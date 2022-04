L’ideologo della pax russica parla della possibilità di una guerra nucleare

Le strade di Kharkov erano coperte dai suoi ritratti nel 2014. I suoi seguaci Strelkov e Borodai furono i primi a guidare la fuga della DPR dall’Ucraina. I volontari russi sono andati nel Donbass con le sue citazioni in testa. Le sue teorie formarono la base delle idee per ripristinare l’impero eurasiatico e la riunificazione degli slavi orientali, russi, ucraini e bielorussi, un processo a cui stiamo assistendo dal 22 febbraio 2022.

L’ideologo del mondo russo, il filosofo Aleksandr Dugin, ci ha detto dove è stato in questi 8 anni e perché lui e Putin parlano oggi con le stesse parole.

Aleksandr, stavo rileggendo una delle sue interviste sull’esistenza di due Putin. “Solare” e “Lunare”. “Solare” è Krymnash, la restaurazione dell’impero eurasiatico, il messianismo. “Lunare” è un praticante razionale, un realista, un sostenitore dell’economia capitalista, che guarda all’Occidente collettivo. Lei ha lamentato all’epoca che Putin non avrebbe mai scelto la via “solare”, preferendo combinare entrambi. E com’è oggi, la scelta fatta quale è stata?

Sì, è certo che il “solare” Putin ha vinto e che sarà così, l’ho detto non un anno fa, ma per anni e anni. Ho anche pubblicato un libro su questo, Putin contro Putin, dedicato al principale paradosso della politica russa, che è stato tradotto in molte lingue e in esso ho esposto la mia teoria in dettaglio.

C’è un autore interessante nella scienza storica, Ernst Kantorovich, ha scritto uno studio chiamato I due corpi del re. In esso tratta del fatto che ogni grande sovrano è sempre duale. Da un lato, fisicamente, è certamente un uomo, e dall’altro è una figura storica, parte di un processo storico continuo. Come essere umano, può pensare in un modo, ma come figura storica, che determina il destino di popoli e stati, agire diversamente.

Questa dualità crea la tensione più profonda, il dramma del governante, ed è caratteristica dei più diversi regimi politici. Non importa se si tratta di democrazia, come nel caso di Churchill o Roosevelt, o di monarchia, come sotto Ivan il Terribile o Nicola II. È una scissione che nasce nel cuore e nell’anima, nella coscienza di chi governa, quando è veramente consapevole della sua responsabilità davanti alla Storia, quando il futuro dell’umanità dipende dalle sue azioni, dalle sue decisioni basate su se stesso e sul suo destino, sulla profondità del suo “io”.

Una persona ordinaria, normale, agisce razionalmente, per inerzia – questo è quello che io chiamo il lato “luna”. Si adatta alle circostanze e riconosce le regole del gioco, segue le norme morali ed etiche.

Il lato “solare”, invece, gli fa compiere una grande azione. Nell’immagine del nostro presidente questo è espresso molto vividamente.

Da un lato, Putin è devoto alla sovranità della Russia come Stato, ma dall’altro, razionalmente, penso che fosse ben consapevole delle conseguenze della sua insistenza sulla sua posizione. In questo senso, l’inizio “solare” di Putin è estremamente tragico, perché implica una lotta con le idee e i valori dell’Occidente. Ma la Russia ha attraversato il Rubicone, cosa di cui sono personalmente molto felice.

Ma qual era la ragione di un cambio di rotta così radicale? Dopo tutto, a dicembre, eravamo tutti insieme nel “campo di concentramento digitale”, abbiamo introdotto i certificati QR quasi all’unanimità nelle regioni, come in Occidente, e, in generale, nulla faceva presagire una rottura con l’Occidente e i loro progetti. L’impressione è che siano avvenuti degli eventi di cui non sappiamo nulla…

Penso che per tutti i 22 anni di politica russa, legati al governo del nostro presidente, si sia sforzata ancora di combinare le incongruenze ad ogni costo. Da un lato, l’integrazione nel sistema mondiale globale e l’adempimento di tutti i suoi requisiti – adesione all’OMC, OMS, adozione di un modello economico liberale, digitalizzazione, inclusione nelle istituzioni internazionali dei diritti umani – e dall’altro lato, il rafforzamento e l’irrobustimento della sovranità della Russia.

