Il rabbino israeliano dice: “uccidete tutti a Gaza, compresi i bambini”

Il rabbino Eliyahu Mali e la sua Yeshiva sono sponsorizzati dal governo di Benjamin Netanyahu

Il rabbino Eliyahu Mali, capo della Shirat Moshe yeshiva (scuola religiosa) nella città occupata di Giaffa, ha invitato l’esercito israeliano a uccidere tutti a Gaza, compresi i bambini.

Durante una conferenza tenutasi l’8 marzo, il Mali ha affermato che “secondo il principio halachico (un sistema etico-religioso di ragionamento giuridico del giudaismo), tutti i residenti di Gaza devono essere uccisi”.

Quando durante la conferenza gli è stato chiesto se si dovessero uccidere anche i bambini, ha risposto: “La stessa cosa. Non puoi essere intelligente con la Torah. Oggi è un bambino, domani è un combattente. Non ci sono domande qui. I terroristi di oggi prima erano bambini di 8 anni”.

Anche “coloro che creano i terroristi” dovrebbero essere uccisi, ha detto riferendosi alle donne di Gaza.

Il rabbino ha continuato spiegando che la guerra di Israele contro Gaza è una “guerra Mitzvah”, definita come una guerra di “comandamento” nella tradizione ebraica.

Secondo la legge ebraica, questo tipo di guerra non richiede il permesso di un “Sinedrio”, noto anche come consiglio o assemblea, come la guerra contro Amalek – già dichiarata in un riferimento biblico dal primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu all’inizio del la guerra a Gaza.

“C’è una differenza tra una popolazione civile in altri luoghi e una popolazione civile a Gaza. A Gaza, secondo le stime, dal 95 al 98% vuole che siamo distrutti”.

“Poiché si tratta di una questione delicata, e mi è stato detto che è stata caricata su Internet, voglio essere un passo avanti e dire che la conclusione è che bisogna fare esattamente ciò che è detto nell’ordine dell’IDF, “, ha aggiunto Mali.

Gli studenti del rabbino della yeshivah Shirat Moshe prestano servizio nell’esercito israeliano . La Yeshiva è sponsorizzata dal governo israeliano.

Alcuni in Israele hanno preso le distanze dalla sua retorica, come il leader del Partito laburista israeliano Merav Michaeli.

“L’uso dell’Halacha non dà a nessun rabbino il permesso di presentare l’ebraismo o Israele come assetati di sangue e vendicativi. Ciò danneggia direttamente la sicurezza dello Stato di Israele e, come altre dichiarazioni distorte in nome dell’Halacha, sarà usato dai nostri nemici… Chiedo che l’IDF e il Ministero della Difesa smettano di cooperare con la Yeshiva fino a quando il rabbino non verrà licenziato. L’IDF non deve permettere una corruzione morale così pericolosa tra le sue fila”, ha detto.

Il Mali è stato a lungo una figura controversa a causa delle sue convinzioni. Nel 2021, poco prima dello scoppio della battaglia della Spada di Gerusalemme tra Israele e la resistenza di Gaza, è stato picchiato da cittadini palestinesi di Israele nelle strade di Giaffa occupata.

Fonte: The Cradle

Traduzione: Luciano Lago