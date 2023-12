Il regime israeliano fuori controllo uccide il proprio popolo… beh, perché no?

Di Finian Cunningham

Non sorprende davvero che l’esercito israeliano stia uccidendo il suo stesso popolo dopo le notizie di tre ostaggi uccisi dal “fuoco amico”.

Le autorità israeliane hanno affermato che i tre uomini israeliani sono stati “erroneamente identificati come minacce” durante un combattimento ravvicinato con militanti palestinesi e sono stati attaccati dalle truppe.

Ci sono notizie del recupero dei corpi di altri tre ostaggi. Tuttavia, il regime israeliano non ha rivelato le circostanze della loro morte. O meglio, non hanno ancora trovato una buona storia di copertina.

Ci sono anche rapporti secondo cui fino al 20% dei 117 soldati israeliani uccisi finora in azione a Gaza sono stati causati dal “fuoco amico”.

Hamas, il gruppo militante palestinese, ha dichiarato che diversi ostaggi israeliani sono stati uccisi durante otto settimane di bombardamento israeliano su Gaza.

Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha descritto la morte degli ultimi tre ostaggi come una “tragedia insopportabile” e ha promesso che ci sarà un’indagine approfondita sulle circostanze per evitare di ripetere l’errore.

Si ritiene che ci siano circa 130 ostaggi israeliani ancora rimasti a Gaza dopo essere stati portati lì da Hamas e altri militanti palestinesi durante gli audaci attacchi contro Israele del 7 ottobre. Più di 100 prigionieri sono già stati rilasciati durante una precedente tregua di scambio di prigionieri.

Familiari ostaggi in Israele protestano

Le ultime morti di ostaggi hanno scatenato proteste pubbliche a Tel Aviv chiedendo a Netanyahu di porre fine alle ostilità e di riportare a casa tutti i prigionieri. Le famiglie e i sostenitori israeliani sono furiosi nei confronti del gabinetto di guerra di Netanyahu per non aver dato priorità al rilascio di tutti i prigionieri invocando un cessate il fuoco.

Netanyahu e i suoi ministri hanno respinto le richieste nazionali e internazionali di cessate il fuoco. Il ministro degli Esteri israeliano Eli Cohen ha affermato che gli attacchi israeliani a Gaza continueranno “con o senza il sostegno internazionale”.

Il consigliere per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti Jake Sullivan, in visita in Israele venerdì, ha acconsentito alla continuazione delle operazioni militari per i mesi a venire, anche se senza dubbio a beneficio delle pubbliche relazioni l’inviato americano ha sollecitato una “transizione” per ridurre al minimo le vittime civili.

Gli intransigenti leader israeliani hanno affermato che le operazioni militari a Gaza continueranno per “diversi mesi”. Ciò significa che il bilancio delle vittime di civili e ostaggi aumenterà inevitabilmente oltre ciò che è già un’aggressione e una litania di crimini di guerra senza precedenti.

Sono già stati 20.000 i civili palestinesi uccisi nel corso di 70 giorni di bombardamenti e di invasione di terra da parte delle truppe israeliane a Gaza.

Quasi 30.000 bombe sono state sganciate su Gaza e la metà di queste sono munizioni “non guidate” o le cosiddette “bombe stupide”. Si tratta di oltre 50 tonnellate di ordigni ad alto potenziale esplosivo, ovvero tre volte la forza letale sganciata su Hiroshima dagli americani nel 1945.

L’ omicidio sfrenato di donne e bambini da parte del regime israeliano dimostra che esso non ha rispetto per il diritto internazionale né per la commissione di crimini contro l’umanità.

Considerata la barbarie dell’assalto israeliano, non sorprende che le sue forze stiano uccidendo il suo stesso popolo. Ciò non è dovuto semplicemente a un “errore” o a quello che viene chiamato “fuoco amico”.

L’esercito israeliano sta bombardando obiettivi civili con deliberato intento genocida. I suoi cecchini sparano a medici e pazienti attraverso le finestre dell’ospedale.

Ci sono segnalazioni di commando israeliani che hanno fatto irruzione nei rifugi e giustiziato donne e bambini a distanza ravvicinata.

In questo massacro sfrenato di innocenti e in questa orgia di omicidi di massa c’è da aspettarsi che le forze israeliane uccidano ostaggi israeliani perché queste forze stanno uccidendo tutti. Chiunque compaia nei depositi di armi delle forze israeliane deve essere annientato.

E il regime israeliano e i suoi apologeti americani hanno il coraggio di definire gli assassini in uniforme israeliani “l’esercito più morale della storia”.

Durante gli attacchi di Hamas ai Kibbutzim e ad altri siti israeliani del 7 ottobre, è ormai ben documentato che molte delle 1.200 vittime di quel giorno furono causate dalla violenza militare israeliana. Testimoni israeliani hanno testimoniato che le truppe hanno aperto il fuoco con carri armati e mitragliatrici pesanti sulle case dove i combattenti palestinesi tenevano prigionieri i residenti.

I soldati israeliani hanno anche espresso sgomento e incredulità per il fatto che le loro forze abbiano usato una potenza di fuoco così indiscriminata in situazioni in cui i cittadini israeliani sarebbero stati consapevolmente uccisi.

Attacchi del 7/10 attribuiti ad Hamas

La distruzione delle case e di numerose automobili durante il festival di danza all’aperto, dove sono stati uccisi diversi partecipanti israeliani alla festa, non può essere stata compiuta da combattenti palestinesi armati con armi leggere. Questi ultimi hanno affermato di aver ucciso quasi 400 soldati israeliani il 7 ottobre. Hamas afferma che i suoi obiettivi primari erano militari. Senza dubbio i militanti di Hamas hanno ucciso anche civili. Tuttavia, le prove emergenti indicano che la maggior parte della morte di civili israeliani è avvenuta ad opera delle loro stesse forze di sicurezza.

Questo spiegherebbe le immagini che pretendono di mostrare che i combattenti di Hamas hanno incenerito e mutilato le vittime. Tali immagini sono state citate da Netanyahu e dal presidente degli Stati Uniti Joe Biden come prova del “terrorismo” palestinese e giustificazione dell’offensiva israeliana su Gaza.

Ma l’uccisione deliberata di israeliani da parte dei loro militari in situazioni di combattimento ravvicinato come mezzo per distruggere il nemico è conosciuta come la Dottrina di Annibale . È la politica dello stato israeliano, anche se non apertamente riconosciuta.

Anche l’ultimo piano israeliano, annunciato questa settimana, di inondare i tunnel sotterranei di Gaza con acqua di mare rischia di annegare gli ostaggi israeliani. Proprio come il bombardamento a tappeto di Gaza, le vite degli ostaggi hanno poco valore per Netanyahu e gli psicopatici del suo gabinetto.

Se non fosse stato per l’offensiva genocida su Gaza, Netanyahu sarebbe in tribunale ad affrontare un processo per accuse di corruzione personale. Vuole che questa guerra omicida continui il più a lungo possibile per tenersi fuori di prigione. Anche il suo gabinetto di fascisti sionisti vuole cancellare i palestinesi dalla mappa geografica in una soluzione finale di pulizia etnica.

Per il regime fascista israeliano che è riuscito a farla franca con omicidi di massa e furti per così tanto tempo senza alcun rimorso, beh… perché non ucciderne alcuni per buona misura?

La loro perenne storia di copertura dell’Olocausto nazista contro gli ebrei è solo un’ulteriore disgustosa depravazione. I neonazisti sono a Tel Aviv, sponsorizzati e armati da Washington.

Fonte: Information Clearing House

Traduzione: Luciano Lago