Allo stesso tempo, nella sfera militare siamo rimasti indipendenti e abbiamo promosso i nostri interessi, per esempio, difendendo l’integrità territoriale durante la seconda campagna cecena, abbiamo rafforzato il governo centrale e contrastato il separatismo all’interno della Russia. Questi due obiettivi, “lunare” e “solare”, erano in principio incompatibili tra loro. Fino a un certo punto, entrambe le linee erano fondamentalmente importanti per il nostro presidente, ma il conflitto interno si stava intensificando. Penso che l’equilibrio relativo generale sia stato mantenuto fino al 22 febbraio 2022.

Aspetta, ma l’esercitazione alleata Resolute-22 al confine con l’Ucraina è iniziata prima del 22 febbraio, quindi non possiamo parlare di un inizio improvviso di un’operazione speciale in linea di principio?

Infatti, i due piani, “lunare” e “solare”, non stavano sullo stesso piano. La liberalizzazione e la partecipazione ai processi internazionali era un livello, e la difesa militare e strategica dei nostri interessi nazionali era un altro. Questi livelli non si sono sovrapposti, per quanto posso vedere, ma a un certo punto la nostra leadership ha visto che il prossimo passo sarebbe stato un attacco del regime ucraino sul Donbass e sulla Crimea con il sostegno occidentale, e la concentrazione di truppe sul nostro confine era totalmente insufficiente per prevenire questo attacco, quindi era impossibile preservare la sovranità russa senza un’operazione militare speciale.

Quindi l’Ucraina stava per attaccare il Donbass o la Russia?

Il successo dell’operazione nel Donbass, se Kiev l’avesse iniziata per prima, avrebbe portato sotto l’attuale regime ucraino a un inevitabile attacco alla Crimea e al coinvolgimento delle truppe della NATO. Prima avrebbe attaccato il Donbass, poi la Russia… Tali piani sono stati fatti.

Ma quanto velocemente avrebbero potuto materializzarsi? In un giorno? Una settimana? Un mese?

Non lo so. Ma non ho motivo di diffidare della nostra leadership nel parlare di questi piani.

Come possiamo vedere, né l’Occidente né la NATO sono intervenuti direttamente in ciò che sta accadendo finora. Anche se hanno avuto tutte le opportunità per farlo. Non solo, avevano una ragione – è stata la Russia a iniziare l’operazione speciale. Tuttavia, non hanno fretta di aiutare l’Ucraina con la forza militare o di chiudere i cieli con le loro difese aeree. Come è allora certo che avrebbero aiutato l’Ucraina in qualsiasi altra circostanza?

Volevano attaccare con mani straniere. Volevano mettere il regime nazinoalista ucraino contro di noi.

Perché non si stanno attaccando da soli in questo momento? Penso che non sia ancora il momento giusto, ora stanno osservando i nostri progressi e si riservano l’opportunità di intensificare il conflitto al livello successivo. Penso che credano che quelle misure, quelle sanzioni che sono stati in grado di imporre contro la Russia, approfittando del nostro inizio preventivo, proattivo, preventivo, di avvertimento di un’operazione militare speciale, abbiano funzionato. Credono di avere la possibilità di sconfiggere la Russia, non letteralmente, perché è impossibile, ma di schiacciarla e costringerla alla resa escludendola dal loro sistema globale.

Credono che isolandoci da tutto ciò in cui ci hanno così diligentemente integrato, buttandoci fuori dalla loro civiltà, faranno sì che la Russia cessi di esistere.

Sì, ci sono benefici a cui la gente comune russa si è abituata, è stata abituata, è stata costretta a questi protocolli di vita. Penso che l’Occidente creda che i passi per isolare la Russia siano sufficienti, che l’azione militare diretta e il confronto con la NATO non avrà l’effetto desiderato.

