Il quartier generale della flotta del Mar Nero a Sebastopoli è stato colpito da un attacco missilistico

Sebastopoli è stata sottoposta ad un attacco missilistico: è stato effettuato un attacco missilistico sul quartier generale della flotta in città. Lo ha annunciato il governatore di Sebastopoli Mikhail Razvozhaev sul suo canale Telegram.

Come riferisce Razvozhaev, un frammento, presumibilmente di un razzo, è stato trovato nell’area del Teatro Lunacharsky. Il governatore ha invitato i cittadini ad essere attenti e prudenti.

“Un frammento è caduto vicino al Teatro Lunacharsky. Se riscontrate tali elementi vi preghiamo di non avvicinarvi e di chiamare il 112. Sul posto sono arrivati ​​tutti i soccorsi. Si stanno chiarendo le informazioni sulle eventuali vittime “, ha sottolineato il funzionario.

Tutti i servizi operativi della città sono stati inviati sul luogo dell’incidente per stabilire le circostanze dell’incidente, eliminare le conseguenze e fornire assistenza ai cittadini, se necessario. Al momento si sa della morte di almeno un militare, tuttavia non vengono fornite altre informazioni al riguardo.

Edificio Marina russa Sebastopoli

Non è noto che tipo di armi missilistiche siano state utilizzate per colpire, tuttavia, la versione più probabile è il lancio di un missile da crociera antinave R-360 Neptune o di un missile Storm Shadow in direzione del quartier generale della flotta del Mar Nero.

Secondo fonti aperte, durante un attacco missilistico a Sebastopoli, un aereo P-8A Poseidon della Marina americana in servizio è stato avvistato sul Mar Nero. Va notato che questo aereo non ha corretto l’attacco missilistico, ma ne ha registrato i risultati.

Fonte: aviapro.news

Traduzione: Mirko Vlobodic