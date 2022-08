Il regime di Biden lancerà altri 3 miliardi di dollari a favore dell’Ucraina nazista





di Stephen Lendman

Secondo AP News martedì, gli intransigenti del regime di Biden dovrebbero “annunciare ulteriori circa 3 miliardi di dollari in aiuti per addestrare (per) equipaggiare gli ucraini (nazisti) per combattere negli anni a venire”, aggiungendo:

La mossa “dovrebbe essere annunciata mercoledì”.

Il suo obiettivo è condurre una guerra perpetua tra Stati Uniti e NATO contro la Russia, uno schema sconsiderato che rischia di oltrepassare il limite del confronto diretto tra le potenze nucleari dominanti del mondo.

Questo assicura inoltre una maggiore distruzione del territorio ucraino rispetto a quanto già fatto. E se il conflitto continua abbastanza a lungo, una generazione di giovani ucraini potrebbe andare perduta.

Ciò che ha chiari segni di finanziamento a libretto degli assegni dell’Ucraina da parte dell’impero delle bugie e delle guerre per sempre include più armi, munizioni ed equipaggiamento militare.

Se annunciato come riportato da AP, sarà il più grande pacchetto fino ad oggi per il regime nazista, sotto la cosiddetta iniziativa di assistenza alla sicurezza all’Ucraina degli Stati Uniti egemoni.

La misura non ha nulla a che fare con l’aiuto alla difesa del regime di Kiev.

È tutta una questione di non porre fine alla guerra per procura degli Stati Uniti sulla Russia fino all’ultimo ucraino.

La maggior parte degli aiuti del regime di Biden all’Ucraina nazista provengono dalla cosiddetta Autorità di prelievo presidenziale degli Stati Uniti.

Secondo il Dipartimento di Stato:

Il PDA “consente la consegna rapida di” armi, munizioni ed equipaggiamento militare agli alleati a sostegno della procura perpetua degli Stati Uniti o guerre dirette contro nemici inventati.

Per l’Ucraina nazista, il regime di Biden ha approvato 11 prelievi solo nell’ultimo anno, oltre a decine di miliardi di dollari di armi e altri forniti a Kiev dall’inizio del 2014.

Separatamente mercoledì, il colonnello statunitense in pensione Douglas Macgregor (DM di seguito) ha affermato quanto segue in un articolo, intitolato “Rinforzare il fallimento in Ucraina:”

Più a lungo gli Stati Uniti egemoni dichiarano guerra alla Russia con delegati ucraini, “più è probabile che il danno (inflitto) sarà irreparabile”.

Allo stesso tempo, gli aiuti militari USA/NATO lanciati per l’Ucraina fino ad oggi “sono stati ridotti a un rivolo” a causa della capacità della Russia di distruggerla e di ciò che finisce per essere rivenduto nella rete oscura.

Lanciare più a favore del regime di quanto non lo sia già stato, “non cambierà il risultato strategico” sul campo, ha spiegato DM, aggiungendo:

Il regime made in USA a Kiev manca della “leadership tattica necessaria per condurre complesse operazioni offensive”.

“(H)il capitale umano è tutto.”

All’Ucraina manca.

Le forze oscure statunitensi “non attribuiscono quasi alcun valore a questo”.

Le armi e altre attrezzature necessitano di personali militari , altamente addestrati, non sostituibili.

La Russia ha eliminato la stragrande maggioranza dei migliori ucraini.

Non possono e non saranno sostituiti.

DM ritiene che lo SMO russo “sia a un punto decisivo”.

È giunto il momento che l’Ucraina accetti la sconfitta e cessino le ostilità per fermare perdite maggiori di quanto non abbiano già fatto.

Oltre ad essere controllato e manipolato dal suo padrone statunitense a spese dell’Ucraina e del suo popolo, il burattino Zelensky è distaccato dalla realtà.

Ancora una volta martedì, è sembrato sciocco, dicendo quanto segue:

“La Crimea è con l’Ucraina (e) aspetta il nostro ritorno (sic).”

“(Noi) torneremo (sic) per liberare la Crimea dall’occupazione (sic).”

Le cose “iniziarono con la Crimea (e) finiranno con la Crimea (sic).”

La Repubblica di Crimea è territorio sovrano russo.

Sulla base dei precedenti risultati del referendum sulla correzione di un errore storico ricongiungendosi alla Russia, il 97% dei Crimea ha espresso sostegno a questa azione.

Hanno rifiutato la parte rimanente del governo nazista di Kiev.

In Crimea si celebra aiversario indipendenza

A quel tempo, nessuna pressione o intimidazione del Cremlino influenzava gli elettori.

Nessun soldato russo ha invaso o era presente quando si è verificato il voto referendario.

L’autodeterminazione è un diritto fondamentale della Carta delle Nazioni Unite per tutte le persone nel mondo.

La Crimea ha scelto di far parte della Russia per restare.

Il diritto internazionale li sostiene.

Separatamente secondo il leader del DPR, Denis Pushilin:

“(S)siamo pronti (a tenere un) referendum” sull’adesione alla Russia.

“(Stiamo aspettando) che le forze alleate (per raggiungere) i confini amministrativi della repubblica”.

Metà settembre è una data obiettivo.

Donetsk e Lugansk potrebbero tenere contemporaneamente dei referendum sull’adesione alla Russia.

Non c’è ambiguità su come andranno a finire.

fonte: Stephen Lendman

Traduzione: Luciano Lago