Dopo che il nostro presidente ha attraversato il Rubicone, tutte le contraddizioni che erano incorporate in questo modello duale sono venute alla luce. Quel sistema portava un veleno interno che – almeno a lungo termine – stava uccidendo la nostra società, ma aveva anche una sana componente militare-strategica. La globalizzazione era uno strumento per un mondo unipolare; cercava di rafforzare l’egemonia occidentale e di indebolire tutti gli altri. Apparentemente, non era ovvio per la leadership del paese fino all’ultimo minuto che i globalisti ci stavano usando.

Per inciso, la Cina è riuscita in qualche modo a non essere sfruttata.

Sì, la Cina, fino a un certo punto, è riuscita perfettamente sia a rispettare la sua sovranità, in particolare su Internet, sia a sfruttare le opportunità aperte dalla globalizzazione. Ma noi siamo diversi. Quello che la Cina è stata in grado di fare, noi non lo siamo.

Abbiamo un codice culturale diverso, prima di tutto, mi sembra. Per i cinesi è facile sottomettersi all’autorità. Se non altro perché il confucianesimo era originariamente fondato sull’idea di ordine statale, dove il sovrano è il padre della nazione e tutti devono amarlo semplicemente in virtù del fatto. Dove l’individuo e i suoi interessi non sono importanti rispetto agli interessi della società.

Sì, hai ragione, hanno una cultura unificata e cosa molto più importante hanno un sistema politico centralista speciale con il pieno controllo del partito comunista. Non è tanto capitalista o socialista quanto cinese-comunista-confuciano.

Forse perché non c’è una vera ideologia in Russia, non c’è stata una linea dura per rifiutare i lati tossici della globalizzazione. Ma naturalmente abbiamo dei prerequisiti per essere come la Cina. A proposito, oggi la Cina, come la Russia, è in un confronto con i globalisti. Tutto questo è abbastanza ovvio. È necessario combinare e unire l’esperienza di Cina e Russia, costruendo un mondo multipolare. Dovremmo essere amici della Cina.

E perché la Cina dovrebbe farlo?

Perché la Cina ci guarda con profondo rispetto, perché non le siamo inferiori in alcun aspetto. Per esempio, abbiamo una grande nazione russa che ha unito tutte le altre nazioni, abbiamo una storia comune, abbiamo una forte identità. Il mondo “soleggiato” in cui stiamo entrando può essere vario.

E chi costruisce il mondo “solare”? Scusate, ma le facce sono tutte uguali, le posizioni sono le stesse di quella “lunare”. Le persone che erano al potere e che guardavano all’Occidente dicono ora gli slogan esattamente opposti. Chubais è appena partito per la Turchia…

Non c’è bisogno di affrettarsi. Lo spostamento irreversibile nelle placche tettoniche della storia, il ritorno alla vera Russia, è avvenuto appena un mese fa, tutto è appena iniziato. E la fuga di Chubais è in realtà un gesto simbolico. “Chubais che vola via” è un simbolo.

È il modo in cui si sente in se stessi. C’è gente che sta ritirando soldi dal bancomat.

Non c’è bisogno di essere assetati di sangue. Se è scappato, così sia. È importante dare alla società una sorta di amnistia. Se qualcuno che ieri era un liberale, oggi non è più un liberale, ma un ardente sostenitore dell’operazione militare speciale e del presidente, significa che è dalla nostra parte. Che Chubais corra, che Dunya Smirnova corra con lui.

Una cosa è importante per un uomo russo: che non ci sia il male. Il popolo russo è molto gentile. E se alcuni funzionari continuano a impegnarsi nel sabotaggio, allora saranno trattati allo stesso modo dei nazisti del battaglione Azov (riconosciuto come gruppo terroristico in Russia e bandito – N.d.R.). Ma oggi tutti hanno la possibilità di diventare russi, e non dovrebbero essere privati di questa opportunità.

Questa è la domanda più importante che vorrei farle. Lei è l’ideologo di quel mondo russo di cui tutti parlano?

Non nego di essere un ideologo del mondo russo. Ciò non contraddice l’eurasiatismo, che anch’io sostengo. È difficile immaginare pensatori che siano più sostenitori del mondo russo che gli eurasiatisti russi.

