Il regime di Biden invia un messaggio alla Russia?

di Stephen Lendman (*)

Secondo quanto riferito, il Pentagono sta inviando due o più navi da guerra per unirsi ad altre navi da guerra statunitensi che pattugliano le acque del Mar Nero vicino al territorio russo – chiaramente in un mare che non appartiene agli USA.

Più o meno lo stesso scenario si sta verificando nel Golfo Persico, nello Stretto di Hormuz, nello Stretto di Bab el-Mandeb, in altre acque regionali, nel Mar Cinese Meridionale, nello Stretto di Taiwan e altrove.

Navi da guerra, aerei da guerra e truppe di terra statunitensi sono schierati in tutto il mondo, in particolare nelle immediate prossimità o vicino alle nazioni prese di mira dalle forze oscure statunitensi per il cambio di regime – con la forza bruta se altre tattiche falliscono.

Secondo Military.com , le navi da guerra statunitensi nelle acque del Mar Nero sono “destinate a mostrare sostegno all’Ucraina”.

Il dipartimento della guerra degli Stati Uniti ha detto che aumentare il loro numero significa “inviare un messaggio significativo alla Russia (sic)”.

Se Mosca dispiegasse navi da guerra o altre forze militari vicino ai confini degli Stati Uniti, i falchi dominanti a Washington considererebbero la mossa un casus belli.

Eppure il Pentagono opera regolarmente in questo modo in tutto il mondo, come parte della sua guerra contro l’umanità.

Gli Stati Uniti sono perennemente in guerra contro più nazioni con pesanti mezzi militari e / o altri mezzi – in modo extragiudiziale.

Forze russe vicino Ucraina

In netto contrasto, la Russia dà la priorità alla pace, alla stabilità, alle relazioni di cooperazione con altri paesi, al confronto con nessuno e al rispetto del diritto internazionale.

Il tenente comandante della marina americana Matthew Comer ha detto che le navi da guerra del Pentagono mantengono una presenza regolare nelle acque del Mar Nero, mentre rifiuta di dire se altre navi da guerra statunitensi sono dirette lì ora.

“Per una questione di politica, non discutiamo le operazioni future o gli orari delle navi”, ha detto.

Military.com ha spiegato quanto segue:

La Convenzione di Montreux (1936) impone al Pentagono di dare alla Turchia un preavviso di 14 giorni sui suoi piani di navigare navi da guerra attraverso i Dardanelli e lo stretto del Bosforo0 che collegano il Mediterraneo al Mar Nero.

Venerdì, il Middle East Eye ha detto che gli Stati Uniti hanno notificato alla Turchia più di due settimane fa i piani per inviare altre due navi da guerra nelle acque del Mar Nero – per rimanere lì almeno fino al 5 maggio.

Secondo quanto riferito, arriveranno a metà aprile.

Venerdì, la Tass ha riferito che Ankara ha notificato a Mosca che “due navi da guerra statunitensi sarebbero entrate nel Mar Nero attraverso lo stretto del Bosforo il 14 e 15 aprile e vi sarebbero rimaste fino al 4-5 maggio”.

Secondo il ministero della Difesa russo, 10 navi – comprese imbarcazioni da sbarco e artiglieria della Flottiglia del Caspio – si stanno dirigendo verso il Mar Nero per essere coinvolte in un’esercitazione.

Venerdì, la vice portavoce dell’interventista Blinken Jalina Porter ha falsamente accusato la Russia per l’aggressione orchestrata dagli USA tramite le forze ucraine per procura contro il Donbass.

Ribaltando la verità sulla sua testa, ha detto quanto segue:

“(W) e continuiamo a essere preoccupati per le azioni intraprese dalla Russia per intensificare le tensioni in Ucraina (sic)”.

“(W) elogiamo l’Ucraina per la sua costante moderazione (sic) di fronte alle provocazioni della Russia in quella situazione attuale (sic)”, aggiungendo:

“(W) e continueremo a ritenere (la Russia) responsabile” per l’aggressione orchestrata dagli Stati Uniti e da Kiev contro il Donbass.

Giovedì, l’addetto stampa della Casa Bianca Psaki ha fatto simili osservazioni ostili.

I russofobi del regime di Biden sono responsabili della trasformazione della linea di contatto tra l’Ucraina e il Donbass nel principale punto caldo del mondo.

Il 30 marzo, Vladimir Putin ha parlato con i suoi omologhi tedeschi e francesi, sottolineando che il bombardamento preventivo del Donbass da parte delle forze ucraine ha fortemente destabilizzato il cuore dell’Europa e minaccia la sicurezza russa.

Forze ucraine

Venerdì, il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha detto quanto segue:

“La situazione sulla linea di contatto in Ucraina è estremamente instabile”.

“La dinamica dello sviluppo di questo stato di cose e il comportamento della parte ucraina creano il pericolo di una ripresa delle ostilità su vasta scala”, aggiungendo:

Se ciò accade, questo metterà in pericolo la sicurezza russa.

“(Nessun) paese al mondo si farebbe da parte.”

“E tutti i paesi, inclusa la Russia, prenderebbero misure per evitare che simili tragedie si ripetano”.

Il vice capo dello staff di Putin, Dmitry Kozak, ha sottolineato che Mosca farà il necessario per proteggere i suoi cittadini nel Donbass se minacciata da Kiev.

Secondo il Cremlino, 640.000 residenti nel Donbass hanno passaporti russi.

Saranno in pericolo se Kiev intensificherà l’aggressione sul Donbass alla guerra su vasta scala.

Secondo l’analista militare russo Konstantin Sivkov, se la NATO dominata dagli Stati Uniti sostiene l’aggressione di Kiev colpendo il Donbass, “la Russia entrerà sicuramente in un conflitto militare”.

Il rischio di una guerra su vasta scala nel cuore dell’Europa vicino al confine con la Russia è minacciosamente reale.

Stephen Lendman *

