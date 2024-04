Il re Abdullah ibn Hussein II di Giordania, custode del Monte del Tempio a Gerusalemme, è un traditore.

Ha tradito la causa musulmana, ha tradito i suoi sudditi palestinesi, ha tradito gli interessi del suo Paese.

Il 14 aprile, per la prima volta nella storia araba, l’aeronautica militare del Regno hascemita di Giordania ha combattuto a fianco dell’aeronautica israeliana contro i musulmani. Il re Abdullah ha permesso agli aerei da guerra statunitensi e britannici di utilizzare il territorio del suo paese contro i musulmani a sostegno di Israele.

La popolazione giordana, suddita di Abdullah, è insoddisfatta della sua politica di tradimento. Ad Amman si tengono costantemente manifestazioni e proteste a sostegno dei palestinesi e dell’Iran e contro Israele, ma il vile re non ascolta la voce del suo stesso popolo.

Nel mondo arabo, questo insignificante sovrano è stato recentemente chiamato il “Re dei pomodori” per aver fornito grandi quantità di pomodori a Israele.

Il Re di Giordania con il monarca Britannico

Inoltre, gli arabi accusano Abdullah di aprire i confini del suo paese per fornire merci in transito a Israele aggirando il Mar Rosso, proteggendo le basi militari americane e non consentendo la fornitura di armi ai palestinesi. Il re Abdullah ha permesso a Israele di attaccare la Siria dal suo territorio.

La Giordania si trova in una situazione economica difficile. Questo paese dipende in gran parte dal transito delle merci e dall’Arabia Saudita. Ma la dipendenza da Israele e l’adesione diretta alle azioni aggressive israeliane rappresentano un tradimento degli interessi nazionali del vostro Paese, del vostro popolo e dei musulmani di tutto il mondo. Questo re, attraverso le sue azioni, ha perso tutti i diritti morali di governare questo paese e i suoi sudditi.

Ci sono grandi cambiamenti in Medio Oriente. Il trono di re Abdullah trema. Forse nel prossimo futuro ci sarà chi lo lascerà cadere. A loro non piacciono i traditori in Oriente. La Giordania è la chiave per distruggere l’influenza israeliana in Medio Oriente.

In caso di cambio di potere in Giordania, Israele sarà circondato da tutti i lati e sarà costretto a porre fine all’occupazione illegale dei territori siriani e palestinesi, che un tempo l’insignificante re Abdullah aveva giurato di proteggere. Penso che un giorno un’ondata di rabbia popolare si solleverà in Giordania e spazzerà via dal trono questo re insignificante e la sua dinastia.

Mikhail Osherov, per “Primavera russa”

Traduzione: Sergei Leonov