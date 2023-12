Il recluso russo Vladimir Putin è nel palazzo dell’Alleanza sciolta

Autore: Phil Butler(*)

L’accoglienza riservata al presidente russo Vladimir Putin in occasione della sua visita al presidente degli Emirati Arabi Uniti, Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, è stata davvero squisita. L’arrivo del presidente russo è stato accolto con cerimonie che nessun presidente americano ha mai ricevuto. Lo spettacolo di Abu Dhabi ha rivaleggiato anche con quello di Papa Francesco a novembre. Gli eventi sono culminati nell’imponente Palazzo Qasr Al Watan, dove entrambi i leader sembravano sminuiti dalla stravaganza di uno dei più bei monumenti d’arte e cultura del mondo. L’accoglienza deve aver lasciato perplessi gli americani, certi che il mondo “intero” stia evitando Putin e la Russia.

All’ordine del giorno degli incontri c’era lo stato della multiforme cooperazione tra Russia ed Emirati Arabi Uniti, nonché le prospettive di futura collaborazione. I leader russi e degli Emirati Arabi Uniti hanno anche discusso dell’attuale situazione in Medio Oriente all’ombra dell’attuale crisi israelo-palestinese. Durante il suo incontro con Mohammed bin Zayed Al Nahyan, Putin ha notato un “livello senza precedenti” delle relazioni tra il suo Paese e gli Emirati Arabi Uniti.

Mentre scrivo, Abu Dhabi è il principale partner commerciale di Mosca nel mondo arabo, con un fatturato commerciale in aumento di oltre il 67% lo scorso anno. Per chi non lo sapesse, alcune settimane fa, l’agenzia nucleare russa Rosatom ha annunciato di aver creato una joint venture con DP World di Dubai per sviluppare il trasporto di container attraverso l’Artico. L’accordo con uno dei principali operatori portuali del mondo è finora il segno più chiaro della capacità di Mosca di attrarre importanti partner internazionali per costruire la rotta del Mare del Nord su cui l’amministrazione Putin ha puntato ormai da alcuni anni.

Nel frattempo, a ottobre, funzionari statunitensi, britannici e dell’Unione europea avevano inviato un avvertimento agli Emirati Arabi Uniti di fermare le spedizioni di merci verso la Russia che potrebbero aiutare Mosca nella sua guerra contro l’Ucraina. Questo segnale minaccioso da parte dell’alleanza occidentale simboleggia la politica statunitense da quando l’amministrazione Biden ha preso la Casa Bianca. Nemmeno l’arroganza dell’ex presidente Barack Obama sembra eguagliare l’attuale leadership dell’egemone. E la petulanza non è passata inosservata.

Va notato qui che l’Arabia Saudita e gli Emirati Arabi Uniti (EAU) probabilmente si uniranno al blocco economico e geopolitico dei BRICS attualmente composto da Brasile, Russia, India, Cina e Sud Africa. Lo scopo del viaggio del presidente Putin negli Emirati Arabi Uniti e il punto del maestoso benvenuto è che gli Emirati Arabi Uniti hanno l’obiettivo economico di raddoppiare il proprio PIL a oltre 800 miliardi di dollari entro la fine del 2023. Il paese deve accelerare gli accordi commerciali bilaterali e i partenariati allinearsi con i BRICS per raggiungere questo obiettivo. Al vertice della strategia di Mohammed bin Zayed Al Nahyan c’è il consolidamento delle relazioni economiche con Cina e India e l’accesso ad altri mercati come Russia e Brasile.

Dopo la visita negli Emirati Arabi Uniti, il presidente Putin è stato accolto al Palazzo Al-Yamamah per incontrare il principe ereditario e primo ministro del Regno dell’Arabia Saudita, Mohammed bin Salman Al Saud. Lo scopo della visita era simile a quello dell’incontro negli Emirati Arabi Uniti, tranne per il fatto che i sauditi sono sembrati meno entusiasti di diventare membri dei BRICS e di interrompere i loro ferrei legami con gli Stati Uniti. Tuttavia, la maggior parte degli analisti ritiene che i legami del regno con gli Stati Uniti si siano già indeboliti su diversi fronti. L’ingresso dell’Arabia Saudita nel gruppo BRICS sarebbe un altro segnale della ricerca di nazioni chiave verso un mondo multipolare. I sauditi sono il leader nella regione del Medio Oriente, ma il paese punta a diventare un peso massimo a livello internazionale stabilendo legami più profondi con Cina e Russia.

Un paio di articoli di interesse necessitano di una stampa più diffusa. Innanzitutto, le visite dell’Arabia Saudita e degli Emirati Arabi Uniti sono state immediatamente seguite dai colloqui a Mosca tra Putin e il presidente iraniano Ebrahim Raisi. Inoltre, solo le riviste energetiche vogliono riportare che l’alleanza OPEC+ si è impegnata a tagliare più di 2 milioni di barili di produzione entro il primo trimestre del 2024. La Russia sta intensificando la riduzione delle esportazioni da 300.000 barili al giorno a 500.000 barili al giorno. Prendendo in considerazione l’Iran, il presidente Putin si sta proponendo come mediatore e costruttore di alleanze. Se l’Iran e i sauditi riuscissero a seppellire l’ascia di guerra, le élite occidentali sarebbero presto pronte a cadere con le loro spade. Truccare l’Argentina per abbandonare i BRICS non sarà sufficiente a sedare la marea montante proveniente dall’Est.

I leader dei BRICS

Un’ultima nota. Vedere i jet degli Emirati Arabi Uniti dipingere i cieli sopra il Palazzo Qasr Al Watan con una bandiera russa è una strana ironia. Soprattutto considerando il ritratto che i media occidentali hanno fatto di Putin rintanato al Cremlino, da solo, seduto a un tavolo lungo 20 piedi. Il recluso è a piede libero, immagino.

*Phil Butler, è un investigatore e analista politico, un politologo ed esperto dell’Europa dell’Est, è autore del recente bestseller “ Putin’s Praetorians ” e di altri libri. Scrive esclusivamente per la rivista online “New Eastern Outlook” .

Traduzione: Luciano Lago