Il prossimo futuro sarà una tranquilla distopia …

da Redazione



Ossessionati dal conflitto con Cina e Russia, gli strateghi del Pentagono vogliono creare una flotta di 85 sottomarini da attacco nucleare per “vincere la prossima guerra”. Il Pentagono ha appena adottato un nuovo piano di espansione per la Marina che include una flotta di quasi cento sommergibili nucleari. Il piano soprannominato “Battle Force 45” è uno dei più ambiziosi mai intrapresi. Il costo di un tale programma è ovviamente proibitivo anche per una superpotenza militare globale con un budget annuale per la difesa di circa un trilione di dollari USA.

Questo programma è solo un progetto tra una dozzina di altri, compreso quello relativo alla creazione di un nuovo concetto di guerra aerea ottimizzato per un confronto con forze aeree ostili abbastanza solido e ben equipaggiato. Questa iper-militarizzazione nasconde malamente un cambio di paradigma nelle strategie finora adottate dagli influenti think tank dello Stato profondo. Il terrorismo è servito come generatore di pretesti per un’espansione della presenza e dell’influenza militare nel mondo, ma ha assorbito tante risorse quante ne ha create per gli sponsor di una guerra senza fine in territori impotenti. eserciti avversari. Tuttavia, l’eccessiva focalizzazione degli Stati Uniti su questo tema inventato ha influenzato le capacità strategiche e tattiche,

La fine della presenza militare statunitense in Afghanistan terrorizza lo stato profondo degli Stati Uniti perché avrebbe un impatto negativo su una delle fonti di denaro per la gigantesca comunità dell’intelligence statunitense. Il traffico di droga in Afghanistan viene utilizzato per finanziare altre operazioni più o meno clandestine in tutto il mondo e interi comandi delle forze armate statunitensi come Africom sono parzialmente finanziati dal traffico di droga afghano. A ciò si aggiunge la perdita di una posizione dominante e strategica sul fianco orientale dell’Iran e sul fianco occidentale della Cina in vista dell’immenso potenziale di riserva dell’Asia centrale musulmana dell’ex impero. Sovietico.

È a causa di questi elementi che Washington ha sopportato ogni sorta di contrattempi e spese astronomiche piuttosto che ritirarsi da questo paese montuoso e povero dove una guerriglia tenace non solo rimane attiva ma rischia di vincere. Mentre gli Stati Uniti annaspavano in Afghanistan e altrove nella parte centrale del mondo, la Russia stava tornando di gran lunga in prima linea sulla scena internazionale e riusciva a realizzare uno dei suoi più antichi sogni strategici: raggiungere le calde acque del Mediterraneo. Un po ‘più a est, la Cina ha continuato a integrarsi nei meccanismi di quella che è stata chiamata globalizzazione sviluppando un nuovo e ambizioso progetto economico internazionale che ricorda la famosa Via della Seta.

La soluzione è rapidamente trovata per preservare uno status quo sancito nel mito narrativo del nuovo secolo americano delle élite dominanti dell’impero: una mobilitazione eccezionale e storica di risorse per contrastare e condurre una guerra mondiale ibrida non più in direzione della parte centrale. nel mondo, le più ricche di combustibili fossili e di opportunità, ma nella direzione delle due potenze emergenti loro malgrado e che gli strateghi statunitensi qualificano come “revisioniste”: Russia e Cina. Questi due paesi stanno attualmente affrontando l’instaurazione o la riattivazione di conflitti ibridi o punti di instabilità intorno ai loro rispettivi spazi vitali.

Rivoluzione colorata

Non è sufficiente. Era anche necessario creare un nuovo clima di paura su scala globale attraverso la diffusione di un vettore biologico (insetti nocivi geneticamente modificati come zanzare tigre o nere, cavallette, anofele portatrici di malaria, mosche carnivore, virus influenzali, herpes e morbillo, ecc.) La vera falsa pandemia COVID-19 basata sulla paura e sulla diffusa confusione utilizzava un virus sconosciuto della famiglia Coronaviridae, il più difficile da definire da un punto di vista profilattico, per rafforzare quella che potrebbe essere definita come una nuova dittatura mondiale morbida e la raccolta sistematica di DNA dalle popolazioni con vari pretesti, inclusi i test usati per rilevare COVID-19,

Tutto questo ricorda elementi ben noti agli appassionati di fantascienza e distopie, tranne per il fatto che sono molto reali e sono aspetti visibili della nuova realtà che ci è stata imposta dal primo trimestre del 2020. .

Nell’ottobre 2020 non c’è più libertà di espressione in nessuna parte del pianeta. Alcuni potrebbero sostenere che esiste il diritto alla blasfemia poiché siti e interi segmenti di Internet in cui c’era un certo livello di libertà vengono banditi o rimossi senza lasciare traccia. Sotto il circo ambientale dei reality e degli intrattenitori, che spesso appaiono in TV o sui social media, e tutti posseduti, nonostante le loro differenze fittizie, dalla stessa parte, vengono dirottate considerevoli somme di denaro (e gran parte di essa scompare in improbabili paradisi fiscali) per prepararsi a una guerra per impedire la marcia della storia.

Guerra in Armenia Nagorno Karabakh

È questo mondo di finte cadute in rovina che le élite stanno cercando di salvare aumentando le guerre, il disordine e l’instabilità. È questo mondo senza fiato che siamo pronti a usare armi di distruzione di massa per salvaguardare uno status quo durante il quale l’uomo non potrebbe inviare un solo velivolo con equipaggio oltre l’orbita bassa. o dall’alta atmosfera; un mondo in declino in tutti i settori e dove la scienza (quella basata sulla ricerca) sta scomparendo; un mondo in cui il numero degli schiavi supera di gran lunga quello di tutte le civiltà dell’antichità.

No grazie. Dopo aver visto da vicino questo clamore attorno a COVID-19, ci si chiede se il mondo (in realtà, i loro interessi) che stanno cercando di difendere meriti gli immensi sacrifici a venire. Scollegate dalla realtà, le élite credono di poter ingannare le popolazioni come nel 1914-1918 e inviarle ai macelli come pecore. Le nuove generazioni, quelle che le élite vedono come un prodotto e che affrontano una delle più grandi alienazioni economiche e sociali della storia moderna, non sono più inclini a sacrificarsi per nulla. Questo è il motivo per cui i mercenari giocheranno un ruolo di primo piano nei conflitti del prossimo futuro. Abbiamo già visto questo nuovo tipo di mercenari all’opera nelle guerre e nelle rivolte che hanno colpito la parte centrale del mondo. Il mondo a venire è quello dei segugi infernali in una tranquilla distopia. Siamo avvertiti.

fonte: Strategica 51

Traduzione: Gerard Trousson