Sono stati gli eurasiatisti che hanno giustamente e correttamente insistito sul fatto che la Russia è una civiltà indipendente, che l’identità russa non è nazionale, non è etnica, è di tipo culturale, un’identità aperta. È, in un certo senso, un impero che ha assorbito tutto.

Il suo centro è il popolo russo, ed è aperto a quelle nazioni che uniscono il loro destino a quello del popolo russo, in modo che abbiano un’opportunità decente e piena di partecipare al nostro destino. Ci sono arrivato negli anni ’80, studiando e facendo ricerche sul destino della Russia. All’inizio degli anni ’90 la mia visione del mondo era stata affinata, era diventata la mia verità e il mio programma di vita.

E non sei cambiato da allora, dai primi anni ’90?

Sì, ho esposto i miei principi all’inizio degli anni ’90 in una serie di lavori. Sono stati tradotti in molte lingue. Queste sono cose naturali davanti a me, e molte delle cose che stanno accadendo ora, le stavo descrivendo in dettaglio trent’anni fa.

Ho sempre considerato che la mia idea principale e quella del mio popolo è l’idea della grande Russia libera e indipendente, la Russia come civiltà. E io, come filosofo, sono chiamato a guardare nelle profondità dell’inizio russo, che ho avuto la fortuna di portare dentro di me. La logica del destino russo è trasparente per me.

E che cos’è?

È senza dubbio un’affermazione della Russia come civiltà indipendente con i suoi valori tradizionali. E non sarà completo finché non avremo unito tutti gli slavi orientali e tutti i fratelli eurasiatici in un unico grande spazio. Tutto segue questa logica del destino, anche l’Ucraina.

E se qualcuno non vuole far parte del nostro destino volontariamente?

A volte è difficile prendere la strada giusta. In ogni fase critica della storia, perdevamo i nostri territori russo-occidentali, per poi ristabilire nuovamente la nostra unità. L’assedio di Kiev è una costante della storia russa.

Assedio di Kiev – ora o nel Medioevo?

Assedio di Kiev – sempre. Questi sono livelli diversi dello stesso modello. Sapete da quanto tempo stiamo combattendo per Kiev con i principati russo-occidentali?

Settecento anni?

Dal nostro Medioevo russo. C’è stato un conflitto tra la velikorossiya e i galiziani su Kiev. Nella Russia occidentale si stava formando un’identità e una cultura cattolica e polacca, mentre nella Russia orientale dal momento della sua nascita con il Gran Principe Andrej Bogolyubsky si può vedere un prototipo del Grande Impero Eurasiatico, che siamo diventati. E così Kiev sarà nostra.

Come ha detto recentemente il patriarca Kirill, la lotta è a livello metafisico?

Il livello metafisico e quello fisico dell’essere sono molto più strettamente legati di quanto si possa pensare. Per me non importa quando e cosa è stato o sarà. Ecco perché sono in grado di vedere eventi che non sono ancora accaduti.

Così l’assedio di Kiev è una lotta per l’unificazione degli slavi orientali e la creazione di una civiltà sovrana del mondo russo contro l’Occidente. Ma è sempre l’Occidente – per sempre – che utilizza i collaboratori occidentali-russi, a partire dal sostegno che il Papa inviò una corona a Daniele di Galizia nel 1253. E nel momento critico, l’Occidente tradisce tutti. Tutti, naturalmente, ricordano la famosa frase di Gogol: “I tuoi Lyakhs ti hanno aiutato, figliolo?”. – e la frase è stata ripetuta ancora e ancora attraverso i secoli, e anche oggi. Potresti chiedere a Zelensky.

Ma, a parte Zelensky, ci sono 40 milioni di persone che vivono in Ucraina. L’operazione speciale che è ora in corso è nelle zone russofone dell’Ucraina. I russi vivono qui, la lingua russa è parlata qui. Kharkiv, Mariupol… Come spiegare a una madre russa che ha perso la sua casa, il suo bambino, vedendo tutti gli orrori della distruzione e dei bombardamenti, che tutto questo è fatto per il suo bene? Non su un piano metafisico, ma su un piano concreto: per cosa sta soffrendo?

