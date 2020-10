Il record di Pompeo, una litania di fallimenti

da Redazione





Nel primo articolo di un rapporto in due parti, esaminiamo il danno che il Segretario di Stato americano ha fatto in patria e all’estero

Di GEORGE KOO E KJ NOH

Mike Pompeo, altrimenti noto come l’uomo internazionale della catastrofe, con ampi consensi, si è guadagnato l’etichetta di peggior segretario di stato nella storia degli Stati Uniti, pur servendo in modo abbastanza appropriato sotto il suo peggior presidente (gli altri non erano meglio).

Quel presidente, Donald Trump, ha fatto a pezzi la costituzione degli Stati Uniti e ha un ufficiale delle forze dell’ordine assolutamente corrotto, il procuratore generale Bill Barr, per fornirgli una carta provvisoria per uscire di prigione. Fino a quando e, a meno che non avvenga un cambio di regime dopo le elezioni di novembre, Pompeo si trova al sicuro sotto la stessa custodia protettiva.

In qualità di diplomatico di punta degli Stati Uniti, la missione di Pompeo è persuadere le nazioni a prendere posizioni allineate con gli Stati Uniti e in opposizione alla Cina (e alla Russia). Se una nazione non riesce a essere persuasa, soprattutto quando è contro l’interesse nazionale di quella nazione, la tecnica di Pompeo è costringere quella a rispettare la minaccia di sanzioni, in una parola con il ricatto (tipica usanza della mafia di Chicago).

L’imposizione di sanzioni non si è limitata alle solite raffiche di fucili grandangolari contro Cuba, Iran, Corea del Nord e Venezuela, ma gli Stati Uniti hanno anche preso di mira persone come il procuratore capo e altri funzionari della Corte penale internazionale per aver indagato su Pompeo per possibili crimini di guerra mentre era a capo della Central Intelligence Agency.

Così come il suo capo, Trump, si considera al di sopra delle leggi degli Stati Uniti, Pompeo, che vede le Nazioni Unite, l’Organizzazione mondiale della sanità e altri organismi internazionali come subordinati agli Stati Uniti, di certo non consentirebbe la possibilità di essere soggetto a legislazione internazionale. La sanzione è il suo modo per dire che non ti permetteremo di viaggiare liberamente per continuare le tue indagini e non ti prenderemo sul serio.

Mike Pompeo con i sauditi



Ha mentito, imbrogliato e rubato

In un momento di spavalderia e indiscrezione – e scarsa capacità di giudizio – ridacchiò davanti a un gruppo di studenti e si vantò di come come ex capo della CIA per aver mentito, imbrogliato e rubato . Tutto era nel manuale di addestramento della CIA, ha detto. Gli studenti non erano divertiti. Nemmeno il pubblico. Da quando è diventato capo del Dipartimento di Stato, le sue azioni confermano che il suo modus operandi non è affatto cambiato.

Pompeo è rimasto fedele al suo personaggio nella sua campagna contro la Cina. Senza ironia, un tipico preambolo dei suoi discorsi sulla Cina recita : “I comunisti mentono sempre, ma la più grande bugia è che il Partito Comunista Cinese parla per 1,4 miliardi di persone che sono sorvegliate, oppresse e hanno paura di parlare”.

Non ha notato che ogni anno 170 milioni di questi cinesi ingannati viaggiano come turisti all’estero, e poi scelgono volontariamente di tornare in questa “prigione a cielo aperto” di sorveglianza, oppressione e terrore.

Probabilmente non gli è venuto in mente che questa accusa potesse essere più una proiezione che qualcosa di simile alla verità, dato che gli Stati Uniti hanno la più grande popolazione carceraria di qualsiasi paese – cinque volte più grande su base pro capite di quella della Cina – e la sorveglianza e le molestie nei confronti di informatori e dissidenti sono una routine (vedi Julian Assange).

Il 6 ottobre Pompeo si è scagliato contro la Cina ed ha esortato il Quad – la formazione strategica militare USA-Giappone-Australia-India che gli USA stanno cercando di consolidare contro la Cina – a schierarsi contro la Cina e le sue azioni malvagie e corrotte: “Anche noi aspettiamo con impazienza … di rinnovare la nostra determinazione a proteggere le nostre preziose libertà e la sovranità delle diverse nazioni della regione.

“Come partner … è più importante che mai collaborare per proteggere il nostro popolo e i nostri partner dallo sfruttamento, dalla corruzione e dalla coercizione del PCC”.

Il silenzio dei membri del Quad è stato assordante: nessun accordo o dichiarazione è stato rilasciato dopo la loro riunione ministeriale a Tokyo. Il governo giapponese, in particolare, in un atto sconvolgente di spensieratezza diplomatica, ha insistito a tutto tondo: “Questo incontro del Quad non si terrà con un paese in particolare in mente”.

