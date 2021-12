Il quasi ottantenne Joe Biden si rivolge a Teen Spirit per snobbare Cina e Russia

Biden sta cercando di imporre una dicotomia anacronistica al mondo per cui i rivali geopolitici Cina e Russia possono essere considerati maligni.

Invitare alcuni senza invitare altri alla tua festa di solito è uno stratagemma che si associa agli adolescenti petulanti e insicuri. È la mia festa, quindi ecco! Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha compiuto 79 anni la scorsa settimana – quasi un ottantenne – e nella stessa settimana ha annunciato la lista degli invitati per un cosiddetto “vertice della democrazia” che si terrà il 9-10 dicembre.

Cina e Russia non sono nella lista. Né ci sono molti altri paesi, molti dei quali si trovano nelle liste nere degli Stati Uniti per le sanzioni. Includono Cuba, Iran, Nicaragua, Corea del Nord, Siria e Venezuela, tra gli altri.

Il Summit for Democracy vedrà 110 partecipanti partecipare a una teleconferenza online ospitata dal presidente Biden. I delegati includono capi di stato, leader di governo, diplomatici e organizzazioni non governative. L’agenda, come delineato dal Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, ruota attorno a tre punti principali: contrastare l’autoritarismo, combattere la corruzione e difendere i diritti umani.

Il forum si preannuncia essere un gigantesco, sconclusionato festival di chiacchiere che produrrà cumuli di verbosità inutili. Se una legione di nazioni non è riuscita a trovare qualcosa di coerente e vincolante sul cambiamento climatico dopo due settimane di incontri di persona al vertice COP26 di Glasgow, è ancora più remoto che due giorni di teleconferenza globale a Washington forniranno qualcosa di significativo .

Ma in ogni caso, questo è al di là del vero scopo non detto del “confabulare della democrazia” di Biden. Poco importano i due giorni di svolgimento, anche per gli organizzatori americani. Perché il vero scopo dell’evento è escludere Cina e Russia e polarizzare le relazioni internazionali nei campi della Guerra Fredda: uno dei campi è designato “democrazie” sotto la presunta nobile leadership degli Stati Uniti; l’altro campo è per gli “autoritari” che sono presumibilmente nefasti.

È la rappresentazione dualista americana del cliché del mondo come “bene contro male”.

Sin dall’insediamento di Joe Biden come 46° presidente, questi ha cercato di conferire alla sua amministrazione la missione storica di “difendere la democrazia” contro “l’autoritarismo”. Questo è ciò che intende con lo squillante richiamo di “America is Back!”. Biden sta cercando di imporre una dicotomia anacronistica al mondo per cui i rivali geopolitici Cina e Russia possono essere considerati maligni. Questo è un altro modo per rinnovare la Guerra Fredda che divide le nazioni nel fare una scelta tra avere gli Stati Uniti come patrono o scegliere di schierarsi con i nemici designati da Washington.

Questa polarizzazione delle relazioni internazionali che alla fine porta a tensioni, scontri e guerre è una configurazione essenziale del modo in cui opera il potere globale degli Stati Uniti. Come potenza imperiale, Washington deve possedere il dominio totale per soddisfare i suoi imperativi economici. Un elemento vitale di questo dominio è mantenere il privilegio del dollaro americano come valuta primaria per il commercio mondiale.

L’emergere di un mondo multipolare è un anatema per il dettato di Washington per l’egemonia unipolare (o quello che cinicamente chiama “ordine basato su regole”). La realtà ascendente della Cina come potenza economica alternativa e lo spostamento dell’economia globale verso l’integrazione eurasiatica sono insopportabili per la visione a somma zero degli Stati Uniti delle sue richieste imperiali.

Nel polarizzare le relazioni internazionali, Washington può esercitare il controllo su “alleati e partner” (in realtà, vassalli e lacchè) dettando la politica economica delle nazioni – l’eufemisticamente chiamato “Washington Consensus” – che è progettata in modo da beneficiare sempre il capitale degli Stati Uniti.

Anche gli stati occidentali apparentemente più forti come quelli dell’Unione Europea sono effettivamente sotto la tutela economica di Washington.

Un altro obiettivo strategico vitale è militarizzare le relazioni in modo che gli Stati Uniti possano giustificare i loro giganteschi budget militari – 750 miliardi di dollari all’anno – al fine di sostenere il complesso militare-industriale che guida la sua economia capitalista altrimenti defunta. Questo mentre la povertà e il decadimento sociale negli Stati Uniti stanno fiorendo a livelli record.

