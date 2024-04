Il Quarto Reich atlantista in completa sconfitta…

di Vincent Gouysse

Pensavamo di aver visto tutto (e di aver toccato il fondo) con il fascismo vaccinale relativo alla pandemia di COVID-19, ma no: i merdia atlantisti stanno scivolando sempre più in profondità nell’abisso. Solo le grandi masse occidentali, profondamente apoliticizzate e acculturate, danno loro ancora oggi un po’ di credito, ma a livello internazionale, la loro rozza propaganda e l’infinita ipocrisia dei loro doppi standard ( banderisti in Ucraina e sioni-nazisti in Palestina) non passano più!…

Ieri La portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova, con umorismo pungente, ha smentito le notizie secondo cui Sergei Lavrov avrebbe descritto i giornalisti occidentali come imbecilli: ” Nessuno ha trattato questi stupidi idioti “, ha detto Zakharova.

Valutazione in realtà molto indulgente, rivolta a un giornale merdiatico atlantista erede di Goebbels, anche se la diplomazia russa aveva denunciato il giorno prima la farsa di due anni di manipolazione ucraino-atlantica intorno al massacro di Boutcha, in un’inversione accusatoria non dissimile da quella del massacro degli ufficiali polacchi da parte dei nazisti a Katyn …



Il fatto che oggi i funzionari russi dichiarino apertamente il loro disprezzo per l’insignificante lobby di merda occidentale la dice lunga sul livello di decomposizione e discredito raggiunto dalle “élite” occidentali.

Anche sul palcoscenico del loro teatrino natale, molti di loro sono in grande difficoltà, godendo di un’aura spettacolarmente negativa , soprattutto se paragonata a quella di V. Putin, la loro bestia nera dipinta come un ” dittatore ” che ha raccolto l’87% dei voti con un tasso di partecipazione superiore al 77% alle ultime elezioni. La colpa è senza dubbio della propaganda russa diabolicamente efficace, che la nostra plutocrazia combatte attraverso la censura fascista …

Grazie a Dio, i merdias atlantisti del “mondo libero” tengono d’occhio il grano e riescono finora a incanalare il malcontento popolare dei loro popoli in via di declassamento, sterilizzandolo attraverso una dissonanza cognitiva sempre più aperta in contraddizione con la realtà e intrattenimento di massa a buon mercato inteso a creare un diversivo !…

Di fronte all’evidenza dei suoi crimini, la plutocrazia atlantista deve la sua salvezza solo alla passività dei suoi greggi lobotomizzati : in Francia, in particolare, le pecore giacciono inerti, al di fuori della vita politica, manipolate dai media di questi stessi interessi atlantisti. Più che mai, il moscerino tricolore è una rana presuntuosa. L’amante delle lumache è anche un mollusco ideologico, a cui piace ancora cantare con i piedi nella merda, come un gallo appollaiato sul suo mucchio di letame… Ma fino a quando tollererà questa realtà degradata di cui si nasconde come uno struzzo e continuerà a garantire l’impunità ai “suoi” psico-sociopatici ???

Fonte: Reseau International

Traduzione: Gerard Trousson