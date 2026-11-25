Di: Alfredo Jalife-Rahme

Le relazioni extraconiugali di Jensen Huang sono servite da pretesto per rimuoverlo dalla sua posizione di leader in Nvidia. Il Segretario di Stato americano Marco Rubio sperava che ciò gli avrebbe permesso di imporre al Presidente Trump la propria visione sulla Cina. Ma la nomina temporanea di Colette Kress alla guida dell’azienda ha rivelato l’importanza di Nvidia per Israele.

Al di là del seducente erotismo che circonda la caduta in disgrazia del taiwanese Jensen Huang, ex CEO di Nvidia, vale la pena svelare i FATTI CONCRETE di questa scottante vicenda nel paese di Epstein e Weinstein.

Innanzitutto, chi possiede le azioni di Nvidia?: il 70% è detenuto da investitori istituzionali, tra cui le onnipresenti banche giganti che sostengono artificialmente il mercato azionario statunitense e la bolla speculativa dell’IA, che ha già iniziato a scoppiare; BlackRock, il cui capo è l’ashkenazita-khazaro Larry Fink, con l’8%; Vanguard, il 6% (altri attribuiscono il 9,6%); Fidelity, il 4%, e State Street anche con questa percentuale [ 1 ].

Gli investitori individuali di minoranza detengono il 30%, con il co-fondatore ed ex CEO Jensen Huang che si distingue con il 3,4% [ 2 ].

“La donna che vale un miliardo di dollari” (come la definisce Globes), Colette Kress, ha confessato che ” la mia giornata inizia con incontri in Israele, e solo dopo prosegue in California “, il che riflette l’importanza strategica delle attività di Nvidia in Israele [ 3 ].

Secondo Ynet, i tre nomi di origine israeliana menzionati come possibili successori di Jensen Huang sono:

Michael Kagan, cofondatore di Mellanox; Eyal Waldman, fondatore di Mellanox; e Johny Srouji, una figura chiave nello sviluppo dei chip Apple [ 4 ].

Jensen Huang è stato un grande promotore del settore tecnologico in Israele, un Paese che spesso definiva la ” seconda casa ” di Nvidia .

Nella Silicon Valley, questa azienda è considerata una delle principali roccaforti di Israele, poiché il suo più grande centro di ricerca e sviluppo al di fuori degli Stati Uniti si trova in quel paese.

Nel 2020, Nvidia ha acquisito l’azienda israeliana Mellanox, con 6.000 dipendenti, per 7 miliardi di dollari. Jensen Huang ha guidato la realizzazione di un campus multimilionario a Kiryat Tivon (nel nord di Israele), progettato per ospitare altri 10.000 dipendenti. A causa di considerazioni logistiche e relative alla catena di approvvigionamento, i prodotti che Nvidia produce in Israele sono venduti principalmente a grandi aziende di servizi internet (hyperscaler) e clienti negli Stati Uniti.

Grazie al suo nuovo metodo contabile di fatturazione “presso la sede centrale del cliente”, circa il 9% del fatturato di Nvidia proviene dalla Cina (inclusa Hong Kong): 19,7 miliardi di dollari su un fatturato annuo totale di 216 miliardi di dollari. Un considerevole 18% è attribuito alle attività gestite dalla sua divisione networking a Mellanox, in Israele.

Se parliamo di spionaggio, Colette Kress, ora a capo ad interim di Nvidia, potrebbe essere accusata di essere una “spia israeliana” senza necessariamente essere una delle amanti di Jensen Huang. In un articolo intitolato “Dietro lo scandalo di spionaggio di Jensen Huang: una guerra nell’ombra per conquistare la fiducia di Trump sulla Cina”, il Washington Post indica il complotto orchestrato dal cubano-americano Marco Rubio, ora Segretario di Stato, il cui intervento ” ha contribuito a far cadere una delle voci più influenti del mondo degli affari di Washington sulla Cina, dando impulso ai funzionari che sostengono restrizioni più severe ” [ 5 ].

Secondo il Washington Post , ” il promemoria di Marco Rubio, che citava un rapporto della CIA sulla relazione di Jensen Huang con un presunto agente cinese, ha spinto alle sue dimissioni da Nvidia “, il che ” dà forza ai falchi anti-cinesi che premono per restrizioni alle esportazioni “.

Marco Rubio, fervente sostenitore di Israele, mantiene un silenzio assoluto sul rapporto simbiotico tra Nvidia e Israele. Rubio ha beneficiato di generosi favori da parte della tanto criticata lobby israeliana AIPAC e dei fratelli Adelson (Sheldon e Miriam), al punto che lo stesso Trump lo ha accusato di essere una delle loro ” marionie “. L’influenza degli Adelson ha garantito a Rubio un incarico al Dipartimento di Stato grazie alla sua posizione intransigente contro l’Iran e al suo sostegno a Israele.

Considerata la storia di Israele in materia di criminalità informatica e spionaggio globale, da Pegasus a Candiru, la produzione di chip Nvidia in Israele è più pericolosa di qualsiasi presunto collegamento diretto o indiretto con la Cina, un Paese che non trae più alcun beneficio dai suoi prodotti tecnologicamente obsoleti, le cui importazioni giacciono ormai inutilizzate nei magazzini di Hong Kong.

Fonte: Alfredo Jalife Rahme

Traduzione: Luciano Lago