Gli ambasciatori di Cina e Russia negli Stati Uniti hanno criticato aspramente il “vertice della democrazia”. In un articolo sui media congiunto , Qin Gang e Anatoly Antonov hanno condannato l’arrogante presunzione di Washington di definire “quale sia un paese democratico” e quale no.

Gli inviati hanno proseguito: “Prodotto evidente della sua mentalità da Guerra Fredda, questo alimenterà il confronto ideologico e una spaccatura nel mondo, creando nuove linee divisorie. Questa tendenza contraddice lo sviluppo del mondo moderno. È impossibile impedire la formazione di un’architettura policentrica globale, ma potrebbe mettere a dura prova il processo oggettivo. Cina e Russia respingono fermamente questa mossa”.

Summiti dell NATO

Tra le nazioni “non invitate” ci sono Egitto, Turchia, Arabia Saudita e altri stati arabi del Golfo Persico. Naturalmente, invitare monarchie arabe assolute a un evento del genere farebbe sembrare farsesco il raduno di “democrazie” di Biden. Quindi alcuni degli alleati di Washington hanno dovuto essere sacrificati per l’obiettivo più grande di cercare di isolare Cina e Russia.

Tuttavia, la selezione soggettiva dei partecipanti appare decisamente arbitraria e priva di qualsiasi principio. L’invito di Taiwan e Ucraina sembra particolarmente egoistico e tradisce l’intento provocatorio dell’intero vertice di escludere Cina e Russia.

Taiwan, in base alla convenzione delle Nazioni Unite e in effetti alla US One China Policy, è internazionalmente riconosciuta come una provincia della Cina su cui il governo di Pechino ha la sovranità. L’invito dell’amministrazione Biden a Taiwan al Summit for Democracy è un grossolano incitamento alla Cina. Uno che sta infiammando le già forti tensioni nello Stretto di Taiwan.

Per quanto riguarda l’Ucraina, questo paese ha tenacemente cercato di provocare una guerra contro la Russia da quando gli Stati Uniti e la NATO hanno appoggiato un colpo di Stato a Kiev nel 2014, portando al potere un regime russofobo e neonazista. Le recenti tensioni e i timori di una guerra totale in Ucraina derivano dalle sistematiche violazioni da parte di Kiev degli accordi di pace di Minsk del 2015 e dall’incessante incitamento della Russia con affermazioni isteriche che Mosca sta minacciando di invadere. Le armi americane e della NATO fornite al regime di Kiev hanno rafforzato la sua belligeranza. La propaganda statunitense ha anche rafforzato la narrativa infondata di un’imminente invasione russa.

Gli Stati Uniti e molti dei loro alleati capitalisti occidentali hanno vaghe pretese di essere “democrazie”. Le elezioni ogni quattro o cinque anni danno agli individui un pezzo di carta per mettere una X accanto a un nome. Ma tutti i nomi in offerta sono virtualmente controllati dal Big Business (Wall Street).. Quando mai viene data agli elettori la possibilità di scegliere qualcosa di meglio del capitalismo? Sono rinchiusi in un sistema oppressivo di estrema disuguaglianza di ricchezza e sfruttamento con una sottigliezza di votazioni periodiche per dare un’illusione di scelta. Come dice il vecchio proverbio: se il voto avesse davvero cambiato qualcosa, i poteri forti l’avrebbero già abolito.

Cina e Russia sono sistemi che mirano a migliorare lo sviluppo complessivo delle società. Hanno parlamenti e legislatori che sono responsabili dei risultati. Chi può dire che i loro sistemi non funzionano per la democrazia – se per democrazia intendiamo il potenziamento delle vite attraverso lo sviluppo sociale?

Ciò di cui il mondo ha bisogno è che tutte le nazioni si impegnino in un dialogo genuino e si impegnino per la cooperazione e la pace reciproche.

Non c’è alcun guadagno effettivo o intenzione di guadagno da ciò che Biden sta proponendo. Sta solo trovando uno spirito petulante adolescenziale per snobbare Cina e Russia, in un modo che sta fortemente minando e mettendo in pericolo la democrazia mondiale.



Finian CUNNINGHAM

Ex redattore e scrittore per le principali organizzazioni di media. Ha scritto molto sugli affari internazionali, con articoli pubblicati in diverse lingue.

Fonte: Strategic Culture.org

Traduzione: Luciano lago