Spiacenti, Sua Santità non è presente

Il 30 settembre, il Vaticano ha respinto la richiesta di Mike Pompeo per un’udienza con Papa Francesco e ha accusato il segretario di stato di aver tentato di trascinare la Chiesa cattolica nelle elezioni presidenziali statunitensi denunciando i suoi rapporti con la Cina.

Il 9 settembre, in un discorso agli stati membri dell‘Associazione delle nazioni del Sudest asiatico incoraggiandoli a unirsi contro la Cina, ha affermato: “Non lasciate che il Partito Comunista Cinese calpesti noi e il nostro popolo. Dovresti avere fiducia e l’americano sarà qui in amicizia per aiutarti “.

Il buon segretario sembrava aver dimenticato che, se qualcuno ha rappresentato una minaccia storica per i paesi del sud-est asiatico, questi sono gli Stati Uniti. I paesi del sud est Asiatico non hanno dimenticato le bombe americane su Vietnam, Laos e Cambogia e l’agente orange, la sostanza chimica che ha avvelenatole foreste del Vietnam e Cambogia. Non sorprende che non ci siano stati acquirenti.

Il 23 luglio, alla Biblioteca di Nixon, il segretario Pompeo in una versione riscaldata del discorso di Ronald Reagan sull ‘”Impero del male” ha dichiarato la fine della distensione USA-Cina e ha annunciato una nuova guerra fredda: “Washington sta cercando di cambiare il comportamento di Pechino, [contro] una minaccia generazionale, un regime totalitario ed egemonico … Le nazioni libere … possono forzare con successo un cambiamento della Cina “.

Per sottolineare questo argomento, Pompeo ha elencato una litania di torti immaginati, progettati e inventati commessi dai cinesi: diffusione del Covid-19, furto di posti di lavoro e proprietà intellettuale, abusi commerciali, violazioni del diritto internazionale e, naturalmente, il catchall, essere ” Marxisti-leninisti “.

Dopo tutta questa iperventilazione sulla minaccia della Cina “alla nostra economia e al nostro modo di vivere”, ha chiesto a tutte le nazioni di unirsi per combattere la Cina, per “trionfare su questa nuova tirannia”.

“Noi, le nazioni del mondo amanti della libertà, dobbiamo indurre la Cina a cambiare… perché le azioni di Pechino minacciano il nostro popolo e la nostra prosperità…. È tempo per un nuovo raggruppamento di nazioni che la pensano allo stesso modo, una nuova alleanza di democrazie “. Sottinteso: “esportare la democrazia è la nostra missione”. (Il risultato di questa “esportazione”si è visto in Iraq, Somalia, Afghanistan, Libia, Siria, ecc.).

Pompeo si è comportato come se fosse il missionario destinato a guidare gli 1,4 miliardi di cinesi fuori dal deserto e rovesciare il regime di Pechino.

Xi Jimping con i marinai cinesi

Le bugie sulla Cina possono essere molto redditizie

Per sostenere la sua tesi a demonizzare la Cina, Pompeo utilizzerà qualsiasi fonte di dubbia legittimità. Un esempio è stato un documento scritto da Li-Meng Yan, un virologo e al momento della pubblicazione uno studente post-dottorato presso l’Università di Hong Kong. Il suo articolo ha affermato che il virus Covid-19 è stato creato in un laboratorio di Wuhan.

La sua scoperta è stata sensazionale in quanto sembrava autenticare l’accusa di Trump e Pompeo secondo cui la Cina dovrebbe essere ritenuta responsabile della pandemia. I media popolari si sono scatenati con la storia, anche se gli esperti negli ambienti scientifici hanno criticato il documento non sottoposto a revisione paritaria come debole sulla scienza.

Revisioni rapide: COVID-19 , una collaborazione tra l’Università della California a Berkeley e il Massachusetts Institute of Technology, ha sollecitato rapidamente le revisioni dell’articolo Yan da parte di quattro rinomati scienziati del settore e la loro conclusione è stata: “Questo manoscritto non dimostra sufficiente prove a sostegno delle sue affermazioni. Le dichiarazioni a volte sono prive di fondamento e non sono supportate dai dati e dai metodi utilizzati. I responsabili delle decisioni dovrebbero considerare fuorvianti le affermazioni dell’autore in questo studio “.

Tali revisioni hanno fatto seguito alla pubblicazione del giornale Yan di circa due settimane. È una scommessa sicura che è improbabile che la confutazione attiri l’attenzione dei media mainstream. Un’ulteriore nota a margine nella sezione dei commenti è stata l’osservazione che i coautori elencati nel documento di Yan non esistevano ma erano fittizi – in altre parole, una palese bugia utilizzata per la propaganda anti-cinese del Dipartimento di Stato.