Ci sono persone che pensano e si sforzano di comprendere la verità, e ci sono persone che risolvono alcuni problemi tecnologici sulla riunificazione. Nel 2014 mi era chiaro cosa stava succedendo e cosa dirle. Le strade di Kharkiv nel 2014 erano coperte di volantini con le mie dichiarazioni e citazioni, i miei ritratti erano appesi al palazzo dell’amministrazione cittadina.

– Sì, e i volontari russi andavano nel Donbass con le vostre idee sul mondo russo, ma ora siamo nel 2022. Le case degli ucraini di lingua russa sono state distrutte non otto anni fa, ma adesso.

C’è il profeta del Vecchio Testamento Geremia. È noto per il suo lamento. Qui posso dire che lo stato della mia anima dal 2014 al 2022 è il lamento di Geremia per il mondo russo. Il mio cuore era combattuto su ciò che dovevamo fare.

Certo, ora siamo in una situazione difficile e molte opportunità di soluzioni morbide sono state perse. Non so di chi sia la colpa. Così come non so di chi sia la colpa della caduta di Troia…

Come spiegare a una madre russa di Mariupol che tutto quello che sta succedendo è una buona cosa?

La morte di persone care è un dolore terribile. È quasi impossibile spiegare molte cose ora. Spiegheremo tutto più tardi, quando avremo liberato l’Ucraina. Quando Mariupol sarà nostra, allora la sua domanda diventerà rilevante. In questo momento il nostro piano è di vincere.

Non appena la bandiera dell’Ucraina orientale, della Russia, della libertà e dell’indipendenza sventolerà su Kherson e Novorossiya, non appena le regioni di Donetsk e Lugansk saranno liberate, Kherson, Nikolayev, Zaporozhye, Odessa, Dnepropetrovsk e altre repubbliche saranno stabilite – dopo di che cominceremo immediatamente a spiegare.

Igor Strelkov, il primo ministro della difesa della DNR, è tuo allievo, tra l’altro, così come Alexander Boroday, il primo capo della DNR. Dove eravate voi e loro nel 2014 è chiaro, ma poi dove sono stati tutti gli otto anni successivi?

Prima che venisse presa la decisione di istituire la Primavera russa, non ho lasciato i canali televisivi. Dopo di ciò sono scomparso. Sono stato gettato in una specie di prigione sociale, in esilio; tuttavia, ho continuato a fare ciò in cui credevo.

Ho seguito la logica di cui ti ho parlato. Sono sempre stato assolutamente convinto dell’arrivo di una figura come Putin dalla fine degli anni ’80, molto prima del suo arrivo, quando c’erano solo Eltsin e Chubais. Ma sapevo che la liberazione stava arrivando. E sarebbe apparso un “uomo del destino” che avrebbe riunito il mondo russo.

Il mio amico, lo scrittore, mistico, poeta francese Jean Parvulesco, ora deceduto, ha scritto un libro formidabile chiamato Putin e l’impero eurasiatico, in cui Jean ha predetto con una serie di segni che Putin era l’uomo di cui la Russia aveva bisogno. Anche prima che arrivasse lui, diceva che dai militari e dai servizi di sicurezza sarebbe venuto un grande leader che avrebbe restaurato l’antica civiltà russa.

E anche “stabilirà una volontà escatologica imperiale sullo spazio dall’Atlantico al Pacifico”, ho letto.

I legami con il vecchio mondo sono irreversibilmente interrotti. Un’operazione militare speciale è irreversibile. Vorrei che fosse successo tutto nel 2014, ma allora non avremmo esaurito tutto il potenziale del ‘moonshine’.

Abbiamo esaurito tutto ora?

Sì, tutto ora.

E quando vinceremo? Il suo discepolo Strelkov si lamenta che le cose vanno troppo per le lunghe, che è necessaria una mobilitazione immediata, anche di risorse umane. Ma il popolo russo sarà d’accordo non solo a sostenere il presidente sul divano, ma a combattere con le armi in mano per l’idea russa e forse anche a morire?

Il modo in cui Strelkov ha presentato i suoi pensieri e le sue opinioni negli ultimi otto anni è per me categoricamente inaccettabile. È chiaro che anche lui è malato con il mondo russo, e questo è il suo lamento, ma la forma in cui lo mette, non posso accettarla.

