Il quotidiano britannico ammette: la Russia sta vincendo la guerra economica

Un rapporto ammette che la guerra economica lanciata dall’Occidente contro la Russia non sta andando secondo i piani ed esorta gli europei a sedersi al tavolo di dialogo con Mosca.

Nonostante siano trascorsi più di tre mesi da quando l’Occidente ha dichiarato guerra economica alla Russia, come rappresaglia per la sua operazione militare in Ucraina , le cose non stanno andando secondo i piani, ha riportato giovedì il quotidiano britannico The Guradian .

“Gli effetti perversi delle sanzioni hanno portato a un aumento del costo delle esportazioni russe di petrolio e gas, aumentando notevolmente la sua bilancia commerciale e finanziando il suo sforzo bellico “, si legge nel testo.

Il suddetto articolo conferma che, nei primi quattro mesi del 2022, il presidente russo Vladimir Putin potrebbe vantare un avanzo di conto corrente di 96 miliardi di dollari (76 miliardi di sterline), che equivale a più del triplo rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.

La pubblicazione ha anche sottolineato che il divieto parziale alle esportazioni petrolifere russe ha fatto salire il prezzo del greggio sui mercati mondiali, fornendo al Cremlino un’altra fortuna finanziaria.

A questo proposito, ha aggiunto che Mosca non avrà difficoltà a trovare nuovi mercati per la sua energia, dallo scorso aprile le sue esportazioni di petrolio e gas verso la Cina sono aumentate del 50% rispetto al 2021.

A seguito delle sanzioni energetiche alla Russia, ha indicato il Guardian, la maggior parte dei paesi occidentali ha registrato una crescita economica lenta e un alto tasso di inflazione, nonché un aumento della disoccupazione, poiché l’economia di questi paesi dipende dal gas importato da Russia.

“Se fosse necessaria la prova che le sanzioni non funzionano, la decisione del presidente degli Stati Uniti Joe Biden di fornire all’Ucraina sistemi missilistici avanzati la dimostra come tale “, ha sottolineato.

Secondo il quotidiano, la moderna tecnologia militare statunitense, le restrizioni energetiche e la confisca dei beni russi non sono riuscite a costringere il presidente Putin a ritirare le sue truppe dall’Ucraina.

Tutte le bugie che la propaganda USA e Ucraina hanno diffuso all’inizio di questa guerra vengono inevitabilmente smentite dai fatti (N.d.R.).

(Nella foto in alto: il segret. NATO Stoltenberg con il ministro esteri dell’Ucraina)

Fonte: Hispan Tv

Traduzione: Luciano Lago