Quindi cosa avrebbe potuto motivare Yan? Ormai, è diventato abbastanza chiaro che fornire materiale per colpire la Cina può essere un affare molto redditizio. Gordon Chang ha dimostrato di poter pubblicare un libro sulla Cina che ha però mancato totalmente il bersaglio – invece del collasso economico, la Cina sta per diventare la più grande economia del mondo – e invece di colpire, è diventato una star dei media anti-cinese per il ultimi 20 anni.

Peter Navarro ha fatto anche meglio. Ha scritto un libro e un documentario intitolato Death by China , un’opera di finzione completa, con “Ron Varra” immaginario “esperto”, che si è rivelato essere l’alter ego anagrammatico dello stesso Navarro. Questo attacco alla Cina lo ha trasformato da politico fallito e accademico emarginato a detentore di un seggio nella cerchia ristretta della Casa Bianca di Trump.

L’ultimo a seguire questa traiettoria di carriera è Adrian Zenz. In soli due anni, dal nulla, divenne noto come esperto di uiguri nello Xinjiang sostenendo che tra un milione e 1,8 milioni di uiguri erano detenuti nei campi di concentramento.

Nessuno ha davvero messo in dubbio l’accuratezza del rapporto né la veridicità di questo cosiddetto esperto, un teologo cristiano millenario (neoevangelico) il quale afferma che gli ebrei saranno sterminati nel rapimento, che le donne non dovrebbero intraprendere una carriera fuori casa, che i bambini dovrebbero essere maltrattati fisicamente “Secondo la Scrittura”, e quell’omosessualità è opera dell’Anticristo.

Con queste credenziali impeccabili, Zenz è stato immediatamente accolto dai media, dall’amministrazione Trump e dal Congresso degli Stati Uniti.

Zenz ha visitato lo Xinjiang 13 anni fa, ma è improbabile che abbia tratto qualche sostanza da quella visita. Un milione di persone è molto da trattenere e sarebbe difficile da nascondere: gli Stati Uniti hanno più di 6.000 strutture di questo tipo per ospitare la popolazione dei detenuti.

Le foto satellitari offerte come prova di tali campi si sono rivelate essere scuole ed edifici per uffici. Questi composti hanno tutti recinzioni e muri sul loro perimetro. Apparentemente, questo è tutto ciò che serve per qualificare tali foto come prova per i campi di prigionia.

I visitatori stranieri nello Xinjiang di epoca più recente non hanno trovato prove di un gran numero di persone del luogo incarcerate. Se i numeri rivendicati da Zenz sono corretti, implicherebbe che una percentuale molto alta di adulti uiguri che lavorano è incarcerata. Tuttavia, la vita nelle strade e nei mercati appare rilassata e normale.

In effetti, la maggior parte delle persone che vivono nello Xinjiang, di qualsiasi etnia, sembrano essere i beneficiari della campagna cinese per far uscire tutti dalla povertà.

Circa il 9% della popolazione cinese appartiene a una delle minoranze etniche, di cui 55 riconosciute. Laddove un determinato gruppo etnico domina una regione geografica, viene istituito un governo autonomo per consentire un certo grado di governo locale.

Le minoranze etniche sono incoraggiate a preservare la propria cultura e frequentare scuole bilingue in cui viene insegnato il mandarino insieme alla propria lingua madre. Durante l’era draconiana di un bambino per famiglia in tutta la Cina, alle minoranze etniche era permesso avere due o tre figli.

Le aree remote e difficili da raggiungere della Cina sono state comprensibilmente le ultime a sentire i benefici del programma di riduzione della povertà di Pechino, indipendentemente dall’etnia delle persone che vi risiedono. Il mandato dei governi locali è di sforzarsi di migliorare il benessere delle persone sotto la loro cura.

Ma tutte le vite contano in Cina

In Cina, il voto avviene a livello locale per i rappresentanti ai congressi popolari locali. I membri del congresso locale eleggono quindi dall’interno di tale organo coloro che diventeranno membri del congresso provinciale, che poi eleggeranno coloro che rappresenteranno la loro provincia al Congresso nazionale del popolo. Così ogni livello di rappresentanza diventa più selettivo, rigoroso e professionale.

Sebbene questo differisca dal suffragio diretto praticato in Occidente, promuove la competenza e la dedizione e un governo in cui tutte le vite contano veramente e nessuno è tenuto nei ghetti per disegno di vertice.

La riduzione della povertà segue uno schema generale. I governi locali, con il sostegno del governo centrale, costruiscono strade per collegare il villaggio remoto a paesi e città economicamente esclusivi per facilitare la vendita dei loro prodotti e beni locali. Questa politica concorda con gli studi che dimostrano che il fattore più importante per alleviare e sfuggire al ciclo della povertà è un buon accesso ai trasporti.

