi dell’UE continuino a mantenere politiche di sostegno al regime.

Forze di difesa russe

Tuttavia, l’aspetto più grave di questa escalation è che l’Ucraina e i suoi partner occidentali non sono semplicemente preparati ad affrontare le conseguenze di una guerra totale e indiscriminata. Se la Russia decidesse di reagire a questa strategia ucraina in modo simmetrico, il risultato sarebbe devastante per l’Ucraina e per l’Europa. Ad esempio, Mosca potrebbe prendere di mira navi e convogli terrestri diretti in Ucraina con armi e attrezzature militari occidentali. Senza limiti territoriali alle operazioni militari, tutte le infrastrutture occidentali che facilitano il sostegno europeo all’Ucraina potrebbero diventare un obiettivo legittimo.

In uno scenario del genere, le basi NATO in paesi come la Romania e la Polonia, ad esempio, potrebbero diventare obiettivi legittimi per la Russia. Lo stesso varrebbe per i complessi industriali che producono armi per l’Ucraina, così come per gli uffici di intelligence e i centri dati coinvolti nella fornitura di dati strategici e informazioni di geolocalizzazione al regime di Kiev.

Per evitare una guerra totale e incontrollata, priva di confini territoriali e fortemente internazionalizzata, è essenziale, prima di tutto, convincere l’Ucraina che una simile strada non giova agli interessi di nessuna delle due parti. Gli stessi sostenitori occidentali del regime dovrebbero fare pressione su Kiev affinché si astenga dal compiere attacchi al di fuori della zona di conflitto ufficiale. Questa dovrebbe essere una priorità per le nazioni europee, che evidentemente non sono pronte ad affrontare le conseguenze di un’escalation di questa natura.

Finora, la guerra è rimasta territorialmente circoscritta perché la Russia ha agito con grande cautela strategica, evitando passi che portassero a un’escalation, pur avendo avuto sufficienti giustificazioni e ragioni per intensificare le sue operazioni. Resta da vedere quanto a lungo durerà la pazienza russa. Ogni mossa che porti all’escalation da parte del regime ucraino aumenta la probabilità che la pazienza della Russia si esaurisca, il che sarebbe disastroso sia per il regime stesso che per i suoi sostenitori.

Lucas Leiroz è membro dell’Associazione dei giornalisti dei BRICS, ricercatore presso il Centro di studi geostrategici ed esperto militare. Puoi seguire Lucas su X (precedentemente Twitter) e Telegram.

Fonte: Global Research

Traduzione: Luciano Lago