Il lato militare e tecnico di un’operazione militare speciale non è la mia area di competenza – come vada, secondo quale piano, non lo so, ma, in ogni caso, la mobilitazione del popolo in tutti i sensi è inevitabile. Sottovalutiamo la passionalità dell’uomo russo. Respira solo quando acquisisce un’origine “solare”.

Quindi forse Putin dovrebbe fare appello alla nazione per sostenerlo.

L’appoggio di Putin sarà totale nel prossimo futuro, così com’è. Chubais non c’è più, quindi il potere è ora con il popolo. Quando il popolo sarà liberato dalla clandestinità in cui è stato condotto, e il governo si rivolgerà inevitabilmente al popolo russo, allora i russi mostreranno cosa sono e cosa possono fare.

Siamo un popolo pacifico, ma il nostro treno blindato è sul binario di riserva?

Sì, vale la pena che Putin dica: russo, alzati, ora sei veramente necessario, e il popolo risponderà certamente.

L’operazione speciale non dovrebbe essere gestita solo dallo Stato, ma dal popolo, finché il popolo russo non sarà pienamente impegnato. Senza mobilitare il popolo russo, senza spiegargli la sua missione storica, senza risvegliare le sue origini più profonde, senza quelle parole “fratelli e sorelle”, è impossibile farne a meno.

“Alzati, popolo russo, svegliati, sei chiamato a compiere grandi gesta…” Tutti i vostri antenati, tutte le generazioni sono state in cammino verso questo momento, verso questo scontro con il nostro nemico ontologico. La verità e Dio sono dalla nostra parte. Stiamo combattendo il Male assoluto incarnato dalla civiltà occidentale, dalla sua egemonia liberal-totalitaria, dal nazismo ucraino. Siamo stati creati per questa missione. Questo è ciò di cui c’è bisogno ora: c’è bisogno di una chiamata.

In una delle sue precedenti interviste, lei parla dell’inevitabilità di qualche catastrofe che potrebbe rovinare gran parte dell’umanità. Come possiamo vedere, si discute già apertamente dell’impensabile, la possibilità di usare armi nucleari – come quella pistola di Cechov sul muro che dovrebbe esplodere. Non ha paura?

Siamo sempre in equilibrio su un filo di lana. Qualsiasi arma è progettata per esplodere.

Non per l’equilibrio del potere? Io non sparo, tu non spari, nessuno spara.

Proprio così. Ci è stato spiegato che le armi nucleari sono armi per impedire ad altre armi di sparare, è un metodo di deterrenza e non si usa nelle guerre convenzionali, guerre medie, ma le armi nucleari in certe circostanze, se stiamo parlando di uno scontro di civiltà, possono anche diventare armi di attacco.

Naturalmente, la Russia non sarà mai la prima a farlo. Ma non sto dicendo che una catastrofe nucleare è inevitabile.

Mi piacerebbe molto evitarlo.

Non credo che tu ed io possiamo influenzare se la distruzione dell’umanità avrà inizio o meno.

Il punto di non ritorno è passato o non ancora passato?

Penso che la NATO che va in guerra dalla parte dell’Ucraina sarà tale punto.

E poi basta?

Mi sembra che le persone che rappresentano Washington siano in equilibrio tra la rabbia maniacale e un certo razionalismo. Quando la rabbia prevale, sono loro a chiedere la distruzione della Russia con armi nucleari.

E credo che ci siano chiamate anche in TV. L’ho sentito io stesso in un programma su Solovyov.

Penso che ci siano diversi messaggi che il governo vuole trasmettere agli altri paesi attraverso la TV. Ma sono profondamente convinto che la decisione di distruggere l’umanità può essere presa solo dagli USA.

Credo di capire la logica del sovrano ‘solare’, non voleva davvero quello che è successo, si preoccupa delle persone e di mantenere la pace. Ma ricordo che disse che se la Russia fosse stata messa davanti alla scelta di accettare un attacco nucleare e rispondere o no, non avrebbe permesso la pace senza la Russia.

