Il Qatar e l’Arabia Saudita devono difendere i loro paesi da un Trump fuori controllo.

Il Qatar ha avuto un ruolo importante all’interno della Casa Bianca per decenni, ma la guerra di Trump contro l’Iran ha bloccato la sua capacità di generare entrate.

Di

Helena Glass

La base aerea di Al Udeid in Qatar è la più grande del Medio Oriente.

Costruita nel 1996, fungeva da garanzia e assicurazione contro i nemici.

In cambio dei generosi investimenti del Qatar negli Stati Uniti, la base ha garantito la sicurezza del Paese. Fino a quando non è più stato così. Al contrario, Al Udeid ha preso di mira il Qatar, e questo ha portato alla liquidazione della sua principale fonte di reddito, petrolio e GNL.

Il diciassette percento della capacità di stoccaggio di GNL del Qatar è andato distrutto. Non hanno altra via di trasporto se non lo Stretto di Hormuz e il turismo in tutto il Medio Oriente è praticamente inesistente, mentre tutti aspettano Trump. Perché Trump dovrebbe annunciare che bombarderà l’Iran fino alla sua distruzione “dopo” le elezioni di metà mandato? Che senso ha aspettare?

Base USA di Al Udeid nel Qatar

Ieri, l’ emiro del Qatar ha rilasciato una dichiarazione:

“Dobbiamo essere preparati al peggio, e ognuno deve assumersi le proprie responsabilità, istituzioni e cittadini”.

Ha risposto Sisi, presidente egiziano:

“Quello che sta succedendo si è intensificato considerevolmente negli ultimi 5-6 mesi. Lo giuro su Dio, non sto cercando di spaventarvi, ma questa volta non vi riprenderete. Potrebbero tentare di esacerbare la situazione in Egitto”.

Gli scontri tra gli Houthi e i sauditi si sono intensificati considerevolmente. Il quartier generale della Saudi Aramco è stato colpito. Bin Salman è considerato un obiettivo dagli Houthi e vive in un costante stato di paura.

Lo stretto non è aperto, nonostante le dichiarazioni incendiarie e spacconerie di Trump che affermano il contrario.

Una nave mercantile è appena affondata dopo aver urtato una mina, nonostante le dichiarazioni di Trump secondo cui la marina aveva bonificato tutte le zone dalle mine. L’economia globale è in bilico. L’Europa in particolare. E la tensione è palpabile, come fulmini provenienti dal CERN. Qualcuno, da qualche parte, cederà e la prospettiva di un attentato contro gli Stati Uniti sta prendendo piede.

C’è ovviamente la possibilità che Trump sferri un attacco prima delle elezioni di medio termine, visto che si crede un generale alla Patton. Le Guardie Rivoluzionarie iraniane affermano di credere che la guerra continuerà per due anni, o finché Trump non lascerà la Casa Bianca. L’esplosione in Medio Oriente è un fenomeno globale interamente opera di due uomini: Trump e Netanyahu. Tutta la loro eredità. “Sottovalutare sempre il nemico” sembra essere la mentalità di Trump, mentre l’Iran afferma che, in caso di un nuovo attacco, i cavi sottomarini, i data center, l’intelligenza artificiale e altri obiettivi statunitensi nella regione, per un valore di 2 trilioni di dollari, saranno distrutti.

Stranamente, Trump è troppo preso dalla frenesia delle elezioni di metà mandato per preoccuparsi delle conseguenze globali della sua guerra. Hegseth è del tutto impreparato e continua con i suoi esercizi di ginnastica, mentre Susie Wiles appare prostrata dall’enormità degli errori commessi dagli Stati Uniti, e le pugnalate alle spalle all’interno dell’ambita cerchia si riaccendono.

Nel frattempo, l’effervescente Heritage Foundation sta superando il Progetto 2025, mentre Trump ne implementa ogni aspetto, ed è impegnata nella stesura del Progetto 2029 per JD Vance, che a loro dire sarà insediato come Presidente nel 2028 sotto il controllo del nuovo Primo Ministro israeliano – con i commentatori di Polymarket che prevedono la vittoria di Eisenkot alle elezioni israeliane. Le sue politiche sono molto simili a quelle di Netanyahu e quindi poco cambierà in termini di guerre in Medio Oriente. Pertanto, il 2028 sarà essenzialmente la continuazione della trama che porterà al collasso economico globale.

L’ accordo sul gasolio russo è un punto di forte contrasto tra i repubblicani, dato che l’Ucraina, per quanto corrotta, è un bene di Israele, e gran parte del governo federale USA è allineato a quest’ultimo. A peggiorare le cose, secondo l’Iran Observer, l’Iran sta trasportando il suo gasolio in Russia per sopperire alla carenza. Ciò significa che Trump finirà per acquistare petrolio iraniano.

Il conflitto tra gli Houthi e l’Arabia Saudita riguarda la sovranità. I ​​sauditi sono diventati involontariamente uno strumento nelle mani di Stati Uniti e Israele, che chiedevano un governo occidentale e hanno incontrato resistenza. Non diversamente da Assad o Saddam Hussein, entrambi inizialmente alleati degli Stati Uniti, prima che questi ultimi non approvassero la loro politica restrittiva in materia di petrolio e altre preziose risorse. Lo stesso vale per lo Yemen. Lo Yemen è semplicemente un altro bacino di preziose risorse come petrolio, gas, oro, rame, ecc., con significative riserve di minerali industriali.

Considerando l’ultimo anno, se il Medio Oriente avesse un briciolo di buon senso, formerebbe un fronte unito contro coloro che hanno distrutto le sue fonti di reddito e innescato questo catastrofico e illegale collasso internazionale, dal quale molti paesi potrebbero impiegare anni, se non decenni, per riprendersi. Ma i sauditi sembrano troppo ostinati o troppo spaventati. Pensare che possano mai fidarsi di nuovo dell’America è incredibilmente miope. Israele continua a bombardare Gaza senza remore, nonostante non ci sia più nulla da distruggere se non vite umane.

Non c’è pietà.

E il Medio Oriente dovrebbe riconoscere che questo sarà il suo futuro se continuerà a litigare tra di loro.

Trump ha dimostrato di non essere dalla loro parte, di non essere mentalmente preparato a comprendere o a preoccuparsi e di aver abbandonato sia il Qatar che l’Arabia Saudita al loro destino. Vite continueranno a essere perse senza alcun motivo. Le infrastrutture non potranno essere ricostruite finché non cesseranno i bombardamenti, finché Trump non ammetterà di aver sbagliato e non rinuncerà a qualsiasi intervento militare.

Sfortunatamente, questa possibilità non è disponibile quando si è uno psicopatico.

*Fonte: Global Research

Traduzione: Luciano Lago

Immagine in primo piano: logo Saudi Aramco [Notizie Economiche/Twitter]