Il programma di sorveglianza della NSA denunciato da Snowden ritenuto illegale

da Redazione

Un tribunale americano, sette anni dopo le rivelazioni di Edward Snowden, ha stabilito che la sorveglianza telefonica di massa della NSA era illegale.

Esiliato in Russia dal 2013 dopo le sue rivelazioni su un programma di sorveglianza di massa dell’Agenzia per la Sicurezza Nazionale (NSA), questa è una piccola vittoria per Edward Snowden. Un tribunale americano, la Corte d’Appello Federale del Nono Circuito, la più grande del paese – che officia per gli stati dell’America orientale e con sede a San Francisco – ha stabilito che questo programma di sorveglianza era illegale e che i leader del i servizi segreti avevano mentito quando lo avevano difeso.

La corte d’appello ha affermato che “troviamo che il governo potrebbe aver violato il quarto emendamento e violato il Foreign Intelligence Watch Act (FISA) mentre raccoglieva metadati telefonici da milioni di americani”. Dopo le rivelazioni di Snowden, allora sotto contratto della Nsa alle Hawaii, il governo aveva giustificato il programma di sorveglianza di massa con l’identificazione di quattro residenti americani accusati di aver sostenuto finanziariamente un’organizzazione terroristica in Somalia.

Le conclusioni di questa corte di giustizia costituiscono una vittoria simbolica per Edward Snowden anche se non danno libertà al whistleblower. Quest’ultimo, tuttavia, si congratulò con se stesso.

Sul suo account Twitter scrisse: “Sette anni fa, quando si diffuse la notizia che ero stato incaricato di scoprire la verità, non avrei mai immaginato che in vita mia avrei visto i nostri tribunali condannare le attività di la NSA come illegale e mi raccomando per averli segnalati. Eppure quel giorno è arrivato ”.

Proteste contro la sorveglianza di massa

Inoltre, Donald Trump, il 17 agosto, ha ammorbidito pubblicamente la sua posizione su Edward Snowden spiegando che avrebbe “dato un’occhiata” alla possibilità di una grazia presidenziale quando non aveva mai avuto Elogio al whistleblower, arrivando a stimare nel 2014 che dovrebbe “essere giustiziato”.

Nota: Snowden aveva ragione e, per le sue rivelazioni circa i programmi di sorveglianza illegale della NSA, ha subito una vera e propria persecuzione. Rispetto a Julian Assange, tuttora detenuto da circa due anni nel Regno Unito, ha avuto migliore fortuna riparando in Russia dove ha ottenuto asilo politico. Nelle “democrazie del mondo libero” è pericoloso rivelare i segreti delle strutture di controllo del potere politico dominante e bisogna cercare rifugio all’estero per salvaguardare la propria incolumità. I “cultori della libertà” non sopportano di essere scoperti.

Fonte: http://www.observateurcontinental.fr/

Traduzione e nota: Gerard Trousson