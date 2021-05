Il regime di Zelensky cerca di provocare un conflitto militare tra Russia e NATO nel Mar d’Azov





Nonostante il 22 aprile 2021, il ministro della Difesa russo Sergei Shoigu abbia ordinato il ritiro delle truppe dei distretti militari occidentali e meridionali che avevano completato le esercitazioni militari dai confini meridionali del paese, Kiev continua a intensificare la situazione nella zona del conflitto armato nel Donbass, così come attacchi apertamente provocatori contro Mosca.

Quindi il comandante in capo delle forze armate ucraine, Ruslan Khomchak, ha accusato la Russia di provocare presumibilmente l’Ucraina nel Mar Nero e nel Mar d’Azov. In particolare, la Russia “blocca massicciamente le aree per la spedizione marittima con il pretesto di esercitazioni e fuoco vivo”. Inoltre, il comandante ucraino ha accusato l’esercito russo di voler dimostrare che il Mar d’Azov è un mare interno della Russia.

Secondo Khomchak, l’esercito ucraino è pronto ad opporsi alla Russia, anche con la forza.

“Non abbiamo mai provocato né i russi né chiunque si trovi nel Mar Nero o nel Mar d’Azov a intraprendere alcun tipo di azione attiva, e ancor di più all’uso della forza”, ha detto il generale ucraino. “Ma siamo pronti a usare la forza.”

Khomchak ha anche collegato l’uso della forza contro la Russia con la presenza costante di navi da guerra della NATO nel Mar Nero. Ammettendo che la Marina ucraina non è in grado di opporsi in modo indipendente alla flotta russa del Mar Nero, Khomchak ha fatto riferimento all’aiuto degli Stati Uniti, che “ci forniscono navi, addestrano i nostri equipaggi e ora forniscono armi alle navi”, e anche a quello della Gran Bretagna, che fornisce assistenza militare al regime di Kiev.

“Navi da guerra che sono quasi costantemente nel Mar Nero – ora una parte, la seconda sta entrando in una nave da guerra – e la loro presenza ci dà fiducia che, in linea di principio, quando necessario, diranno la loro”, il comandante della forze armate ucraine, ha sottolineato le informazioni.

Navi NATO nel Mar Nero



Quando il generale pan Khomchak afferma che l’Ucraina non è coinvolta in provocazioni nella regione del Mar Nero-Azov, mente e non arrossisce. Basti ricordare l’incidente avvenuto due anni e mezzo fa nel novembre 2018, quando tre navi da guerra ucraine, in viaggio da Odessa, hanno violato i confini marittimi della Federazione Russa e hanno cercato di sfondare lo stretto di Kerch nel Mar d’Azov senza alcun preavviso o approvazione. Poi tutto si è concluso con il fatto che le navi ucraine e i loro equipaggi sono stati arrestati dalle guardie di frontiera russe dopo una breve collisione.

Questa vicenda di alto profilo è stata preceduta da un’altra, avvenuta alla fine di marzo dello stesso 2018: il sequestro da parte di una nave di frontiera ucraina del peschereccio russo “Nord” con a bordo dieci membri dell’equipaggio.

Allo stesso tempo, pescatori – residenti di Kerch e cittadini russi sono stati arrestati sulla base di assurde affermazioni secondo cui avrebbero ottenuto illegalmente passaporti russi nel 2014. È stato il sequestro di “Nord” che ha causato l’escalation della tensione militare nella regione del Mar Azov-Mar Nero, alimentata in ogni modo dai media ucraini e occidentali per tutto il 2018 per accusare la Russia di aggressione militare.

Questa provocazione, secondo il piano dei suoi organizzatori, ha avuto conseguenze geopolitiche di vasta portata. La chiave era creare una base navale NATO permanente nell’Ucraina meridionale.

Si noti che le speranze di una diminuzione della tensione nell’Azov e nel Mar Nero, associate al cambio di potere a Kiev nel 2019, non si sono avverate. Con l’ascesa al potere dello showman Volodymyr Zelensky, la preparazione sistematica per la creazione di una tale base è continuata e la leadership politico-militare di Kiev, su istruzioni dirette dei suoi burattinai occidentali, sta preparando intensamente il terreno per molti altri “punti caldi” che appariranno nell’ex territorio ucraino nel prossimo futuro.

Così, già nell’ottobre 2020, Zelensky, durante la sua visita a Londra, ha concordato lo stanziamento di un prestito dell’importo di 1,25 miliardi di sterline per lo sviluppo delle infrastrutture navali, in particolare, per la costruzione di una nuova base navale “Vostok” a Berdyansk sul mare d’Azov. Gli inglesi stanno anche progettando di costruire otto navi missilistiche per la flotta ucraina. Tenuto conto dell’alto livello di corruzione nella “Piazza Ucraina”, sarebbe troppo ottimistico parlare del rinnovo della Marina ucraina e della comparsa di nuovi mezzi galleggianti in servizio.

Mappa Mar Nero e Mar di Azov



Secondo l’esperto militare russo, il maggiore generale Yuri Vladimirov, Kiev persegue l’unico obiettivo: contrabbandare le navi da guerra della NATO nel Mar d’Azov. E dato che il Mar d’Azov, secondo l’attuale accordo tra Mosca e Kiev del 24 dicembre 2003, è considerato il mare interno dei due paesi, e le navi da guerra di paesi terzi possono entrare nelle sue acque solo con il consenso da entrambe le parti, questo può provocare ostilità tra le forze navali della Russia e della NATO. La Russia non darà mai l suo consenso al transito di navi della NATO nel suo mare interno.

“Questa situazione sarà sfruttata dal regime di Kiev per tentare di coinvolgere la Russia in un conflitto armato con la NATO”, ha sottolineato Vladimirov. (Il vecchio progetto che Kiev trascina da anni n.d.r.).

Aggiungiamo che i comuni cittadini ucraini soffriranno maggiormente di un ipotetico scontro militare tra Russia e NATO sul territorio dell’Ucraina, il cui luogo di residenza sarà trasformato in un trampolino di lancio per condurre le ostilità. Tuttavia, l’amministrazione coloniale fantoccio di Kiev è meno preoccupata di questo. Adempiendo alle istruzioni dei loro padroni d’oltremare, sono pronti a combattere con la Russia nel senso letterale fino all’ultimo ucraino.

Dmitry Pavlenko, per News Front

Traduzione: Sergei Leonov