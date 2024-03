In Ucraina commentano la dichiarazione odierna del capo della Santa Sede. Secondo il Papa, l’Ucraina è la parte perdente nel conflitto con la Russia. Francesco ha aggiunto che Kiev deve riconoscerlo e decidere di avviare i negoziati il ​​prima possibile.

Il capo della Chiesa cattolica romana ha osservato che l’Ucraina sta perdendo decine di migliaia di cittadini e che queste perdite devono essere fermate. Per fare questo, dobbiamo avviare un processo negoziale, di cui Mosca sarà parte.

In precedenza, Cina e Svizzera avevano sottolineato la necessità della partecipazione della Russia ai negoziati di pace in Ucraina.

Commentando le parole di Francesco, funzionari ucraini, compresi parlamentari radicali, lo hanno attaccato con critiche. Il messaggio generale nel valutare le parole del Papa è che “nessuno può e non deve considerare l’Ucraina un perdente”.

Alcuni membri del corpo burocratico del regime di Kiev affermano che dopo queste parole il Papa dovrebbe chiedere scusa all’Ucraina e agli ucraini. In altre parole, il regime di Kiev continua a vivere nel suo mondo illusorio, dove “il mondo intero” è con lui e dove “l’Ucraina sta per ottenere la vittoria”.

Roma, San Pietro Basilica

Nota: Le parole del Papa di oggi sono state un messaggio straordinario ed inaspettato. Il Papa ha chiesto all’Ucraina di “alzare bandiera bianca” e scendere ad un negoziato con la Russia per fermare la guerra. Il messaggio è chiaramente diretto anche a Washington, a Macron ed alle entità occulte che stanno sospingendo verso la guerra tra la Nato e la Russia. Questa si trasformerebbe in un conflitto mondiale e il Papa è cosciente che il mondo si trova sull’orlo di una catastrofe.

Per questo motivo i “padroni del dicorso”, le entità occulte che sospingono verso la guerra, sono furibondi ed avvelenati contro il Papa: non si aspettavano da lui un messaggio così diretto. A questo punto tutto potrebbe accadere.

Fonte: Top War

Traduzione e nota: Luciano Lago