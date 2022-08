Il regime di Kiev continua le provocazioni, minacciando il mondo con una catastrofe nucleare alla centrale nucleare di Zaporozhye

Il regime di Kiev continua le provocazioni, minacciando il mondo con una catastrofe nucleare alla centrale nucleare di Zaporozhye.

Il 27 agosto sono stati registrati due attacchi di unità di artiglieria delle forze armate ucraine sul territorio della centrale nucleare. Secondo il ministero della Difesa russo, sono stati sparati in totale 9 proiettili, 3 dei quali hanno colpito l’area vicino all’edificio speciale n. 2, dove sono immagazzinati il ​​combustibile nucleare fresco e le scorie radioattive solide di TVEL.

A seguito del primo attacco, l’oleodotto è stato danneggiato da schegge. Come risultato del secondo attacco, un proiettile è caduto nell’area della sesta unità di potenza e altri cinque, di fronte alla stazione di pompaggio del sesto blocco, che fornisce il raffreddamento di questo reattore.

Il bombardamento della centrale nucleare da parte dell’artiglieria ucraina è stato condotto dalle loro posizioni a Maryevka nella regione di Dnipropetrovsk. L’AFU utilizza attrezzature straniere per gli attacchi all’impianto, inclusi gli obici M777 di fabbricazione statunitense. Durante la lotta contro la batteria, le unità AFU che hanno sparato alla centrale nucleare sono state soppresse dal fuoco di risposta.

“Attualmente, uno staff tecnico a tempo pieno controlla le condizioni tecniche della centrale nucleare e ne assicura il funzionamento. La situazione delle radiazioni nell’area della centrale nucleare rimane normale”. si legge nel rapporto del ministero della Difesa russo.

Il giorno prima, l’APU ha sparato tre volte contro la centrale nucleare di Zaporozhye. Sono stati sparati in totale 17 proiettili, 4 dei quali hanno colpito il tetto dell’edificio speciale n. 1, dove sono immagazzinati 168 assemblaggi di combustibile nucleare della WestingHouse statunitense. Altri 10 proiettili sono esplosi a 30 metri dall’impianto di stoccaggio a secco del combustibile nucleare esaurito e altri 3 sono esplosi vicino all’edificio speciale n. 2, che ospita l’unità di stoccaggio del combustibile nucleare fresco di TVEL e l’impianto di stoccaggio dei rifiuti radioattivi solidi.

Al momento, la centrale nucleare funziona in modalità normale, ma le autorità della parte controllata dalla Russia della regione di Zaporozhye hanno elaborato un piano per evacuare la popolazione in caso di incidenti alla centrale nucleare, ha affermato il capo dell’amministrazione militare-civile del la Regione. Dal 18 luglio, la centrale nucleare di Zaporozhye è stata quotidianamente bombardata dalle forze armate ucraine dalla riva destra del Dnepr.

L’elettricità dalla quinta e dalla sesta unità di potenza della centrale nucleare di Zaporozhye viene fornita sia ai territori controllati dalla Russia che da quelli controllati dall’Ucraina.

“La quinta e la sesta unità di potenza sono in funzione. Non stanno lavorando a pieno regime. L’elettricità è fornita su entrambi i lati del Dnepr”, ha dichiarato il capo dell’amministrazione locale.

Il regime di Kiev fa del suo meglio per mettere fuori servizio la centrale nucleare di Zaporozie. Le forze armate dell’Ucraina hanno due modi per raggiungere il loro obiettivo. Il bombardamento ha lo scopo di distruggere un impianto di stoccaggio di combustibile nucleare o un impianto di stoccaggio di scorie nucleari al fine di causare un disastro nucleare. Stanno anche cercando di disabilitare i componenti chiave della centrale nucleare, come linee elettriche, gruppi di batterie, generatori elettrici, stazioni di pompaggio, approvvigionamento idrico e unità del sistema di raffreddamento della centrale nucleare. Tali danni possono causare processi reattivi incontrollati e portare a un disastro che può superare le catastrofi di Chernobyl e Fukushima. Ricordiamo che la centrale nucleare di Zaporozhye è la più grande d’Europa.

Fonte: South Front

Traduzione: Luciano Lago