“Così andiamo tutti in paradiso e lasciamo morire gli altri”, per citare il sovrano “solare”. Lei è un filosofo religioso, un mistico. Non le sembra che la lotta del Bene, che noi rappresentiamo, con il Male assoluto, che, dal suo punto di vista, l’Occidente incarna, possa finire solo con una cosa: la fine del mondo? Come suggerisce l’Apocalisse di Giovanni, la Pestilenza (coronavirus) è seguita dalla Guerra, seguita dalla Carestia e dalla Morte. Stanno arrivando i cavalieri dell’Apocalisse?

Abbiamo tutti dimenticato che il cristianesimo è una religione della fine dei tempi. Cristo viene negli ultimi giorni ed è impossibile per un cristiano che aspetta la seconda venuta pensare altrimenti. È anormale credere nel progresso, nello sviluppo tecnologico, nell’evoluzione senza fine delle specie. O sei un cristiano, o appartieni al moderno mondo materiale.

Per un cristiano, l’Apocalisse è qualcosa che è sempre presente, tutto intorno. Un ritorno all’identità russa è un ritorno a un cristianesimo profondo e unico possibile, che contiene il libro dell’Apocalisse come ultimo libro del Nuovo Testamento. Naturalmente, non possiamo ignorare gli eventi descritti lì, che prima o poi si avvereranno letteralmente.

Adesso?

Non ho detto questo. Ma sarebbe molto giusto, molto responsabile, molto russo, considerare ciò che sta accadendo oggi nella dimensione apocalittica e fare tutto il possibile perché non arrivino le inevitabili conseguenze. E se è impossibile evitare ciò che è destinato ad accadere, è importante essere dalla parte giusta al momento della fine del mondo. Dalla nostra parte.

Questi sono tempi difficili anche per la Chiesa. Dopo tutto, non tutti hanno capito e accettato il sermone del Patriarca Kirill del 9 marzo, che affermava che lo Stato ha il diritto di costringere altri Stati con la forza, per fare ciò che ritiene opportuno, se si sente minacciato da loro. Presto ha pronunciato un’altra frase, che ha suscitato preoccupazione tra i teologi, che “il perdono senza giustizia è resa e debolezza”. La base morale ed etica del cristianesimo non è forse il perdono?

In questo nuovo ciclo apocalittico, tutte le proporzioni sono state cambiate, ciò che in tempo di pace poteva essere considerato “la regola” ora è stato scartato come non necessario. Tuttavia non esiste un “cristianesimo in generale”. I cattolici stessi considerano la Chiesa ortodossa come “eretica” e noi rispondiamo allo stesso modo. Quindi non possono dirci nulla.

Per noi, il cristianesimo è la Chiesa ortodossa russa, e nessun altro. Stiamo conducendo un’operazione militare escatologica, un’operazione speciale sul piano verticale tra la Luce e le Tenebre in una situazione del tempo della fine.

Siamo il partito della Luce, suppongo?

E l’Occidente è il partito delle tenebre con tutti i suoi segni e simboli.

Come ti vedi ora? Nel nuovo mondo russo?

Credo di essere anch’io un simbolo e una figura mitologica, in un certo senso, come Chubais, solo con un prefisso “anti” in più. Se l’Ucraina è l’anti-Russia, io sono l’anti-Chubais. Posso essere qualsiasi cosa: da un distributore privato di cartucce o un riservista mobilitato in un’operazione speciale a qualsiasi posizione in cui lo Stato e le autorità mi chiamano. Qualsiasi posizione necessaria per la nostra vittoria.

E un’ultima domanda: Putin parla praticamente per citazioni dei suoi scritti. Soprattutto prima dell’inizio dell’operazione speciale. Pensi che lui ti legga?

Credo che io e lui abbiamo letto gli stessi scritti, scritti in lettere dorate sul cielo della storia russa.

Ma voi state comunicando non sul piano metafisico, ma su quello terreno abituale?

Beh, non rispondo mai a questa domanda.

Traduzione a cura di Lorenzo Maria Pacini

Pubblicata per Moskovskij Komsomolets

Foto: Idee&Azione

31 marzo 2022

https://www.mk.ru/social/2022/03/30/aleksandr-dugin-solnechnyy-putin-pobedil-lunnogo.html