Il reale rapporto di vicinanza fra la leaderschip della Turchia con Israele





La costante e commovente profondità nel rapporto tra Turchia e “Israele”. I risultati di un nuovo studio, pubblicato dal “National Security Research Center” organismo dell’entità israeliana, affiliata con l’Università di Tel Aviv, hanno contraddetto le dichiarazioni infuocate dei funzionari turchi, che fanno critica in pubblico contro “Israele” a sostegno dei palestinesi, mentre questi risultati della ricerca hanno rivelato la profondità di fatto del rapporto tra Turchia e Israele.

Nel corso degli anni, Israele non solo “ha deteriorato i rapporti tra le due parti”, ma ha rivelato, nei numeri, che erano stati compiuti grandi passi avanti, sulla strada di relazioni strategiche più strette fra loro.

Quello che viene menzionato dal rapporto turco-israeliano in queste righe è una citazione letterale di alcuni aspetti di questo studio “israeliano” di recente pubblicazione, che ha coperto fino a un certo punto quanto detto sul drammatico deterioramento del rapporto tra Turchia e “Israele” dopo l’incidente della nave turca “ Marmara ” nel 2010, dove 10 attivisti turchi sono stati uccisi dalle forze “israeliane”.

Lo studio afferma: “Nonostante il deterioramento delle relazioni politiche tra Israele e Turchia, il loro commercio reciproco è fiorito e sviluppato negli ultimi anni ed è stato caratterizzato da un surplus turco. Secondo i dati ufficiali, i due terzi del commercio reciproco sono stati esportati dalla Turchia a Israele, e nel 2019 ha visitato mezzo milione di turisti israeliani, una cifra simile al numero registrato prima degli eventi della nave Marmara nel 2010!

Lo studio prosegue affermando: “Durante il periodo della crisi economica in Turchia, l’importanza e il valore delle relazioni israeliane agli occhi dei turchi è aumentato e gli israeliani ritengono che le relazioni commerciali tra Ankara e Tel Aviv possano essere considerate un importante componente delle loro relazioni, che ha impedito loro una rottura completa durante gli anni della loro crisi, e può servire come base per migliorare le loro relazioni.

È noto che la Turchia ha ritirato il suo ambasciatore da “Israele” nel 2018 in risposta al trasferimento dell’ambasciata degli Stati Uniti a Gerusalemme occupata e agli scontri tra Gaza e le forze di occupazione sulla recinzione di confine, ma, alla fine di dicembre 2020, il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha annunciato di essere interessato a migliorare le relazioni con Israele, mentre aveva sottolineato che la questione palestinese è una linea rossa per la Turchia.

Ciò che è notevole, secondo lo studio israeliano è che, mentre tra Ankara e Tel Aviv erano iniziate le procedure per il rientro degli ambasciatori, a maggio è scoppiata l’aggressione “israeliana” a Gaza ed Erdogan ha lanciato una serie di messaggi ostili a “Israele”, ma , secondo lo studio: “After Weeks, nel giugno 2021, ha avuto luogo la prima conversazione tra Erdogan e il presidente israeliano, Isaac Herzog, e la Turchia ha inviato per la prima volta in un decennio un addetto culturale in Israele, e quest’ultimo ha risposto esitante a questi segnali, perché non era chiaro fino a che punto l’implicito desiderio turco di aprire una nuova pagina nelle relazioni, o se si trattasse semplicemente di un tentativo di sabotare lo stretto rapporto tra Israele, Grecia e Cipro”.

Ciò che è anche degno di nota nello studio è che la parte che avvia il rafforzamento delle relazioni è la Turchia, mentre la parte che “coccola e si astiene” e pone le condizioni è sempre “Israele”, dove lo studio dice: “Tel Aviv ha stipulato il ripristino delle relazioni con Ankara e quest’ultimo espelle gli attivisti di Hamas dal territorio turco e interrompe ogni contatto con il movimento.

Erdogan con i leaders palestinesi. Un rapporto ambiguo…

Sembra che i funzionari turchi non abbiano annunciato ufficialmente la loro posizione riguardo a questa condizione “israeliana”, né se Ankara l’abbia attuata o meno, ma c’è chi ha indicato che il ritorno degli ambasciatori ha coinciso con la questione dell’uscita dell’alto dirigente del Movimento di Resistenza Islamico, Hamas, Saleh al-Arouri, dopo essersi stabilito in Turchia, dopo la sua partenza dalla Siria nel 2012.

Quello che lo studio ha rivelato non ha sorpreso chi conosce la natura del rapporto tra Turchia e “Israele”, un rapporto che risale al 1948, quando la Turchia è stato il primo Paese islamico a riconoscere “Israele”, cioè prima di quando lo hanno riconosciuto molti Paesi occidentali! Questo rapporto si è radicato e si è ramificato.

Con il passare del tempo, nonostante l’aspetto dinamico di questa relazione, che è un aspetto complesso del rapporto politico, come gli slogan anti-israeliani e l’alto livello di ostilità nei loro confronti nel discorso dei funzionari turchi, con l’obiettivo di conquistare la folla delle strade turche e islamiche, questo aspetto non ha mai toccato il lato della relazione Turchia-Israele. La vera costante in questo rapporto, ovvero l’aspetto militare, economico e di sicurezza, è quanto è stato confermato dallo studio “israeliano”.

Fonte: Al Alam.ir

Traduzione: Fadi Haddad