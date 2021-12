Il quotidiano iraniano pubblica la mappa degli obiettivi israeliani: “Solo un passo falso! “





Il quotidiano iraniano Teheran Times ha pubblicato un articolo questo mercoledì 15 dicembre, rivelando una mappa di dozzine di obiettivi israeliani stabiliti dalla Repubblica islamica.

In un pezzo d’opinione in prima pagina intitolato “Solo un passo falso!” La mappa mostrava dozzine di indicatori di obiettivi sparsi in tutta l’entità sionista.

L’articolo afferma “che un’intensificazione delle minacce militari israeliane contro l’Iran sembra suggerire che il regime sionista abbia dimenticato che l’Iran è più che in grado di colpire gli israeliani ovunque”.

Ha continuato citando i resoconti dei media ebraici su una visita la scorsa settimana del ministro della Guerra israeliano Benny Gantz e del leader del Mossad David Barnea a Washington, dove avrebbero espresso la loro volontà di bombardare l’Iran fissando una data così adatta per loro.

Il giornale ha anche notato che le forze di occupazione israeliane hanno annunciato all’inizio di questo mese che avrebbero condotto un’importante esercitazione aerea in primavera per simulare un attacco agli impianti nucleari iraniani.

Il quotidiano cita le parole del capo di stato maggiore delle forze armate iraniane, il generale Mohammad Baqeri, secondo cui “l’Iran non prende mai alla leggera le minacce dei suoi nemici”.

“Nonostante la nostra fiducia nella nostra deterrenza, le nostre forze sono preparate per la più piccola minaccia nel dominio strategico”, ha affermato.

E per concludere ricordando una minaccia del Leader Supremo della Rivoluzione Islamica, l’Ayatollah Sayed Ali Khamenei, risalente al 2013: “L’Iran distruggerà Tel Aviv e Haifa se il regime israeliano commette un errore ed effettua un attacco militare contro di noi”. ”.

L’articolo iraniano ha fatto notizia sui media israeliani, con i giornali sionisti che lo hanno visto come un chiaro messaggio al regime di occupazione.

L’articolo e la mappa rappresentano “un promemoria che le forze iraniane possono probabilmente colpire ovunque vogliano”, ha scritto The Times of Israel.

Fonte: French Al Manar

Traduzione: Fadi Haddad