Laddove le infrastrutture di trasporto erano troppo difficili da costruire, il governo locale avrebbe fornito la possibilità di alloggi fortemente sovvenzionati con elettricità e acqua per incoraggiare gli abitanti dei villaggi poveri che vivono in luoghi remoti a trasferirsi nei centri urbani vicini con un più facile accesso alle scuole e all’assistenza sanitaria. La formazione professionale insieme al trasferimento fornisce agli agricoltori nuove competenze e possibilità di aumentare il loro reddito.

Esperti tecnici visiterebbero il villaggio povero e valuterebbero il potenziale per aumentare i redditi e fornire assistenza. A volte la raccomandazione è di passare a colture di valore più alto, altre volte si limita a introdurre modi per migliorare la resa.

Con la popolarità dello streaming su Internet per promuovere le vendite e con strade e ferrovie notevolmente migliorate e sistemi di pagamento e consegna rapidi, è ora possibile vendere frutta esotica, prodotti locali ed erbe medicinali disponibili in una regione remota ai consumatori di tutto il mondo dalla Cina.

Artigianato attraente unico per un particolare gruppo etnico può essere introdotto e reso popolare tramite streaming. Come conseguenza dell’essere un’economia enorme e in rapida crescita, la Cina ha una fiorente classe media. Relativamente nuovo al consumo, l’appetito della classe media cinese per le merci è un mercato enorme non lontanamente vicino alla saturazione.

Con sforzi dedicati e determinati, Pechino può proclamare con orgoglio che centinaia di milioni di persone sono stati tolti dalla vita di sussistenza. Eppure l’Occidente con il suo tenore di vita confortevole continua ad accusare la Cina di violazioni dei diritti umani.

belton Road

I paesi del Terzo Mondo non fanno tali accuse, esprimono solo ammirazione per la Cina e sperano che la Cina li aiuti a raggiungere standard di vita più elevati attraverso la sua esperienza e competenza e tramite la Belt and Road Initiative (BRI).

Pompeo è stato impegnato a dire ai paesi africani che la BRI cinese non è altro che una trappola del debito. Ovviamente, attingendo al suo background personale, è facile per lui proiettare ciò che farebbe e immaginare che la Cina stia tirando fuori una truffa.

In generale, le nazioni africane accolgono con favore l’opportunità di collaborare con la Cina e trarre vantaggio dalla sua competenza infrastrutturale e dagli investimenti disponibili. Queste nazioni reagiscono a Pompeo con disprezzo e affronto. In privato, dicono a se stessi: “Pensi che siamo così stupidi e facilmente imbrogliati, o cosa?”

Un progetto di porto e aeroporto in Sri Lanka è stato spesso citato da Pompeo e altri come l’esempio del “vedi, te l’avevo detto”. La verità della questione era che il governo dello Sri Lanka era troppo ambizioso e sovrastimava il flusso di entrate previsto da ricavare al completamento del porto e dell’aeroporto.

Quando lo Sri Lanka non è riuscito a rispettare il programma di rimborso, la Cina ha assunto la gestione del porto e dell’aeroporto. In mani esperte, l’operatore cinese ha aumentato l’efficienza e l’utilizzo in modo che la redditività sia ora a portata di mano. Una volta che le entrate saranno sufficienti per il servizio del prestito, i progetti torneranno allo Sri Lanka.

Proprio questo mese, Pompeo è andato in Croazia per dire al paese di stare lontano dalla BRI cinese. In una conferenza stampa davanti al porto di Dubrovnik, Pompeo e il primo ministro croato Andrej Plenković sono stati fianco a fianco, e Plenković è stato chiesto dai media le sue opinioni sulla BRI.

Il giornalista ha preceduto la sua domanda dicendo che Pompeo aveva denunciato la BRI come un piano predatorio per acquistare un impero cinese. In risposta, Plenković ha affermato che la Cina è stata molto intelligente nell’usare la BRI per costruire le sue relazioni con i paesi dell’Europa centrale e orientale.

Ha detto di aver incontrato il premier cinese Li Keqiang cinque volte su sei da quando è entrato in carica, è pienamente consapevole di tutti gli aspetti dell’accordo con la Cina e ritiene che Pechino sarà equa e si comporterà in conformità con le norme internazionali.

Plenković ha guardato Pompeo mentre elogiava il rapporto della Croazia con la Cina. Apparentemente, non sentiva il bisogno di essere diplomatico davanti all’emissario degli Stati Uniti.

Questo è il primo articolo di un rapporto in due parti. La parte 2 esaminerà cosa aspettarsi dalla diplomazia statunitense sotto la presidenza di Joe Biden.

George Koo è un consulente aziendale internazionale in pensione e collaboratore frequente di Asia Times. KJ Noh è un giornalista, analista politico, scrittore e insegnante specializzato nella geopolitica della regione Asia-Pacifico.

Fonte: Asia Times

Traduzione: Luciano Lago

Traduzione: Luciano Lago