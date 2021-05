Il regime Biden sostiene l’aggressione israeliana

di Stephen Lendman

Su tutto ciò che riguarda Israele e la Palestina occupata, gli Stati Uniti sostengono costantemente il peggiore degli alti crimini di guerra israeliani, contro l’umanità e altre atrocità.

Alla conferenza stampa della Psaki alla Casa Bianca giorni prima, questa ha espresso il sostegno unilaterale del regime di Biden alla “sicurezza di Israele (sic), per il suo legittimo diritto di difendere se stesso e il suo popolo (sic)” – in un momento in cui le sue uniche minacce sono inventate.

Non ne esistono di vere, ma aggiunge la portavoce Psaki:

“Condanniamo gli attacchi missilistici in corso da parte di Hamas e di altri gruppi terroristici (sic), anche contro Gerusalemme (sic)”.

Il terrore di stato è una politica israeliana di vecchia data. Non è così che operano Hamas e altri palestinesi.

Secondo il regime di Biden, è OK per Israele bombardare Gaza, bombardare la Striscia, invadere il suo territorio, intraprendere una guerra preventiva su vasta scala contro il suo popolo e commettere massacri e distruzioni di massa – come è stato fatto tre volte prima dal dicembre 2008 .

Ma non va bene per gli abitanti di Gaza o altri palestinesi nei Territori occupati difendersi dai più alti crimini israeliani.

Nel corso della storia israeliana, agli Stati Uniti e all’Occidente non è mai importato niente dei diritti dei palestinesi – solo finzione.

I loro regimi di governo sicuramente non se ne preoccupano e non lo fanno ora.

Lo dimostrano condannando il diritto all’autodifesa degli abitanti di Gaza contro l’aggressione israeliana e l’incapacità di ritenere Israele responsabile per aver terrorizzato i palestinesi in tutti i Territori.

Psaki ha mentito sostenendo che il regime di Biden sta facendo “tutto il possibile in coordinamento con i nostri partner internazionali per porre fine a un ciclo di escalation e un ciclo di violenza (sic)”.

Dall’inizio dell’attuale ciclo di violenza israeliana a metà aprile – notevolmente intensificato dall’assalto alla moschea di Al-Aqsa da parte delle sue forze di sicurezza, dall’attacco violento di fedeli indifesi e dai bombardamenti terroristici di Gaza – gli Stati Uniti e l’Occidente non hanno fatto nulla per fermare la carneficina in corso .

Proprio l’opposto. I loro regimi al potere sostengono unilateralmente la spietatezza dell’apartheid israeliano, mentre mostrano disprezzo per i diritti fondamentali dei palestinesi, accusandoli falsamente di crimini contro gli israeliani .

Benny Ganzt, candidato a sostituire Netanyahu

Un articolo precedente spiegava che il ministro della guerra israeliano Gantz e il capo dell’IDF Kochavi avevano pianificato un’intensa campagna di bombardamenti terroristici contro Gaza invece di invadere nuovamente la Striscia.

Netanyahu e gli intransigenti che lo circondano hanno l’ultima parola su tutto ciò che riguarda la guerra e il terrore di stato.

A rischio di perdere il potere, ha bisogno di un modo per mantenerlo: una quinta elezione dal 2019, una delle sue opzioni.

Ha anche bisogno che Lapid e Bennett non riescano a mettere insieme una maggioranza alla Knesset per formare un nuovo governo.

Allo stesso tempo, ha bisogno di un sostegno pubblico maggiore di quello ottenuto in quattro elezioni dal 2019.

Inventare una minaccia palestinese inesistente – a Gerusalemme Est e in particolare da Gaza – come pretesto per la guerra preventiva è un modo per cambiare la dinamica a suo favore se le cose vanno come lui prevede.

Inaspettatamente giovedì le cose sono cambiate a suo favore.

Bennett ha escluso la formazione di un nuovo governo con Lapid mentre la guerra ai palestinesi continua in tutti i Territori.

Invece, ha rinnovato i colloqui con Netanyahu sulla formazione di un nuovo governo con il Likud.

Secondo i media israeliani, lui e Lapid erano a buon punto nel raggiungere un accordo sul governo della coalizione con il partito islamista Ra’am – per sostituire Netanyahu.

Dopo che la leadership di Ra’am si è ritirata dai colloqui in risposta all’aggressione israeliana, Bennett avrebbe deciso di non formare un nuovo governo con un partner arabo.

Citando la sicurezza come una priorità assoluta, la sua attenzione si è spostata sulla formazione di un “ampio governo di unità nazionale” – ostile a tutto ciò che è nella Palestina occupata.

Gaza nombardata

Secondo la televisione israeliana Channel 12, lui, Netanyahu e il leader palestinese Quisling installato da Israele, Mahmoud Abbas, hanno concordato di tenere elezioni dirette per il primo ministro.

È un altro modo per Netanyahu di sbloccare la situazione politica e mantenere il potere.

Secondo quanto riferito, come parte dell’accordo, Bennett e Ayelet (“piccoli serpenti”) hanno scosso – quelli che in precedenza chiamava figli di madri palestinesi – avrebbero ottenuto portafogli chiave come parte di una coalizione di governo con il Likud.

Il partito di Netanyahu nominerà i ministri della guerra e degli esteri.

In precedenza, Shaked aveva rifiutato una partnership con Netanyahu.

Secondo quanto riferito, le è stato offerto il portafoglio del ministero degli Esteri per farle cambiare idea.

Allo stesso tempo, Netanyahu cerca il controllo del ministero della giustizia israeliano come un modo per ottenere l’esonero da molteplici accuse di corruzione contro di lui – prove concrete che lo dimostrano.

In questo momento, non è chiaro se il piano di Netanyahu per mantenere il potere funzionerà.

In risposta al cambiamento di posizione di Bennett, Lapid ha promesso di continuare a cercare di mettere insieme un governo di maggioranza alla Knesset, dicendo:

“Bennett ha torto. Continuerò a ribaltare ogni pietra per formare un governo “, aggiungendo:

“Il cambiamento non viene fatto quando è conveniente. Viene fatto quando il percorso è quello giusto (sic). “

“Continuerò a lavorare per formare un governo e, se necessario, andremo a più elezioni e vinceremo”.

Secondo il leader del partito Ra’am Mansour Abbas, “(t) non è il suo momento” per i colloqui per stabilire un nuovo governo “mentre la guerra alla Palestina occupata continua, aggiungendo:

Si sta concentrando sulle condizioni di crisi. “(A) più avanti possiamo parlare di politica.”

Non ha stabilito “contatti politici in questo momento”.

Bennet con Netanyahu

Giorni prima, il canale 13 israeliano ha riferito che i colloqui della coalizione Lapid / Bennett erano quasi conclusi – prima che Netanyahu intensificasse la guerra con i bombardamenti terroristici di Gaza.

Sebbene nulla sia certo in questo momento, il suo diabolico piano per mantenere il potere può funzionare – a scapito del massacro e della distruzione di massa a Gaza.

Stephen Lendman

Traduzione: Luciano Lago